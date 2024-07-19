Российский суд отправил в тюрьму журналистку, проживающую в Чехии. Она приговорена к 6,5 годам лишения свободы
23 июля 2024
10:30
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Суд в Казани в пятницу отправил в тюрьму российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву. За распространение ложной информации о российских военных она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы в ходе секретного судебного процесса.
Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает AP. При этом отмечается, что приговор был вынесен в тот же день, когда американский репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович получил 16-летний срок за шпионаж в Екатеринбурге.
Пресс-секретарь суда Наталья Лосева подтвердила агентству по телефону, что Курмашева была приговорена к шести с половиной годам лишения свободы по делу, имеющему гриф «секретно», при этом подробностей о характере предъявленных ей обвинений не сообщается.
Стивен Капус, генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), где работала Курмашева, в понедельник назвал приговор «издевательством над правосудием».
«Россия день за днем подтверждает, что основные права человека для нее ничего не значат. Суд и приговор журналистке Алсу Курмашевой — это насмешка над правосудием», — написал он на английском языке в своем профиле X.
По его словам, чешская дипломатия продолжит бороться за ее освобождение и за справедливость в отношении других политических заключенных.
До задержания 47-летняя журналистка жила в Чехии с мужем и детьми и работала в татаро-башкирском отделении RFE/RL.
По данным российских властей, в июне прошлого года она оказалась в аэропорту Казани, возвращаясь в Чехию. В октябре ей было предъявлено обвинение в нарушении Закона об иностранных агентах: власти утверждают, что она не заявила о себе как о так называемом иностранном агенте, за что ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ее также обвинили в распространении ложных сведений о российских военных. В частности, за книгу «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которая осуждает конфликт в Украине.
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