Пациент прибыл в больницу Угерске-Градиште с миллионом крон в пластиковых пакетах
25 июля 2024
11:30
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Недавно в больницу Угерске-Градиште прибыл пациент на госпитализацию с почти миллионом крон. Он нес банкноты разного достоинства и монеты в нескольких пластиковых пакетах. О случившемся сообщили в самой больнице, добавив, что пациентов просят не брать с собой крупные суммы денег на время госпитализации.
«Недавно был случай, когда пациент поступил в больницу с несколькими пластиковыми пакетами, в которых находилась большая сумма денег в различных купюрах и монетах низкого номинала. На вопрос персонала он заявил, что у него с собой деньги на максимальную сумму в 60 000 крон. Однако при хранении и подсчете суммы выяснилось, что она приближается к миллиону крон», — описала необычную ситуацию руководитель отдела финансирования и бухгалтерского учета больницы Угерске-Градиште Хана Марчикова.
В больнице не захотели предоставить более подробную информацию о дате инцидента, причине и продолжительности госпитализации пациента, а также о том, как в итоге был решен вопрос.
Учреждение опубликовало информацию, обратившись к пациентам и их близким с просьбой не приносить с собой большие суммы денег, когда они поступают на госпитализацию. В больнице предупредили, что сдача денег на хранение, обеспечение их сохранности и повторное получение из хранилища влекут за собой многочисленные финансовые и кадровые расходы.
«Обеспечение безопасности пациентов и снижение риска потери или кражи наличных денег очень важны для больницы. Поэтому мы настоятельно просим пациентов брать только небольшие суммы для личного пользования», — попросила Марчикова.
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