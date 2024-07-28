Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

«Вы пророссийская мразь». Дуэль чешских евродепутатов в прямом эфире была скандальной

Новости 420on
31 июля 2024
22:00
568
Евродепутат от партии «Пираты» Маркета Грегорова назвала Ондржея Достала, также избранного по списку кандидатов «Достаточно!» во главе с Катержиной Конечной, пророссийским. Ее беспокоит тот факт, что в программе CNN Prima News Достал предположил, что беженцы из Украины, прибывающие в Европейский союз, являются неонацистами и бандитами. По словам Грегоровой, начальник Достала — Владимир Путин, и они вместе распространяют российскую пропаганду.
В программе речь шла о политике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которой с июля россияне могут регистрироваться как работающие иностранцы в его стране и продолжать работать в других странах Европейского союза. Грегорова заявила, что это серьезный риск для безопасности и ЕС должен рассмотреть вопрос об исключении Венгрии из Шенгенской зоны — зоны свободного перемещения людей без проверок.

«Если сюда попали неонацисты, бандеровцы, мафиози, преступники и тому подобное, то они попали сюда в первой волне, когда в ЕС приехали сотни тысяч людей», — ответил Достал.

Заметно расстроенная Грегорова резко отреагировала на это в студии. «Украинцы были страной, в которую вторглась Россия, ты, пророссийская мразь! Я не понимаю, как вы смеете говорить это в эфире», — повысила голос пиратский евродепутат.

Ее не остановила даже просьба модератора быть вежливой. По ее словам, грубые выражения начал употреблять Достал. «Грязь — это не неприличное и не вульгарное слово, поэтому я буду придерживаться его», — настаивала она.

По словам Достала, никто не может гарантировать, что среди беженцев, прибывающих в Союз, не окажутся сотни проблемных людей. Министр иностранных дел пиратов Ян Липавский, по его словам, поддерживает «агитацию бандеровцев и неонацистов из ассоциации „Азов“».

«Под знаменем „Азова“ выступают одни из лучших бойцов. Путин не хочет, чтобы о них узнали правду», — сказала Грегорова, добавив, что было четко доказано, что в батальоне нет неонацистов. По ее словам, Достал, «как и его начальник, госпожа Конечна, и их начальник, Путин, распространяют российскую пропаганду».
беженцы Украина война Чехия Россия Европарламент

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
jonny 31 июля 2024 22:58
ругаться то ругаются, а вот серых паспортов украинцам на внж и пмж (кто не может получить новый укр паспорт) не выдают. Вопрос в том - есть ли речь о реальной помощи украинцам или это просто дискуссии такие.
Ответить
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:30
31 ИЮЛЯ 2024
687
ОБЩЕСТВО
МЕТЕОРОЛОГИ В ЧЕХИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О СИЛЬНЫХ ГРОЗАХ
В ближайшие дни высокие температуры в Чехии будут сопровождаться грозами и сильными дождями. В четверг грозы пройдут в юго-западной половине Чешской Республики, где может выпасть около 60...
12:00
31 ИЮЛЯ 2024
1215
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ СЕГОДНЯ ПРОВЕДУТ РЕКРУТИНГ В ПРАГЕ. ОДНАКО КЛУБ ОТКАЗАЛ ИМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Бойцы одного из элитных подразделений Украины организуют европейское турне, чтобы показать украинцам, чем они занимаются, и, возможно, даже их в свои ряды. Они также заедут в Прагу. Но в других...
11:00
31 ИЮЛЯ 2024
680
ОБЩЕСТВО
СЕМЬЯ ТАМ, ГДЕ ЛЮБОВЬ. PRAGUE PRIDE СТАРТУЕТ 5 АВГУСТА В ЧЕШСКОЙ СТОЛИЦЕ
14-й фестиваль Prague Pride в этом году предложит 213 мероприятий с 5 по 11 августа в нескольких местах мегаполиса. На этот раз лозунгом мероприятия, посвященной темам геев, лесбиянок, бисексуалов...
21:00
30 ИЮЛЯ 2024
916
ПОЛИТИКА
УКРАИНА ГОТОВА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ТРАНЗИТОМ НЕФТИ
Украина гарантирует бесперебойный транзит нефти для компаний, не подпадающих под санкции, и готова решить проблемы транзита со Словакией. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил заместитель...
15:00
30 ИЮЛЯ 2024
3658
ОБЩЕСТВО
НА НОЧНОМ НЕБЕ ВО ВТОРНИК И СРЕДУ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ
Во вторник и среду утром на небе можно будет увидеть ряд небесных скоплений, состоящих из тройки планет Солнечной системы, Луны и звездных скоплений Плеяды и Гиады. Впечатляющее небесное зрелище...
14:00
30 ИЮЛЯ 2024
598
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА ВЫРОСЛА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА
Во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении, в основном за счет потребления домохозяйств. В квартальном сравнении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на...
11:30
30 ИЮЛЯ 2024
1830
ПОЛИТИКА
«КАТЕРЖИНА, ХВАТИТ», — ЛИПАВСКИЙ РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ КОММУНИСТОВ НА ВИЗИТ УКРАИНСКОЙ БРИГАДЫ ПОЛКА «АЗОВ» В ПРАГУ
Лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна выступила против визита членов украинской бригады полка «Азов» в Прагу. По ее словам, они неонацисты. Российская пропаганда использует...
10:50
30 ИЮЛЯ 2024
1601
ОБЩЕСТВО
АВТОСТРАДА D7 СТОИТ И БУДЕТ СТОЯТЬ ЕЩЕ ДОЛГО. ПОСЛЕ АВАРИИ НА ДОРОГЕ ЦАРИТ ПОЛНАЯ РАЗРУХА
Автомобильная магистраль D7 закрыта из-за аварии с участием двух грузовиков и фургонов. По данным полиции, водитель грузовика врезался в неподвижные машины техобслуживания при перестроении в правую...
20:40
29 ИЮЛЯ 2024
982
ПОЛИТИКА
МИД РОССИИ ОБВИНЯЕТ СОТРУДНИКОВ ЧЕШСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПОПЫТКЕ КОНТРАБАНДЫ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России, ему выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства. Об этом...
19:30
29 ИЮЛЯ 2024
2388
ЭКОНОМИКА
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕЛИ
Средняя цена подержанных легковых автомобилей, продаваемых на чешском рынке, в первом полугодии снизилась на 3% в годовом исчислении, до 287 000 крон, утверждает компания Cebia, занимающейся...
18:00
29 ИЮЛЯ 2024
1140
ОБЩЕСТВО
ВСЮ НЕДЕЛЮ В ЧЕХИИ БУДЕТ ЖАРКО, НО ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРИНЕСУТ ГРОЗЫ
На рубеже июля и августа температура воздуха будет выше средней и достигнет 35°C. Во второй половине предстоящей недели к ним присоединятся многочисленные грозы, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
15:00
29 ИЮЛЯ 2024
989
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ АРМИЯ УГРОЖАЕТ ЭКСПРОПРИАЦИЕЙ, ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ ДЛЯ СКЛАДОВ БОЕПРИПАСОВ
Министерство обороны уже некоторое время решает серьезную проблему безопасности. Оно не владеет землей под некоторыми складами боеприпасов и военными зданиями. По имеющимся данным, оно не может...
10:30
29 ИЮЛЯ 2024
3118
СПОРТ
ЧЕШСКИЕ ТЕННИСИСТКИ СРАЗЯТСЯ С РОССИЯНКОЙ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Елена Веснина вместе с соотечественницей Александровой станет одной из первых соперниц для чешек Муховой и Носковой в олимпийском парном турнире сегодня. Но, по мнению журнала Politico, Елена...
16:00
28 ИЮЛЯ 2024
2552
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ПЕНСИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИТ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ
Около трех пятых жителей Чехии по-прежнему не считают нынешнюю пенсионную систему объективной, а среднюю пенсию — достаточной для удовлетворения основных потребностей пенсионеров. Более 70% также...
10:30
28 ИЮЛЯ 2024
3002
ОБЩЕСТВО
МИР СТОИТ НА ПОРОГЕ ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛИКТА, СЧИТАЕТ ГЛАВА BIS
Ситуация с безопасностью в мире крайне серьезная, что отражается в ряде областей, в том числе и в Чешской Республике. Об этом заявил директор Информационной службы безопасности (BIS) Михал Коуделка...