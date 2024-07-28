«Вы пророссийская мразь». Дуэль чешских евродепутатов в прямом эфире была скандальной

В программе речь шла о политике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которой с июля россияне могут регистрироваться как работающие иностранцы в его стране и продолжать работать в других странах Европейского союза. Грегорова заявила, что это серьезный риск для безопасности и ЕС должен рассмотреть вопрос об исключении Венгрии из Шенгенской зоны — зоны свободного перемещения людей без проверок.





«Если сюда попали неонацисты, бандеровцы, мафиози, преступники и тому подобное, то они попали сюда в первой волне, когда в ЕС приехали сотни тысяч людей», — ответил Достал.





Заметно расстроенная Грегорова резко отреагировала на это в студии. «Украинцы были страной, в которую вторглась Россия, ты, пророссийская мразь! Я не понимаю, как вы смеете говорить это в эфире», — повысила голос пиратский евродепутат.





Ее не остановила даже просьба модератора быть вежливой. По ее словам, грубые выражения начал употреблять Достал. «Грязь — это не неприличное и не вульгарное слово, поэтому я буду придерживаться его», — настаивала она.





По словам Достала, никто не может гарантировать, что среди беженцев, прибывающих в Союз, не окажутся сотни проблемных людей. Министр иностранных дел пиратов Ян Липавский, по его словам, поддерживает «агитацию бандеровцев и неонацистов из ассоциации „Азов“».





«Под знаменем „Азова“ выступают одни из лучших бойцов. Путин не хочет, чтобы о них узнали правду», — сказала Грегорова, добавив, что было четко доказано, что в батальоне нет неонацистов. По ее словам, Достал, «как и его начальник, госпожа Конечна, и их начальник, Путин, распространяют российскую пропаганду».