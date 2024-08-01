Как избежать трагедии? Правительство опомнилось и ускорило внедрение системы остановки поездов
2 августа 2024
19:30
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В связи с трагической железнодорожной катастрофой в Пардубице, в которой в июне погибли четыре женщины, железнодорожные власти пытаются ускорить внедрение европейской системы управления поездами (ETCS), которая может автоматически останавливать встречные поезда. С августа железнодорожное ведомство предписало перевозчикам включить ETCS на основных линиях, если она уже установлена.
Новые локомотивы и железнодорожные составы поставляются производителями с уже встроенной ETCS с завода. Таким образом, старые типы заменяются, например, локомотивами Vectron.
Перевозчики на основных железнодорожных маршрутах, таких как участки между Прагой и Пардубице, Чешска-Тршебовой, Оломоуцем, Остравой, Брно и Брецлавом, с начала августа должны использовать новую европейскую систему оповещения, если участок оборудован ею, локомотив оснащен мобильной частью ETCS, а машинист прошел соответствующее обучение.
«Цель меры — обеспечить, чтобы как можно больше поездов ходило под контролем ETCS на участках пути с установленной и проверенной ETCS. Именно эксплуатация различных типов транспортных средств на инфраструктуре с ETCS помогает выявить любые недостатки, чтобы система работала надежно к 1 января 2025 года, когда будет введена эксклюзивная эксплуатация», — заявила пресс-секретарь железнодорожного ведомства Павлина Стракова.
Сейчас на линиях, о которых идет речь, ETCS работает не в полном, а в смешанном режиме. В своем распоряжении железнодорожное ведомство перечислило конкретные участки, такие как Ческа-Тршебова — Оломоуц, Модржице — Бржецлав, Густопече у Брна — Шаквице, Грушованы у Брна — Жидлоховице, Бржецлав — Пржеров — Богумин или Берун — Эйповице.
«Таким образом, использование ETCS больше не будет исключительно добровольным для перевозчиков. Однако это не означает, что поезда без бортовой системы ETCS, например, не будут допускаться на эти линии со смешанным движением», — сказал Душан Гавенда, пресс-секретарь железнодорожной администрации.
В течение трех месяцев операторы поездов должны будут отчитаться о том, как они соблюдают это правило. В противном случае они могут не получить от администрации необходимый единый сертификат безопасности.
В своем решении железнодорожное ведомство ссылается на давнюю рекомендацию железнодорожной инспекции ускорить внедрение ETCS. Однако это решение было принято вскоре после трагической аварии в Пардубице, после которой министр транспорта Мартин Купка (ODS) заявил о необходимости ускорить внедрение ETCS. В частности, он говорил о включении системы в сентябре.
Система оповещения ETCS означает миллиарды евро инвестиций в железнодорожное оборудование и поезда, причем государство также поможет перевозчикам субсидиями из европейских денег. В будущем ETCS должна стать единой системой сигнализации в Европе, заменив около 20 национальных систем оповещения.
До сих пор ETCS работала только на линии Оломоуц — Уничов, где в начале года возникли технические проблемы. Однако, по данным Министерства транспорта, они были устранены благодаря увеличенной мощности антенн на транспортных средствах.
Среди экспертов также раздаются критические голоса, призывающие отложить январский запуск ETCS в режим полной эксплуатации на коридорах. Государство также пытается лучше подготовиться к этому.
К настоящему времени Чешские железные дороги обучили более 750 машинистов новой системе управления поездами ETCS, что составляет примерно две трети от необходимого количества. Все машинисты RegioJet завершили теоретическую часть обучения и приступают к практической части. Компания Leo Express продолжает установку системы сигнализации и приступает к обучению.
Компания ČD установила бортовую часть ETCS на более чем 420 транспортных средствах. Компания RegioJet постепенно устанавливает ETCS на десятки своих локомотивов.
Перевозчики на основных железнодорожных маршрутах, таких как участки между Прагой и Пардубице, Чешска-Тршебовой, Оломоуцем, Остравой, Брно и Брецлавом, с начала августа должны использовать новую европейскую систему оповещения, если участок оборудован ею, локомотив оснащен мобильной частью ETCS, а машинист прошел соответствующее обучение.
«Цель меры — обеспечить, чтобы как можно больше поездов ходило под контролем ETCS на участках пути с установленной и проверенной ETCS. Именно эксплуатация различных типов транспортных средств на инфраструктуре с ETCS помогает выявить любые недостатки, чтобы система работала надежно к 1 января 2025 года, когда будет введена эксклюзивная эксплуатация», — заявила пресс-секретарь железнодорожного ведомства Павлина Стракова.
Сейчас на линиях, о которых идет речь, ETCS работает не в полном, а в смешанном режиме. В своем распоряжении железнодорожное ведомство перечислило конкретные участки, такие как Ческа-Тршебова — Оломоуц, Модржице — Бржецлав, Густопече у Брна — Шаквице, Грушованы у Брна — Жидлоховице, Бржецлав — Пржеров — Богумин или Берун — Эйповице.
«Таким образом, использование ETCS больше не будет исключительно добровольным для перевозчиков. Однако это не означает, что поезда без бортовой системы ETCS, например, не будут допускаться на эти линии со смешанным движением», — сказал Душан Гавенда, пресс-секретарь железнодорожной администрации.
В течение трех месяцев операторы поездов должны будут отчитаться о том, как они соблюдают это правило. В противном случае они могут не получить от администрации необходимый единый сертификат безопасности.
В своем решении железнодорожное ведомство ссылается на давнюю рекомендацию железнодорожной инспекции ускорить внедрение ETCS. Однако это решение было принято вскоре после трагической аварии в Пардубице, после которой министр транспорта Мартин Купка (ODS) заявил о необходимости ускорить внедрение ETCS. В частности, он говорил о включении системы в сентябре.
Система оповещения ETCS означает миллиарды евро инвестиций в железнодорожное оборудование и поезда, причем государство также поможет перевозчикам субсидиями из европейских денег. В будущем ETCS должна стать единой системой сигнализации в Европе, заменив около 20 национальных систем оповещения.
До сих пор ETCS работала только на линии Оломоуц — Уничов, где в начале года возникли технические проблемы. Однако, по данным Министерства транспорта, они были устранены благодаря увеличенной мощности антенн на транспортных средствах.
Среди экспертов также раздаются критические голоса, призывающие отложить январский запуск ETCS в режим полной эксплуатации на коридорах. Государство также пытается лучше подготовиться к этому.
К настоящему времени Чешские железные дороги обучили более 750 машинистов новой системе управления поездами ETCS, что составляет примерно две трети от необходимого количества. Все машинисты RegioJet завершили теоретическую часть обучения и приступают к практической части. Компания Leo Express продолжает установку системы сигнализации и приступает к обучению.
Компания ČD установила бортовую часть ETCS на более чем 420 транспортных средствах. Компания RegioJet постепенно устанавливает ETCS на десятки своих локомотивов.
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