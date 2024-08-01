Освобожденный российский политик Яшин заявил в Бонне, что его цель — вернуться в Россию
3 августа 2024
12:30
215
Российский оппозиционный политик Илья Яшин, который в четверг стал участником обмена заключенными между Москвой и Западом, заявил на пресс-конференции в Германии, что он никогда не смирится с ролью изгнанника и его цель — вернуться в Россию. Он выступил на пресс-конференции вместе с другими освобожденными критиками российского режима, Владимиром Кара-Мурзой и Андреем Пивоваровым. Кара-Мурза сказал, что его никто не спрашивал, хочет ли он уехать.
«Я не давал согласия на высылку за пределы России», — заявил Яшин журналистам в Бонне, сообщает Reuters. «Я не рассматриваю то, что произошло 1 августа, как обмен. Я воспринимаю это как высылку из России, против моей воли. И, честно говоря, больше всего на свете я хочу сейчас вернуться домой», — сказал Яшин. Но, по его словам, ему сказали, что его возвращение на родину помешает новому обмену и что другие политзаключенные потеряют шанс на свободу. Оппозиционер также заявил, что отказался подписать прошение о помиловании, адресованное президенту России Владимиру Путину.
Кара-Мурза также заявил, что не подписывал прошение о помиловании, сообщает Русская служба Би-би-си. При этом он отметил, что хотел бы вернуться на родину. Оппозиционер отметил, что конституция России запрещает высылать российских граждан без их согласия. «Никто не спрашивал нашего согласия», — сказал он, отметив, что его вывезли из страны без паспорта, а только по национальному документу. В четверг Кремль сообщил, что Путин подписал указы о помиловании заключенных, участвовавших в обмене.
Все три российских политика также поблагодарили людей, участвовавших в обмене. Пивоваров сказал, что это дало надежду другим политзаключенным. Яшин и Кара-Мурза также заявили, что осознают, какое сложное решение приняло правительство Германии и канцлер Олаф Шольц, освободив в рамках обмена осужденного убийцу. «Мы будем продолжать нашу политическую деятельность. Я не знаю, как заниматься российской политикой за пределами России, но я постараюсь научиться», — сказал Яшин.
Обмен, состоявшийся в четверг, называют крупнейшим обменом между Москвой и Западом со времен окончания холодной войны. В нем приняли участие 26 человек. Десять человек были доставлены в Россию, включая Вадима Красикова, осужденного в Германии убийцу и офицера российской разведки ФСБ. В группе было восемь взрослых, а также двое детей. Из России в США отправились Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а в Германию — 13 человек. Среди них, помимо Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова, были правозащитник Олег Орлов и другие критики российского режима и войны в Украине.
Кара-Мурза был координатором оппозиционного движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, бывшим богатейшим россиянином, а затем заключенным путинского режима. Он также был близким соратником убитого лидера оппозиции Бориса Немцова. Он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах. Проект Bellingcat ранее сообщал, что политика дважды пытались отравить агенты российской секретной службы ФСБ. В прошлом году российский суд отправил его в тюрьму на 25 лет за предполагаемую государственную измену и распространение ложных новостей о российских военных.
Яшин работал в московской муниципальной политике и до своего ареста был одним из последних оппозиционных политиков в России, открыто критиковавших военное вторжение России в Украину. Суд в 2022 году отправил его в тюрьму на 8,5 лет за то, что российские власти называют распространением ложной информации о российских военных.
Пивоваров был руководителем движения «Открытая Россия», и в 2021 году сотрудники спецслужб задержали его на борту самолета, когда он собирался лететь из Санкт-Петербурга в Варшаву. В 2022 году суд отправил его в тюрьму на четыре года. По мнению суда, он был виновен в руководстве организацией, которая была признана нежелательной в России.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
2 АВГУСТА 2024
536
Новое приложение проведет тех, кто интересуется историей Пражского Града, через его подземелья. С его помощью они узнают об истории пяти самых важных археологических зон Града, которые в основном...
19:30
2 АВГУСТА 2024
515
В связи с трагической железнодорожной катастрофой в Пардубице, когда в июне погибли четыре женщины, железнодорожные власти пытаются ускорить внедрение европейской системы управления поездами...
18:00
2 АВГУСТА 2024
1218
Андрей Бабиш, председатель движения ANO, добился успеха в Верховном суде в споре с Piráti, которые подали на него в суд из-за поста в сети X. В нем Бабиш намекнул, что Piráti хотят, чтобы мигранты...
17:00
2 АВГУСТА 2024
877
Сегодня в утренние часы атомная электростанция «Темелин» отключила второй энергоблок на несколько дней. Во время планового отключения энергетики отрегулируют турбину, чтобы стабилизировать ее...
16:00
2 АВГУСТА 2024
647
Россия, США и другие западные страны провели крупнейший обмен заключенными с момента окончания холодной войны. По словам Анкары, через Турцию обменяли в общей сложности 26 человек, задержанных в...
14:00
2 АВГУСТА 2024
489
За первые шесть месяцев этого года полиция в Чехии начала расследование 66 убийств, что на 10 меньше, чем за тот же период прошлого года. На данный момент раскрыто 51 из них. Как и в предыдущие...
13:00
2 АВГУСТА 2024
940
Мужчина из Чехии утонул в австрийском озере Вольфгангзее в четверг, 1 августа, когда хотел помочь четверым детям выбраться из воды из-за приближающегося шторма. Об этом сообщает сегодня на своем...
12:00
2 АВГУСТА 2024
964
Генпрокуратура России признала нежелательными две организации из Чехии и две из Германии. Об этом сообщило российское агентство ТАСС. В случае с Чехией это ассоциация Kulturus и инициатива Za vaši...
10:30
2 АВГУСТА 2024
7117
Чешская крона продолжает слабеть по отношению к евро. В ходе торгов в четверг она ненадолго достигла самого низкого уровня за последние два года. Утром курс достигал отметки 25,53 за евро, на таком...
09:00
2 АВГУСТА 2024
782
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН ЧЕХИИ ЗАДЕРЖАН В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К ТЕРАКТУ НА ПАРАДЕ ЛГБТ DUHOVÝ PRIDE
Чешская полиция задержала несовершеннолетнего в связи с подготовкой теракта на Duhový Pride, крупнейшем публичном мероприятии ЛГБТ+ сообщества в Словакии. Как сообщили Deník N и Voxpot, молодой...
08:00
2 АВГУСТА 2024
1050
Неделю назад мужчину в центре Остравы укусила летучая мышь. Лабораторные анализы впоследствии подтвердили наличие бешенства у животного. Передача этого специфического типа вируса бешенства человеку...
22:00
1 АВГУСТА 2024
1292
Астрономическим снимком четверга, 1 августа, американское космическое агентство NASA назвало фотографию кометы Ольберса над замком Кунетице в восточной Чехии. Ее автор — Петр Горалек из Института...
15:00
1 АВГУСТА 2024
723
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки, но замедлил темпы. На заседании в четверг банковский совет, состоящий из семи членов, решил снизить базовую процентную ставку...
14:00
1 АВГУСТА 2024
702
Цены на топливо в Чехии продолжают падать. Самый продаваемый бензин Natural 95 за неделю подешевел на 19 геллеров и стоит в среднем 38,15 крон/л. Литр дизельного топлива продается в среднем за...
11:00
1 АВГУСТА 2024
470
Уровень инфляции в еврозоне ускорился до 2,6 % в июле с 2,5% в июне, сообщило статистическое бюро Евростат в своем оперативном прогнозе. Это неожиданный результат, поскольку аналитики ожидали...