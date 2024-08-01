Освобожденный российский политик Яшин заявил в Бонне, что его цель — вернуться в Россию

«Я не давал согласия на высылку за пределы России», — заявил Яшин журналистам в Бонне, сообщает Reuters. «Я не рассматриваю то, что произошло 1 августа, как обмен. Я воспринимаю это как высылку из России, против моей воли. И, честно говоря, больше всего на свете я хочу сейчас вернуться домой», — сказал Яшин. Но, по его словам, ему сказали, что его возвращение на родину помешает новому обмену и что другие политзаключенные потеряют шанс на свободу. Оппозиционер также заявил, что отказался подписать прошение о помиловании, адресованное президенту России Владимиру Путину.





Кара-Мурза также заявил, что не подписывал прошение о помиловании, сообщает Русская служба Би-би-си. При этом он отметил, что хотел бы вернуться на родину. Оппозиционер отметил, что конституция России запрещает высылать российских граждан без их согласия. «Никто не спрашивал нашего согласия», — сказал он, отметив, что его вывезли из страны без паспорта, а только по национальному документу. В четверг Кремль сообщил, что Путин подписал указы о помиловании заключенных, участвовавших в обмене.





Все три российских политика также поблагодарили людей, участвовавших в обмене. Пивоваров сказал, что это дало надежду другим политзаключенным. Яшин и Кара-Мурза также заявили, что осознают, какое сложное решение приняло правительство Германии и канцлер Олаф Шольц, освободив в рамках обмена осужденного убийцу. «Мы будем продолжать нашу политическую деятельность. Я не знаю, как заниматься российской политикой за пределами России, но я постараюсь научиться», — сказал Яшин.





Обмен, состоявшийся в четверг, называют крупнейшим обменом между Москвой и Западом со времен окончания холодной войны. В нем приняли участие 26 человек. Десять человек были доставлены в Россию, включая Вадима Красикова, осужденного в Германии убийцу и офицера российской разведки ФСБ. В группе было восемь взрослых, а также двое детей. Из России в США отправились Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а в Германию — 13 человек. Среди них, помимо Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова, были правозащитник Олег Орлов и другие критики российского режима и войны в Украине.





Кара-Мурза был координатором оппозиционного движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, бывшим богатейшим россиянином, а затем заключенным путинского режима. Он также был близким соратником убитого лидера оппозиции Бориса Немцова. Он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах. Проект Bellingcat ранее сообщал, что политика дважды пытались отравить агенты российской секретной службы ФСБ. В прошлом году российский суд отправил его в тюрьму на 25 лет за предполагаемую государственную измену и распространение ложных новостей о российских военных.





Яшин работал в московской муниципальной политике и до своего ареста был одним из последних оппозиционных политиков в России, открыто критиковавших военное вторжение России в Украину. Суд в 2022 году отправил его в тюрьму на 8,5 лет за то, что российские власти называют распространением ложной информации о российских военных.





Пивоваров был руководителем движения «Открытая Россия», и в 2021 году сотрудники спецслужб задержали его на борту самолета, когда он собирался лететь из Санкт-Петербурга в Варшаву. В 2022 году суд отправил его в тюрьму на четыре года. По мнению суда, он был виновен в руководстве организацией, которая была признана нежелательной в России.



