Прохлада в Чехии не задержится, скоро нагрянет жара

Понедельник, скорее всего, станет самым холодным на предстоящей неделе. Максимальная дневная температура лишь в исключительных случаях поднимется до летних 25 градусов по Цельсию. «В течение дня в Моравии и Силезии, а также в Пошумаве и Шумаве утром и днем возможен дождь», — сообщили метеорологи. «В течение дня облачность будет постепенно уменьшаться, и во второй половине дня мы сможем насладиться относительно большим количеством солнечного света, хотя температура еще не будет по-летнему теплой», — добавили они.



А самое холодное утро с температурой около 10 градусов будет во вторник. «В долинах, где ночью не будет сильного ветра, утром может быть до восьми градусов тепла», — прогнозируют метеорологи. Но днем потеплеет до 23-27 градусов, и эта тенденция сохранится до среды, которая станет самым жарким днем рабочей недели с температурой 31 градус Цельсия. «Среда также будет солнечной, но ближе к вечеру и ночью с запада в Чехии будет нарастать облачность. Могут появиться ливни или грозы, особенно в Богемии, но на сильный ливень это пока не похоже», — добавляет он к еженедельному прогнозу.



В четверг в Богемии наступит временное небольшое похолодание, но в Моравии температура останется выше 30 градусов Цельсия. «Однако мы недолго будем наслаждаться легким похолоданием, потому что с пятницы снова начнет теплеть», — прогнозируют метеорологи. Выходные будут солнечными и жаркими, с температурой от 28 до 33 градусов.