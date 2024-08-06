Пражский суд приговорил россиянина, содействовавшего российской агрессии в Крыму, к пяти годам лишения свободы

«После представления доказательств суд пришел к выводу, что подсудимый совершил деяние, указанное в обвинительном заключении, то есть основал организованную преступную группу», — заявила председатель коллегии Павла Хайкова.



«Подсудимый не признался в преступной деятельности на основном процессе, его показания заключались в том, что он не совершал такого действия и не мог его совершить, поскольку в указанное время не находился в Севастополе», — заявила судья.



«Подсудимый признан виновным по документальным доказательствам, которые соответствуют друг другу», — также отметил судья.



Прокурор настаивал на виновности Франкетти и предложил приговорить его к десяти годам тюремного заключения с последующей высылкой из республики. «На основании представленных доказательств я считаю, что подсудимый совершил преступление, заключающееся в участии в организованной преступной группе», — заявил прокурор Мартин Били. Защита предложила оправдать в суде.



Франчетти, имеющий постоянное место жительства в Чехии, обвинен в участии в преступной группе. По версии прокурора, он стал соучредителем незаконного вооруженного формирования «Оборона Севастополя» в рамках уже существующей антигосударственной группировки «Самооборона Крыма».



В рамках обороны Севастополя он создал организованное вооруженное формирование под названием «Северный ветер» численностью 12 человек. По словам обвинителя, он руководил ею и финансировал ее. Обе группы были вооружены огнестрельным оружием и стремились способствовать незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя посредством диверсионных действий, включая вооруженные нападения на украинские правительственные силы, украинское население и критически важную инфраструктуру.



Согласно приговору, Франчетти вместе с группой «Северный ветер» контролировал линии электро- и газоснабжения в этом районе, передвижение людей или размещение украинских правительственных сил, их боеприпасов и других запасов. Затем он передавал информацию ВМФ России.



Сообщается также, что он участвовал в насильственном задержании 11 «проукраински настроенных лиц». Россия незаконно аннексировала украинский полуостров десять лет назад. Впоследствии Франчетти получил российскую военную медаль «За возвращение Крыма». Три года назад по запросу Украины Франчетти был задержан чешской полицией в аэропорту Вацлава Гавела.



Из-за отсутствия доказательств городской суд два года назад снял с Франчетти обвинения, и россиянин отправился домой. На него был выдан международный ордер на арест, но задержать Франчетти не удалось.



Однако в прошлом году Высший суд Праги вернул дело на новое рассмотрение, заявив, что муниципальный суд не рассмотрел доказательства в полном объеме, поскольку недостаточно взвесил все обстоятельства дела.