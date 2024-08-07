Будьте внимательны и осторожны в Австрии, советует чехам Министерство иностранных дел

Хотя конкретная угроза была сведена к минимуму, австрийские власти заявляют, что ситуация с безопасностью остается очень серьезной, говорится в сообщении Министерства иностранных дел на туристической системе Drozd.



Министерство рекомендует следить за местными новостями и соблюдать инструкции сил безопасности. В случае необходимости получения консульской помощи гражданам Чехии следует обращаться в посольство Чехии в Вене, а в случае чрезвычайной ситуации в нерабочее время — по горячей линии посольства Чехии +420 222 420 222.



Австрийские власти в среду предотвратили угрозу теракта на концертах американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене, при этом в стране действует второй по величине уровень террористического предупреждения. Министерство внутренних дел Австрии подтвердило в четверг, что 19-летний подозреваемый хотел совершить взрывной теракт и убить как можно больше людей в четверг или пятницу. Следователи сообщили, что он признался в подготовке преступления, в котором он также рассматривал возможность использования колюще-режущего оружия.



Проданные концерты были запланированы на четверг, пятницу и субботу. Ожидалось, что каждый из них посетят около 65 000 человек, и власти рассчитывали, что еще 15 000-20 000 поклонников поп-певца будут находиться в этом районе.



Австрийские власти не располагают информацией о том, что существует конкретная опасность для других предстоящих концертов. На следующей неделе в Лондоне должно состояться пять