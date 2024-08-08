Наступает самая жаркая неделя в этом году. Когда ожидать пик жары?

«Следующая неделя, вероятно, станет самой жаркой за все лето», — заявили в ČHMÚ в воскресенье вечером. По словам метеорологов, жара будет некомфортно долгой для части территории. «Также можно ожидать локальных гроз с риском интенсивных ливневых дождей. Но не повсеместных дождей», — отметили они. По их словам, развитие гроз будет очень хаотичным и неорганизованным. «Вторая половина рабочей недели будет особенно неприятной из-за повышенной влажности», — добавили они.



Сегодня и во вторник будет солнечно, температура воздуха составит от 27 до 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии — до 33 градусов. По данным Чешской метеорологической службы, первые грозы могут появиться во вторник днем и вечером на юго-западе и западе Чехии, особенно в районе Шумавы и других приграничных гор, а также в Пошумавском районе. «Это будут типичные грозы с высоким потенциалом проливных дождей», — говорят метеорологи.



Грозы ожидаются и в среду, их будет много в Чехии, и вновь они будут опасны из-за локальных ливневых дождей и, возможно, мелкого града. «В некоторых местах, однако, дождя, скорее всего, не будет вовсе, особенно в Моравии и Силезии, где вероятность осадков в среду довольно мала», — пишет Чешская национальная метеорологическая служба.



В среду также будет самый теплый день недели, говорится в сообщении. «Во второй половине дня температура воздуха будет в основном около 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии температура достигнет более 35 градусов», — говорится в сообщении. В Чехии, по словам метеорологов, будет повышенная влажность, и людям следует приготовиться к «неприятно знойному» дню в среду.



В четверг в большинстве районов страны, особенно в западной и северо-западной Богемии, температура опустится ниже 30 градусов Цельсия. Но в Моравии и Силезии после полудня температура может достигнуть 34 градусов по Цельсию, и снова будет душно. «В четверг снова есть вероятность гроз и ливней, на этот раз по всей территории. Однако их количество остается под вопросом. В любом случае, осадки будут носить локальный характер», — говорится в сообщении ČHMÚ.



Тропические температуры в Моравии и Силезии сохранятся и в пятницу, а днем температура достигнет 29 градусов Цельсия. «Окончательное похолодание должно наступить в выходные, но его точные сроки и интенсивность на данный момент не ясны. Однако не похоже, что это будет сильное и продолжительное похолодание», — добавили метеорологи.