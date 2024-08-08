Наступает самая жаркая неделя в этом году. Когда ожидать пик жары?
12 августа 2024
18:00
700
В Чехии ожидается, вероятно, самая жаркая неделя в этом году: днем температура будет подниматься выше 30 градусов Цельсия, а в среду в южной Моравии она достигнет более 35 градусов. Со вторника вероятны локальные грозы, сопровождаемые проливными дождями и, возможно, мелким градом. Похолодание в выходные не будет слишком выраженным, следует из прогноза на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) и его информации в социальной сети X.
«Следующая неделя, вероятно, станет самой жаркой за все лето», — заявили в ČHMÚ в воскресенье вечером. По словам метеорологов, жара будет некомфортно долгой для части территории. «Также можно ожидать локальных гроз с риском интенсивных ливневых дождей. Но не повсеместных дождей», — отметили они. По их словам, развитие гроз будет очень хаотичным и неорганизованным. «Вторая половина рабочей недели будет особенно неприятной из-за повышенной влажности», — добавили они.
Сегодня и во вторник будет солнечно, температура воздуха составит от 27 до 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии — до 33 градусов. По данным Чешской метеорологической службы, первые грозы могут появиться во вторник днем и вечером на юго-западе и западе Чехии, особенно в районе Шумавы и других приграничных гор, а также в Пошумавском районе. «Это будут типичные грозы с высоким потенциалом проливных дождей», — говорят метеорологи.
Грозы ожидаются и в среду, их будет много в Чехии, и вновь они будут опасны из-за локальных ливневых дождей и, возможно, мелкого града. «В некоторых местах, однако, дождя, скорее всего, не будет вовсе, особенно в Моравии и Силезии, где вероятность осадков в среду довольно мала», — пишет Чешская национальная метеорологическая служба.
В среду также будет самый теплый день недели, говорится в сообщении. «Во второй половине дня температура воздуха будет в основном около 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии температура достигнет более 35 градусов», — говорится в сообщении. В Чехии, по словам метеорологов, будет повышенная влажность, и людям следует приготовиться к «неприятно знойному» дню в среду.
В четверг в большинстве районов страны, особенно в западной и северо-западной Богемии, температура опустится ниже 30 градусов Цельсия. Но в Моравии и Силезии после полудня температура может достигнуть 34 градусов по Цельсию, и снова будет душно. «В четверг снова есть вероятность гроз и ливней, на этот раз по всей территории. Однако их количество остается под вопросом. В любом случае, осадки будут носить локальный характер», — говорится в сообщении ČHMÚ.
Тропические температуры в Моравии и Силезии сохранятся и в пятницу, а днем температура достигнет 29 градусов Цельсия. «Окончательное похолодание должно наступить в выходные, но его точные сроки и интенсивность на данный момент не ясны. Однако не похоже, что это будет сильное и продолжительное похолодание», — добавили метеорологи.
Сегодня и во вторник будет солнечно, температура воздуха составит от 27 до 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии — до 33 градусов. По данным Чешской метеорологической службы, первые грозы могут появиться во вторник днем и вечером на юго-западе и западе Чехии, особенно в районе Шумавы и других приграничных гор, а также в Пошумавском районе. «Это будут типичные грозы с высоким потенциалом проливных дождей», — говорят метеорологи.
Грозы ожидаются и в среду, их будет много в Чехии, и вновь они будут опасны из-за локальных ливневых дождей и, возможно, мелкого града. «В некоторых местах, однако, дождя, скорее всего, не будет вовсе, особенно в Моравии и Силезии, где вероятность осадков в среду довольно мала», — пишет Чешская национальная метеорологическая служба.
В среду также будет самый теплый день недели, говорится в сообщении. «Во второй половине дня температура воздуха будет в основном около 31 градуса по Цельсию, а в южной Моравии температура достигнет более 35 градусов», — говорится в сообщении. В Чехии, по словам метеорологов, будет повышенная влажность, и людям следует приготовиться к «неприятно знойному» дню в среду.
В четверг в большинстве районов страны, особенно в западной и северо-западной Богемии, температура опустится ниже 30 градусов Цельсия. Но в Моравии и Силезии после полудня температура может достигнуть 34 градусов по Цельсию, и снова будет душно. «В четверг снова есть вероятность гроз и ливней, на этот раз по всей территории. Однако их количество остается под вопросом. В любом случае, осадки будут носить локальный характер», — говорится в сообщении ČHMÚ.
Тропические температуры в Моравии и Силезии сохранятся и в пятницу, а днем температура достигнет 29 градусов Цельсия. «Окончательное похолодание должно наступить в выходные, но его точные сроки и интенсивность на данный момент не ясны. Однако не похоже, что это будет сильное и продолжительное похолодание», — добавили метеорологи.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
12 АВГУСТА 2024
459
Чешские творческие деятели призвали помочь коллегам в Словакии, которые теряют работу из-за изменений, введенных министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой. С соответствующим обращением,...
14:00
12 АВГУСТА 2024
415
Рост потребительских цен в Чехии немного ускорился. Годовой уровень инфляции в июле достиг 2,2%, что на 0,2% выше, чем в июне. Это произошло в основном за счет замедления снижения цен на продукты...
10:00
12 АВГУСТА 2024
3192
«В МАГАЗИНАХ УЖЕ НЕ СЛЫШНО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА», — ЖАЛУЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ТРЕТЬ ТАХОВА СОСТАВЛЯЮТ ИНОСТРАНЦЫ
В чешском городе Тахов сложилась чрезвычайная ситуация. В последние годы здесь резко возросло число иностранцев. К 11 000 постоянных жителей добавилось 4 500 человек из-за рубежа, из которых менее...
09:00
12 АВГУСТА 2024
542
План коалиции по повышению средней пенсии на 355 крон в месяц в январе является окончательным, как стало известно Чешскому телевидению из заявлений различных правительственных партий. По словам их...
17:00
11 АВГУСТА 2024
2121
Чешское управление торговой инспекции продолжает свои проверки, направленные на защиту прав потребителей при предложении и продаже товаров в связи с предоставлением скидок. Во втором квартале...
13:00
11 АВГУСТА 2024
938
Транспорт — это сфера, которая затрагивает всех нас. Неважно, кто вы: велосипедист, автомобилист или пользователь общественного транспорта, железнодорожного или автобусного. Это проблема даже для...
18:00
10 АВГУСТА 2024
1224
Кенгуру, сбежавший из Иржицкой тюрьмы в Нимбуркском районе, сам вернулся через неделю. Животное в порядке, только очень голодное. Оно находится в своем вольере с другими кенгуру, сообщило...
22:00
9 АВГУСТА 2024
1085
История с проблемной рождественской вечеринкой в Министерстве труда и социальных дел получила продолжение: трудовая инспекция, которая расследовала это событие, наложила штраф. Однако платить его...
21:00
9 АВГУСТА 2024
633
Это на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем это означает падение примерно на 50 миллионов чешских крон. За первые семь месяцев года объем транзакций вырос на 6% по...
13:30
9 АВГУСТА 2024
1300
По данным Česká pošta, один из операторов партнерских почтовых отделений, присвоил миллионы крон. Средства предназначались для оплаты почтовых переводов и пенсий. У компании было 17 партнерских...
11:45
9 АВГУСТА 2024
1814
Отчаявшийся украинский водитель угрожал поджечь себя бутылкой с бензином у КПП своего работодателя. По другим данным, он хотел поджечь штаб-квартиру компании. Компания должна ему зарплату за...
09:00
9 АВГУСТА 2024
2103
ЗДАНИЕ В ПРАГЕ, С КОТОРОГО УПАЛ КУСОК ЛЕПНИНЫ И УБИЛ ЧЕЛОВЕКА, ПРИНАДЛЕЖИТ POJIŠT’OVNA VZP. НЕДАВНО В НЕМ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ
Здание, с которого в четверг упал кусок лепнины и убил человека на трамвайной остановке «Лазарска», принадлежит компании Pojišt’ovna VZP (Страховое общество VZP), согласно земельному кадастру. Это...
08:00
9 АВГУСТА 2024
2158
Министерство иностранных дел (МИД) советует чешским гражданам, находящимся в Австрии, соблюдать повышенную осторожность, особенно в оживленных местах. Это сделано в ответ на угрозу теракта в среду,...
22:00
8 АВГУСТА 2024
6836
Уровень безработицы в Чехии в июле достиг 3,8%, что на 0,2% выше, чем в июне и мае. Рост связан с традиционным затуханием эффекта сезонного всплеска занятости. Число безработных на конец июля...
20:50
8 АВГУСТА 2024
1022
В аэропорту имени Вацлава Гавела полиция задержала самолет, который направлялся в Лондон. Сообщается, что на борту самолета был обнаружен подозрительный предмет багажа. Самолет и прилегающая...