День, когда не хватит денег? Большинство чехов в это не верят, а потом оказываются на дне
22 сентября 2024
17:00
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Возможно, жизнь уже преподнесла вам несколько таких кризисов. Это может быть разрыв отношений, продолжительная болезнь или порча имущества. Жалеете ли вы, что тогда не были лучше готовы? Опросы показывают, что многие чехи выбирают в качестве основной стратегии надежду на то, что им удастся избежать кризиса. Однако до трети из них столкнулись бы с проблемами, если бы не получили один раз свою ежемесячную зарплату — основной источник дохода.
Вероника Калатова, преподаватель, коуч и автор книг о финансовом здоровье, занимающаяся этой темой с 1996 года, помнит из своей практики множество случаев, когда кризис врывался в жизнь ее клиентов как цунами. В буквальном смысле. Она упоминает историю мужчины, у которого была квартира на первом этаже в Смихове, и он хотел сэкономить на страховке и иметь только самое низкое покрытие. Она отговорила его от этого, и через несколько месяцев случилось наводнение 2002 года. Эта история закончилась хорошо, но многим другим не так повезло.
«Если мои клиенты как-то готовятся к кризису — копят деньги, имеют сценарий и страховку — они выходят из кризиса быстрее. Это все еще очень болезненная вещь, но благодаря их предусмотрительности им не приходится долго в нем находиться. И я думаю, что это именно то, что вам нужно в такой ситуации. Видеть наперед», — объясняет эксперт.
Таким образом, из ее слов становится ясно, что стратегия заключается в работе над собственными сбережениями и страхованием. Правильно составленный страховой полис способен спасти вашу семью. «Довольно часто мы сталкиваемся с недозастрахованной недвижимостью. Вы строите дом за четыре миллиона, страхуете его на четыре миллиона. Но со временем он начинает дорожать, потому что рынок недвижимости движется в этом направлении, а вы все равно платите все тот же высокий взнос. Когда приходит торнадо, вы теряете дом, а страховая компания выплачивает вам чуть меньше трех миллионов вместо четырех, потому что вы были недостаточно застрахованы. И вы не можете построить новый дом меньше чем за три миллиона», — рассказывает Калатова о других случаях.
Многие партнеры также не хотят обсуждать тему смерти. «Затем, когда один из них неожиданно уходит, он может оставить после себя основной счет семьи, которым вы не имеете права распоряжаться, но вам нужно, чтобы с него, скажем, поступали платежи по ипотеке. Это еще один груз для скорбящего человека, и лучше обговорить это заранее», — говорит Калатова в подкасте.
«Если мои клиенты как-то готовятся к кризису — копят деньги, имеют сценарий и страховку — они выходят из кризиса быстрее. Это все еще очень болезненная вещь, но благодаря их предусмотрительности им не приходится долго в нем находиться. И я думаю, что это именно то, что вам нужно в такой ситуации. Видеть наперед», — объясняет эксперт.
Таким образом, из ее слов становится ясно, что стратегия заключается в работе над собственными сбережениями и страхованием. Правильно составленный страховой полис способен спасти вашу семью. «Довольно часто мы сталкиваемся с недозастрахованной недвижимостью. Вы строите дом за четыре миллиона, страхуете его на четыре миллиона. Но со временем он начинает дорожать, потому что рынок недвижимости движется в этом направлении, а вы все равно платите все тот же высокий взнос. Когда приходит торнадо, вы теряете дом, а страховая компания выплачивает вам чуть меньше трех миллионов вместо четырех, потому что вы были недостаточно застрахованы. И вы не можете построить новый дом меньше чем за три миллиона», — рассказывает Калатова о других случаях.
Многие партнеры также не хотят обсуждать тему смерти. «Затем, когда один из них неожиданно уходит, он может оставить после себя основной счет семьи, которым вы не имеете права распоряжаться, но вам нужно, чтобы с него, скажем, поступали платежи по ипотеке. Это еще один груз для скорбящего человека, и лучше обговорить это заранее», — говорит Калатова в подкасте.
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