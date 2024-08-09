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Чешские пожарные и спасатели отправляются в Афины для помощи в борьбе с лесными пожарами

Новости 420on
13 августа 2024
22:00
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Сегодня в полдень из Подивина (Брецлавский край) в Афины отправилась команда пожарных и спасателей из сорока машин, в том числе девяти автоцистерн, для помощи в борьбе с лесными пожарами. В путь отправились 64 пожарных, семь парамедиков и четыре техника, а также 31 технический автомобиль с оборудованием и девять автоцистерн, сообщил пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.
Маршрут колонны проходит через Венгрию, Сербию и северную Македонию. «Сегодня вечером мы запланировали короткий отдых, чтобы все могли выспаться, и рассчитываем прибыть в Афины в среду вечером», — заявил Кавка.

Греческая сторона сообщила, что на земле достаточно авиатехники, поэтому из Чехии отправились только наземные войска. «Особенность лесных пожаров в том, что они обычно происходят в труднодоступной местности. Поэтому мы подготовлены к трудному походу и длительному вмешательству. Важно иметь легкое снаряжение, в том числе пожарные сумки на спине, а также четырехколесные автомобили с насосом и 300-литровой цистерной», — рассказал Адам Тврдик со станции Зруч-над-Сазавоу в Среднечешском крае.

Пожарные также снабжены запасами воды, ионными напитками и энергетическими батончиками, чтобы они могли работать в полевых условиях в течение длительного времени. Нынешняя команда будет работать на месте в течение десяти дней, после чего ее сменит вторая команда.

11 пожарных отправятся в Грецию прямо из Южной Моравии, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Южно-Моравского отделения Ярослав Микошка. 

Пять спасателей и два водителя аварийных модулей были отправлены с конвоем Пражской медицинской спасательной службой. Они будут оказывать пожарным медицинскую помощь, сообщила Яна Поштова, пресс-секретарь Пражской службы спасения. 

«В Грецию направляется специальный автомобиль Atego, который предназначен для ликвидации последствий пожара и позволяет проводить кислородную терапию большему количеству пострадавших», — сказала она. Второй автомобиль спасателей перевозит оборудование и технику и будет служить для технологической поддержки в Греции, добавила она.

Чешские пожарные также помогали бороться с пожарами в Северной Македонии в начале августа и в Болгарии в июле. Год назад они также помогали тушить пожар в Греции, в частности, на северо-востоке страны.

В настоящее время пожар находится в опасной близости от греческой столицы. На месте происшествия работают более 700 пожарных, а вертолеты и самолеты начали борьбу с воздуха сегодня на рассвете. С огнем борются 17 самолетов и 18 вертолетов. На данный момент пришлось эвакуировать 45 населенных пунктов, деревень и кварталов, в том числе несколько больниц. Среди последних эвакуированных районов — приморский район Неа Макри. В городе Чаландри, который был частично эвакуирован, было найдено обугленное тело женщины.
пожар Греция Чехия пожарники

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