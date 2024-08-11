39-летний житель Чехии разбился на электросамокате в Австрии
14 августа 2024
15:00
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39-летний чех, разбившийся на электросамокате в Лансе, Австрия, в понедельник днем, скончался от тяжелых травм головы. Мужчина умер в больнице. Посольство Чехии располагает информацией от австрийской полиции о смерти чешского мужчины в Тироле, сообщила Чешскому агентству новостей Мариана Вернерова из отдела коммуникации МИДа. Более подробную информацию ведомство не предоставит, чтобы не травмировать семью.
Случайный прохожий нашел лежащего на земле мужчину, оказал ему первую помощь и вызвал службу спасения. Затем чех был доставлен в больницу в городе Инсбрук. По данным австрийского телеканала ORF, авария произошла в понедельник около 15:30, и мужчина скончался от полученных травм позднее во второй половине дня. Австрийская полиция выясняет причины аварии и ищет свидетелей, которые могли бы помочь прояснить ситуацию.
Ланс — небольшая деревня в десяти километрах от Инсбрука в земле Тироль.
«Мы можем подтвердить, что наше посольство располагает информацией от австрийской полиции о смерти гражданина Чехии в Тироле в результате падения с электрического скутера. Для защиты семьи мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — сказала Вернерова.
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