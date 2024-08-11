39-летний житель Чехии разбился на электросамокате в Австрии

Случайный прохожий нашел лежащего на земле мужчину, оказал ему первую помощь и вызвал службу спасения. Затем чех был доставлен в больницу в городе Инсбрук. По данным австрийского телеканала ORF, авария произошла в понедельник около 15:30, и мужчина скончался от полученных травм позднее во второй половине дня. Австрийская полиция выясняет причины аварии и ищет свидетелей, которые могли бы помочь прояснить ситуацию.





Ланс — небольшая деревня в десяти километрах от Инсбрука в земле Тироль.



«Мы можем подтвердить, что наше посольство располагает информацией от австрийской полиции о смерти гражданина Чехии в Тироле в результате падения с электрического скутера. Для защиты семьи мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — сказала Вернерова.