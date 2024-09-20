ČSSZ: Все больше граждан Чехии уходят на пенсию по старости досрочно

В последние годы интерес к досрочному выходу на пенсию заметно возрос благодаря благоприятным условиям, но правительство ужесточило правила в прошлом году.



Чем раньше человек уходит на пенсию до достижения установленного возраста, тем больше уменьшается размер его выплат. Однако в последние годы за счет дополнительных индексаций, компенсирующих высокую инфляцию, многие граждане смогли получить досрочную пенсию, сопоставимую с полной. С июня прошлого года по июнь текущего года количество людей, чьи пенсии были сокращены, увеличилось на 57 500 человек. За три года с июня 2021 года их число возросло на 94 900 человек с 659 400. В июне этого года досрочные пенсионеры составляли около 32% от общего числа пенсионеров. В конце прошлого года их доля была около 31%, а годом ранее — 29%. В 2015 году она приблизилась к четверти, а пять лет назад — к пятой части. В 2000 году граждане, получившие сокращенные пенсии, составляли менее 10% всех пенсионеров.



В марте этого года средний размер стандартной пенсии по старости составлял 20 633 кроны, тогда как досрочная пенсия — 18 995 крон. Средняя пенсия мужчин достигала 21 904 крон, а досрочная — 20 205 крон. У женщин стандартная пенсия в среднем составляла 19 443 кроны, а досрочная — 17 849 крон.



В 2020 году ČSSZ израсходовало на пенсионные выплаты 411,3 млрд крон, из которых 98 млрд ушло на досрочные пенсии. Годом позже из 432,7 млрд крон, потраченных на пенсии по старости, на досрочные выплаты пришлось 106,4 млрд. В предыдущем году из 480,1 млрд крон на эти цели ушло 121,4 млрд.



Пенсионный возраст ежегодно увеличивается на два месяца для мужчин и, как правило, на четыре месяца для женщин. Согласно правительственным планам, ежегодный сдвиг не более чем на два месяца сохранится и после достижения возраста 65 лет, но для представителей рискованных профессий планируется возможность выхода на пенсию раньше без уменьшения выплат. Оппозиция и профсоюзы заявляют, что из-за состояния здоровья и физического истощения многие люди не могут работать до более позднего возраста. По данным исследования Института демократии и экономического анализа (IDEA) при Карловом университете, доля граждан с хроническими заболеваниями и ограничениями в Чехии и на Западе примерно одинакова, а их психическое здоровье не хуже.



«Частота досрочного выхода на пенсию на протяжении многих лет остается высокой. В большинстве случаев это не связано с серьезными проблемами со здоровьем, а вызвано удобством условий системы», — отметила компания NERV в своих рекомендациях по финансовому оздоровлению. В документе подчеркивались высокие затраты на досрочные пенсии и упущенные доходы от налогов и сборов. NERV предложил усилить меры, чтобы сократить число новых досрочных пенсионеров до 25%.



В прошлом году правительство добилось существенного сокращения пенсий, отказавшись от валоризации коэффициента заслуг до достижения соответствующего возраста, уменьшив срок досрочного выхода на пенсию с пяти до трех лет и увеличив минимальный период уплаты взносов для получения досрочной пенсии с 35 до 40 лет. Эти изменения вступили в силу в октябре прошлого года. Оппозиционная партия ANO подала жалобу в Конституционный суд по этому поводу.