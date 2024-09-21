Самозанятые и контрактные работники также могут получить право на пособие по уходу за ребенком
23 сентября 2024
19:30
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Самозанятые и контрактники, оформившие страхование по болезни, со следующего года также могут получить право на оплату пособия по уходу. Кроме оплаты больничных листов, в электронном виде будут оформляться пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также по обычному и долгосрочному уходу. Изменения будут внесены правительственной поправкой о страховании по болезни. Она будет рассмотрена Комитетом по социальным вопросам.
Согласно проекту, пособия по уходу должны получать люди, работающие по договорам, индивидуальные предприниматели или люди с неполной занятостью. Однако для этого они должны были платить взносы по болезни как минимум в течение трех предыдущих месяцев. Для самозанятых будет достаточно и более короткого периода, если они ранее работали по найму и зарегистрировались для уплаты взносов в течение восьми дней после ухода с работы.
Электронные больничные листы для получения пособий по болезни в Чехии используются с 2020 г. Со следующего года, согласно поправкам, в электронном виде будут оформляться и другие пособия: по беременности и родам, по обычному и долгосрочному уходу, компенсационное пособие по беременности и пособие по материнству и отцовству. Если врач принимает решение о назначении пособия по беременности и родам или пособия по уходу, он направляет справку в социальную администрацию. Аналогичным образом органы здравоохранения должны подходить к оплате больничных в случае карантина или закрытия школ и детских садов. Работодатели, которые сообщают об отцовстве или другом событии у своего сотрудника, также должны принять участие в этом процессе. Самозанятые могут самостоятельно подать электронное заявление в социальную администрацию. Формы можно отправить через электронный портал Чешского управления социального обеспечения.
Согласно проекту, успешное завершение обучения в докторантуре также будет засчитываться в срок, дающий право на декретный отпуск. Женщины, не имеющие права на декретный отпуск, могут брать больничный. Врач может выдать им больничный лист на шесть недель до родов и на шесть недель во время родов. Поправка также регулирует процедуру подачи индивидуальным предпринимателем заявления о снижении ежемесячной базы для начисления взносов или о неуплате авансов при снижении дохода не менее чем на одну треть по сравнению с предыдущим годом.
Поправка повышает порог для списания задолженности по страховым взносам и штрафам до 300 чешских крон с нынешних 100 крон. Срок давности по неуплаченным страховым взносам сокращается с десяти до шести лет. Также планируется изменить ведомственную интегрированную информационную систему, которая будет охватывать системы отдельных ведомственных офисов.
Введение оплаты больничных листов для фрилансеров и работников, трудящихся по контракту, может увеличить количество таких случаев примерно на 2,5%. Расходы на выплату пособия, по оценкам, увеличатся примерно на 29 миллионов чешских крон в год.
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