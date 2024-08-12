Минобороны Чехии отрицает, что инициатива по боеприпасам для Украины расточительна

В итоге комиссия исключила этот пункт из повестки дня заседания во вторник. Некоторые члены комиссии отметили, что получили материал только в понедельник вечером. Они также рекомендовали рассматривать этот вопрос в секретном режиме. Вагенкнехт заявил, что в его материале нет никакой секретной информации. «Речь идет о расточительном расходовании 1,4 миллиарда на боеприпасы», — отметил он.



Он также подчеркнул, что данные были проверены профильным комитетом украинского парламента, который сверил их с местным министерством обороны. В материалах для сенаторов также говорится, что вторая часть партии боеприпасов в количестве 80 000 штук может завысить цену на 505 миллионов чешских крон.



«Что касается наценок частных компаний, то мы можем лишь сказать, что они соответствуют реалиям рынка и уж точно не отклоняются от сложившейся практики. То, что цена поставок на сегодняшний день была завышена примерно на 1,4 миллиарда, является абсолютно ложной информацией», — заявили сегодня в министерстве.



Вагенкнехт заявил, что ведомство опубликовало необоснованную информацию, вырванную из контекста.



«Сенатор утверждает, что заботится о благе Украины. Однако своими действиями он наносит ей существенный вред и создает угрозу для нее в результате поставок боеприпасов. Мы готовы все объяснить, но на закрытой встрече — мы не будем записывать российских шпионов», — заявили в министерстве. Департамент предоставляет общественности всю возможную информацию, добавили в ведомстве.



В министерстве заявили, что с самого начала делали упор на прозрачность инициативы. «Ключевым элементом этой прозрачности является то, что КР не имеет права принимать решения в этом процессе. Она является лишь посредником, который представляет предложение странам-спонсорам в абсолютно прозрачной манере», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что страны будут по собственному усмотрению решать, что соответствует их видению. «Если они заподозрят завышенные расценки или какие-либо сомнительные методы, то, несомненно, не станут продолжать сотрудничество», — добавили в МО.



Согласно предыдущей информации, до конца года в Украину должно поступить полмиллиона единиц боеприпасов. Чешская инициатива по боеприпасам занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. В конце июня правительство сообщило, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в количестве около 50 000 единиц. В рамках этой инициативы Чехия сотрудничает, в частности, с Нидерландами и Данией.