Минобороны Чехии отрицает, что инициатива по боеприпасам для Украины расточительна
14 августа 2024
22:00
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Министерство обороны Чехии отвергает утверждения о том, что чешская инициатива по закупке боеприпасов является расточительной и непрозрачной, а артиллерийские боеприпасы, закупаемые для Украины, имеют завышенную цену. Об этом министерство заявило на своем сайте. Оно отреагировало на слова сенатора Лукаша Вагенкнехта (Пираты), который во вторник на заседании сенатского комитета по надзору за государственными средствами заявил, что цена на боеприпасы была завышена на 1,4 миллиарда чешских крон и из-за этого было закуплено примерно на 20 000 единиц меньше. Министерство заявило, что это ложная информация.
В итоге комиссия исключила этот пункт из повестки дня заседания во вторник. Некоторые члены комиссии отметили, что получили материал только в понедельник вечером. Они также рекомендовали рассматривать этот вопрос в секретном режиме. Вагенкнехт заявил, что в его материале нет никакой секретной информации. «Речь идет о расточительном расходовании 1,4 миллиарда на боеприпасы», — отметил он.
Он также подчеркнул, что данные были проверены профильным комитетом украинского парламента, который сверил их с местным министерством обороны. В материалах для сенаторов также говорится, что вторая часть партии боеприпасов в количестве 80 000 штук может завысить цену на 505 миллионов чешских крон.
«Что касается наценок частных компаний, то мы можем лишь сказать, что они соответствуют реалиям рынка и уж точно не отклоняются от сложившейся практики. То, что цена поставок на сегодняшний день была завышена примерно на 1,4 миллиарда, является абсолютно ложной информацией», — заявили сегодня в министерстве.
Вагенкнехт заявил, что ведомство опубликовало необоснованную информацию, вырванную из контекста.
«Сенатор утверждает, что заботится о благе Украины. Однако своими действиями он наносит ей существенный вред и создает угрозу для нее в результате поставок боеприпасов. Мы готовы все объяснить, но на закрытой встрече — мы не будем записывать российских шпионов», — заявили в министерстве. Департамент предоставляет общественности всю возможную информацию, добавили в ведомстве.
В министерстве заявили, что с самого начала делали упор на прозрачность инициативы. «Ключевым элементом этой прозрачности является то, что КР не имеет права принимать решения в этом процессе. Она является лишь посредником, который представляет предложение странам-спонсорам в абсолютно прозрачной манере», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что страны будут по собственному усмотрению решать, что соответствует их видению. «Если они заподозрят завышенные расценки или какие-либо сомнительные методы, то, несомненно, не станут продолжать сотрудничество», — добавили в МО.
Согласно предыдущей информации, до конца года в Украину должно поступить полмиллиона единиц боеприпасов. Чешская инициатива по боеприпасам занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. В конце июня правительство сообщило, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в количестве около 50 000 единиц. В рамках этой инициативы Чехия сотрудничает, в частности, с Нидерландами и Данией.
Он также подчеркнул, что данные были проверены профильным комитетом украинского парламента, который сверил их с местным министерством обороны. В материалах для сенаторов также говорится, что вторая часть партии боеприпасов в количестве 80 000 штук может завысить цену на 505 миллионов чешских крон.
«Что касается наценок частных компаний, то мы можем лишь сказать, что они соответствуют реалиям рынка и уж точно не отклоняются от сложившейся практики. То, что цена поставок на сегодняшний день была завышена примерно на 1,4 миллиарда, является абсолютно ложной информацией», — заявили сегодня в министерстве.
Вагенкнехт заявил, что ведомство опубликовало необоснованную информацию, вырванную из контекста.
«Сенатор утверждает, что заботится о благе Украины. Однако своими действиями он наносит ей существенный вред и создает угрозу для нее в результате поставок боеприпасов. Мы готовы все объяснить, но на закрытой встрече — мы не будем записывать российских шпионов», — заявили в министерстве. Департамент предоставляет общественности всю возможную информацию, добавили в ведомстве.
В министерстве заявили, что с самого начала делали упор на прозрачность инициативы. «Ключевым элементом этой прозрачности является то, что КР не имеет права принимать решения в этом процессе. Она является лишь посредником, который представляет предложение странам-спонсорам в абсолютно прозрачной манере», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что страны будут по собственному усмотрению решать, что соответствует их видению. «Если они заподозрят завышенные расценки или какие-либо сомнительные методы, то, несомненно, не станут продолжать сотрудничество», — добавили в МО.
Согласно предыдущей информации, до конца года в Украину должно поступить полмиллиона единиц боеприпасов. Чешская инициатива по боеприпасам занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. В конце июня правительство сообщило, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в количестве около 50 000 единиц. В рамках этой инициативы Чехия сотрудничает, в частности, с Нидерландами и Данией.
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