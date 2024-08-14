Зимбабве судит чеха за критику экономической ситуации в стране. Ему грозит 20 лет тюрьмы
16 августа 2024
22:00
308
Мужчина был арестован местной полицией в начале августа после того, как его поймали на съемке видео, в котором он на английском языке описывал плохую экономическую ситуацию и длительные отключения электроэнергии и воды в Зимбабве. В авторитарной стране ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
Суд в зимбабвийском городе Масвинго перенес судебный процесс над чешским туристом на следующую неделю по административным причинам, сообщил с места заседания консул чешского посольства в Лусаке Михал Новак, который должен был участвовать в разбирательстве.
Сотрудники полиции, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия неподалеку, подслушали комментарии мужчины и арестовали его за распространение ложной информации, сообщают News24 и Zimlive.
Судья отклонил просьбу об освобождении задержанного под залог, поскольку заявил, что вполне вероятно, что он покинет страну из-за проницаемости границ, пишет зимбабвийский сайт Zimlive. По мнению судьи, чех совершил тяжкое преступление; В то же время суд переквалифицировал обвинение в распространении лжи в распространение лжи с целью подстрекательства общественности.
«Суд перенес рассмотрение дела на 22 августа», — заявил Новак в пятницу. Он не смог предоставить дополнительную информацию по делу из-за продолжающегося судебного разбирательства.
Он недооценил ситуацию и нарушил строгие ограничения
Гражданин Чехии регулярно ездил на континент с 2021 года и хотел через свои видео информировать о местных условиях. Однако, по мнению африканиста и бывшего дипломата Мари Имбровой, он сильно недооценил ситуацию. В отличие от большинства африканских стран, где открыто говорят о своих проблемах, Зимбабве — очень авторитарная страна.
«Госслужащие, армия и полиция лояльны режиму. Ограничений очень много, нельзя фотографировать государственные здания, полицейских, а тем более снимать перед ними, даже на английском, который там является основным официальным языком. Это целенаправленная провокация с их стороны», — отметила она.
Поэтому, по ее словам, чеха обвинили в высшей квалификации — в распространении лжи с целью подстрекания общественности. «Патруль оценил это как наличие на территории государства диверсанта, который находится там с целью настроить общественность и оппозицию против действующего режима», — говорит эксперт.
Ключевая защита
Адвокат чеха утверждает, что его клиенту предъявлено обвинение по закону, который был отменен. Во время слушаний в здании суда, по данным СМИ, отключилось электричество, что вызвало смех в общественной галерее, после чего адвокат заявил, что отключение электричества и воды в Масвинго является реальностью.
«Мы можем подтвердить, что гражданин Чехии был взят под стражу в Зимбабве. Его делом занимается посольство в соседней Замбии, которое в записке запросило у Министерства иностранных дел Зимбабве подробности дела», — заявила на прошлой неделе Мариана Вернерова, пресс-секретарь чешского МИД. При этом она сообщила, что чешский дипломат отправится в Зимбабве, чтобы навестить фигуранта и принять участие в основном судебном процессе.
В июле полиция Зимбабве отправила за решетку более восьмидесяти граждан, включая политических активистов. Еще 44 студенческих активиста в прошлом месяце оказались в тюрьме по обвинению в незаконном собрании. Посольства западных стран в Хараре раскритиковали подобные аресты. Главы миссий стран Евросоюза призвали местные власти уважать основные свободы в соответствии с конституцией Зимбабве и международными обязательствами в области прав человека.
В этом году Зимбабве станет страной, принимающей саммит Сообщества развития юга Африки (САДК). Правящая партия ЮАР, Демократический альянс, две недели назад предложила провести саммит в другом месте из-за нарушений прав человека в Зимбабве, но, по мнению Имгры, он обязательно пройдет в стране. Он должен начаться в субботу.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
16 АВГУСТА 2024
251
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ LIBERTY OSTRAVA НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАРПЛАТЫ ЗА ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
Работники обанкротившейся металлургической компании Liberty Ostrava теперь могут обращаться в центр занятости за компенсацией заработной платы за третий месяц — июль. За два предыдущих месяца было...
19:30
16 АВГУСТА 2024
380
Нынешняя жара может осложнить железнодорожные перевозки. Транспортные операторы зарегистрировали несколько случаев отказа кондиционеров или перегрева локомотивов и другой техники, что может...
16:30
16 АВГУСТА 2024
798
ЧЕХИЯ ЛИДИРУЕТ В ЕС ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУЧАЕВ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ. СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОЖНО В ТРАНСПОРТЕ
Сексуальные домогательства могут происходить в общественных местах, на рабочем месте и даже в общественном транспорте. Каждая третья женщина сталкивалась с домогательствами в транспорте, а 25%...
14:00
16 АВГУСТА 2024
514
Число самоубийств в Чехии может быть на сотни больше, чем сообщает Чешское статистическое управление, предупреждает текущий отчет Национального института психического здоровья. Последние доступные...
11:30
16 АВГУСТА 2024
2631
Сейчас пожилые люди в Чехии проводят на пенсии в среднем на четыре года дольше, чем в начале века. В среднем они проводят на пенсии 24,6 года. Время, проведенное на пенсии, у мужчин и женщин...
08:00
16 АВГУСТА 2024
3834
В Чехии появилось больше мест, где гигиенисты запретили купаться. Сейчас запрет действует как минимум в десяти местах, с сегодняшнего дня нельзя купаться в водохранилище Орлик в окрестностях Писека...
18:00
15 АВГУСТА 2024
1284
Управление дорог и автомагистралей планирует начать строительство 13-километрового участка пражской окружной дороги уже в этом году, чего ждали десятилетиями.
15:00
15 АВГУСТА 2024
1550
В выходные дни в Чехии ожидается небольшое похолодание после высоких температур последних дней. Дневная температура не превысит 30°C, пройдут дожди, следует из прогноза Чешского...
13:00
15 АВГУСТА 2024
1414
ОПРОС: 60% РОДИТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ОСУЖДАЮТ НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ РЕМНЕМ, ОДНАКО ПОЩЕЧИНЫ НЕ ТАК СИЛЬНО ИХ БЕСПОКОЯТ
Наказание ребенка ремнем неприемлемо для большинства родителей. Три пятых опрошенных осуждают это. Однако терпимость к шлепкам или пощечинам гораздо выше, свидетельствует опрос, проведенный...
09:00
15 АВГУСТА 2024
797
Государственная ветеринарная инспекция (SVS) совместно с полицией обнаружила в одном из магазинов на рынке Sapa в Праге почти 170 килограммов потенциально опасных продуктов животного происхождения....
22:00
14 АВГУСТА 2024
1012
Министерство обороны Чехии отвергает утверждения о том, что чешская инициатива по закупке боеприпасов является расточительной и непрозрачной, а артиллерийские боеприпасы, закупаемые для Украины,...
19:30
14 АВГУСТА 2024
755
Волонтеры с нелегкой судьбой помогают Продовольственному банку региона Усти-над-Лабем в сборе оставшейся капусты на полях в Литомержице. Сегодня в белом фургоне с надписью некоммерческой...
18:00
14 АВГУСТА 2024
1088
Посольство Чехии в Киеве может быть размещено в новом месте. В конце июля правительство одобрило план покупки и последующей реконструкции нового здания, стоимость которого может составить почти...
15:00
14 АВГУСТА 2024
1053
39-летний чех, разбившийся на электросамокате в Лансе, Австрия, в понедельник днем, скончался от тяжелых травм головы. Мужчина умер в больнице. Посольство Чехии располагает информацией от...
14:00
14 АВГУСТА 2024
1286
В рамках расследования повреждений газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по водолазному делу как...