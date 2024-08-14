Зимбабве судит чеха за критику экономической ситуации в стране. Ему грозит 20 лет тюрьмы

Суд в зимбабвийском городе Масвинго перенес судебный процесс над чешским туристом на следующую неделю по административным причинам, сообщил с места заседания консул чешского посольства в Лусаке Михал Новак, который должен был участвовать в разбирательстве.





Сотрудники полиции, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия неподалеку, подслушали комментарии мужчины и арестовали его за распространение ложной информации, сообщают News24 и Zimlive.





Судья отклонил просьбу об освобождении задержанного под залог, поскольку заявил, что вполне вероятно, что он покинет страну из-за проницаемости границ, пишет зимбабвийский сайт Zimlive. По мнению судьи, чех совершил тяжкое преступление; В то же время суд переквалифицировал обвинение в распространении лжи в распространение лжи с целью подстрекательства общественности.





«Суд перенес рассмотрение дела на 22 августа», — заявил Новак в пятницу. Он не смог предоставить дополнительную информацию по делу из-за продолжающегося судебного разбирательства.





Он недооценил ситуацию и нарушил строгие ограничения





Гражданин Чехии регулярно ездил на континент с 2021 года и хотел через свои видео информировать о местных условиях. Однако, по мнению африканиста и бывшего дипломата Мари Имбровой, он сильно недооценил ситуацию. В отличие от большинства африканских стран, где открыто говорят о своих проблемах, Зимбабве — очень авторитарная страна.





«Госслужащие, армия и полиция лояльны режиму. Ограничений очень много, нельзя фотографировать государственные здания, полицейских, а тем более снимать перед ними, даже на английском, который там является основным официальным языком. Это целенаправленная провокация с их стороны», — отметила она.





Поэтому, по ее словам, чеха обвинили в высшей квалификации — в распространении лжи с целью подстрекания общественности. «Патруль оценил это как наличие на территории государства диверсанта, который находится там с целью настроить общественность и оппозицию против действующего режима», — говорит эксперт.





Ключевая защита





Адвокат чеха утверждает, что его клиенту предъявлено обвинение по закону, который был отменен. Во время слушаний в здании суда, по данным СМИ, отключилось электричество, что вызвало смех в общественной галерее, после чего адвокат заявил, что отключение электричества и воды в Масвинго является реальностью.





«Мы можем подтвердить, что гражданин Чехии был взят под стражу в Зимбабве. Его делом занимается посольство в соседней Замбии, которое в записке запросило у Министерства иностранных дел Зимбабве подробности дела», — заявила на прошлой неделе Мариана Вернерова, пресс-секретарь чешского МИД. При этом она сообщила, что чешский дипломат отправится в Зимбабве, чтобы навестить фигуранта и принять участие в основном судебном процессе.





В июле полиция Зимбабве отправила за решетку более восьмидесяти граждан, включая политических активистов. Еще 44 студенческих активиста в прошлом месяце оказались в тюрьме по обвинению в незаконном собрании. Посольства западных стран в Хараре раскритиковали подобные аресты. Главы миссий стран Евросоюза призвали местные власти уважать основные свободы в соответствии с конституцией Зимбабве и международными обязательствами в области прав человека.





В этом году Зимбабве станет страной, принимающей саммит Сообщества развития юга Африки (САДК). Правящая партия ЮАР, Демократический альянс, две недели назад предложила провести саммит в другом месте из-за нарушений прав человека в Зимбабве, но, по мнению Имгры, он обязательно пройдет в стране. Он должен начаться в субботу.