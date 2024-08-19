Вооружить всю Прагу. Оружия в Чехии стало больше — уже больше миллиона
21 августа 2024
10:00
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В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
Распространенной причиной является ситуация с безопасностью в Европе, а также интерес к спортивной стрельбе и охоте. Растет и количество легально находящегося в собственности оружия. За последние четыре года добавилось 117 000 единиц. У чешских стрелков их более миллиона.
«В 2020 году в Чехии было 307 372 владельца лицензий на оружие. Через год еще 1 600. После начала войны в Украине в 2022 году мы всего зарегистрировали 314 039 держателей, что является значительным увеличением. Но и этот год не отстает, когда в первом полугодии было получено 318 969 лицензий и 4 312 запросов на прохождение профессионального теста, предшествующего выдаче лицензии», — представила текущую статистику пресс-секретарь полиции Ирена Пиларжова.
Количество оружия, зарегистрированного обладателями лицензий на огнестрельное оружие, выросло почти на 28 000 по сравнению с прошлым годом и составило 1 016 786 штук. Между тем в 2020 году среди стрелков было 900 087 единиц огнестрельного оружия. Прирост за четыре года составил почти 117 000 единиц оружия.
Оружие в свободной продаже с 18 лет
Статистика не учитывает оружие, которое продается без лицензии. То есть различные газовые пистолеты, ударное оружие или флоберы и новые современные очень мощные пневматические винтовки.
Чтобы владеть мощным ударным оружием или флоберткой (оружие, часто используемое в тренировочных целях и спортивной стрельбе на коротких дистанциях, прим. ред.), достаточно быть совершеннолетним и поставить его на учет в полиции. Это оружие категории С1, для которого не требуется лицензия на огнестрельное оружие. По словам производителей, этим пользуются чехи. Например, пенсионеры для самообороны. Это оружие не включено в вышеупомянутую статистику.
«Можно просто охарактеризовать оружие категории С1 как оружие, подлежащее регистрации, но без необходимости иметь лицензию на огнестрельное оружие. Здесь мы перечислим весь спектр так называемого газового оружия калибра 6,35 мм, а применительно к самообороне, особенно так называемое современное ударное оружие с разделяющимся боеприпасом. Они вызывают большой интерес благодаря своим характеристикам и легкой доступности», — пояснил полковник Милан Прчал, директор Службы вооружений и защитных материалов.
Он добавляет, что причиной приобретения этого оружия зачастую является невозможность получить лицензию на огнестрельное оружие, например, по состоянию здоровья.
Проблемы безопасности
Владелец пражского стрельбища Camp Zero Радован Спачил, который организует курсы стрельбы и готовит новичков к получению лицензии на огнестрельное оружие, ведет подробную статистику. Распространенной причиной, по которой люди хотят получить лицензию на оружие, являются опасения насчет безопасности здесь и за рубежом.
«Некоторые люди хотят купить оружие из-за беспокойства за свою безопасность из-за ситуации в Чехии, а некоторые из-за ухудшения ситуации с безопасностью за рубежом, с акцентом на конфликт в Украине. Это примерно треть претендентов. Остальные — это люди, которые хотят заниматься стрелковым спортом и охотой», — говорит Спачил. Две трети его клиентов — люди в возрасте от 30 до 50 лет, добавляет он.
Обучение стрельбе является неотъемлемой частью подготовки к получению лицензии на огнестрельное оружие.
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