Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС Украина будет использовать на боеприпасы
20 августа 2024
11:30
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Часть доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе будет потрачена на поставки для Украины боеприпасов, которые закупит Чехия. Таким образом, появится возможность закупить еще сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов, сообщила сегодня в сети X министр обороны Яна Чернохова (ODS). По ее словам, так решил ЕС. Конкретную сумму она не назвала.
«Это еще одно доказательство доверия союзников к Чехии и к нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, изначально принадлежавшие России, и спасти государственные финансы европейских стран», — заявил министр.
В мае страны — члены ЕС согласились использовать доходы от замороженных российских активов для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 миллиарда евро (около 35 миллиардов крон), часть из которых будет использована Министерством обороны Чехии.
Согласно требованиям ЕС, союз будет выступать посредником в закупках боеприпасов для удовлетворения неотложных военных нужд, указанных украинской стороной, говорится в сообщении ведомства. Поставки боеприпасов состоятся в ближайшие месяцы.
«В этом случае мы также имеем дело с поставками военной техники в страну, которая находится в состоянии войны с агрессором. Поэтому дальнейшие подробности раскрыть невозможно, так как это может поставить под угрозу помощь Украине», — заявила Чернохова. «Однако могу сказать, что благодаря использованию доходов от замороженных российских финансов, выделенных Евросоюзом, мы можем поставить Украине несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов», — добавила она.
На данный момент 15 стран внесли свой вклад в чешскую инициативу по поиску артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия из примерно 50 000 единиц боеприпасов. По инициативе Чехия сотрудничает в основном с Нидерландами и Данией. Только Чехия внесла почти 866 миллионов крон. До конца года в Украину должно быть доставлено 500 000 единиц боеприпасов.
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