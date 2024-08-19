Более дешевые ипотечные кредиты, вероятно, появятся в следующем году

«Я не думаю, что плата за досрочное погашение ипотеки окажет немедленное влияние на ставки. Банкам по-прежнему требуется более высокая маржа, чтобы компенсировать риск», — сказал Радек Славик, специалист по ипотечным кредитам посреднической компании Hypodům.





Удешевление ипотечных кредитов значительно отстает от темпов снижения ставок ЧНБ. С декабря по июнь базовая ставка снизилась на 2,25 процентного пункта. Сейчас он снизился на четверть пункта до 4,5%. Коммерческие банки предлагали ипотечные кредиты со средней процентной ставкой 5,06% в июне, что было всего на 0,6%, чем в декабре.





Проценты по ипотеке не зависят от решений ЧНБ напрямую. Для них гораздо важнее так называемые процентные свопы. Проще говоря, это цена, по которой банки кредитуют друг друга.





Другие факторы также играют роль в расчете ставок по ипотечным кредитам. Среди прочего, вышеупомянутая попытка застраховать себя на случай, если люди захотят перейти к конкуренту в процессе фиксации ипотеки. Сегодня это можно сделать практически бесплатно. Клиенты оплачивают только административные расходы в размере сотен крон.





В июне люди перевели между банками более тысячи кредитов. То же самое было и в мае. Более того, самые большие возможности для перемен еще впереди. По оценкам, к концу года 26 000 человек прекратят свою фиксацию. В ближайшие два года такая же ситуация будет происходить со значительной частью из почти 200 000 ипотечных кредитов, выданных банками в 2020 и 2021 годах.





Финансовые дома будут частично защищены упомянутой комиссией, что увеличит цену перехода до окончания фиксации на десятки тысяч крон. Однако это не касается первого рефинансирования кредита. Эксперты также отмечают, что он не такой большой, как изначально хотели банки.





«Почти очевидно, что банки продолжат наращивать прибыль с каждого нового клиента. Поэтому мы не можем ожидать какого-либо существенного снижения ставок по ипотечным кредитам», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.





Первый банк со ставкой ниже 4%





Посредники ожидают более значительного удешевления ипотечных кредитов, до 4% и ниже, в следующем году. До этого времени его может принести главным образом конкурентная борьба между банками. Moneta Money Bank был первым, кто на этой неделе предложил агрессивную стратегию. Он предлагает ставки от 3,99%, но при соблюдении нескольких условий.





«Мы готовим чрезвычайно выгодное предложение, чтобы в конкурентной среде выделить те банки, которые повышают или удерживают процентные ставки вне зависимости от общего снижения рыночных ставок», — сказал Томаш Спурный, председатель правления и генеральный директор Moneta Money Bank.





Те, кто зафиксирует ставки на пять лет вперед и займет только до 55% стоимости заложенного имущества, могут получить скидку. Таким образом, предложение будет привлекательным в первую очередь для кредитоспособных клиентов с более высокой нормой сбережений или для тех, кто перешел из другого банка и уже погасил часть первоначального кредита.