Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Более дешевые ипотечные кредиты, вероятно, появятся в следующем году

Новости 420on
21 августа 2024
12:30
375
Даже недавнее решение Чешского национального банка снизить базовую ставку еще на 0,25 процентного пункта не положит начало существенным скидкам на ипотеку. Банки продолжат защищаться от бегства клиентов к конкурентам, а их готовность снижать маржу будет низкой, считают эксперты. Их не успокоят новые правила, которые с сентября сделают такой переход более дорогим.
«Я не думаю, что плата за досрочное погашение ипотеки окажет немедленное влияние на ставки. Банкам по-прежнему требуется более высокая маржа, чтобы компенсировать риск», — сказал Радек Славик, специалист по ипотечным кредитам посреднической компании Hypodům.

Удешевление ипотечных кредитов значительно отстает от темпов снижения ставок ЧНБ. С декабря по июнь базовая ставка снизилась на 2,25 процентного пункта. Сейчас он снизился на четверть пункта до 4,5%. Коммерческие банки предлагали ипотечные кредиты со средней процентной ставкой 5,06% в июне, что было всего на 0,6%, чем в декабре.

Проценты по ипотеке не зависят от решений ЧНБ напрямую. Для них гораздо важнее так называемые процентные свопы. Проще говоря, это цена, по которой банки кредитуют друг друга.

Другие факторы также играют роль в расчете ставок по ипотечным кредитам. Среди прочего, вышеупомянутая попытка застраховать себя на случай, если люди захотят перейти к конкуренту в процессе фиксации ипотеки. Сегодня это можно сделать практически бесплатно. Клиенты оплачивают только административные расходы в размере сотен крон.

В июне люди перевели между банками более тысячи кредитов. То же самое было и в мае. Более того, самые большие возможности для перемен еще впереди. По оценкам, к концу года 26 000 человек прекратят свою фиксацию. В ближайшие два года такая же ситуация будет происходить со значительной частью из почти 200 000 ипотечных кредитов, выданных банками в 2020 и 2021 годах.

Финансовые дома будут частично защищены упомянутой комиссией, что увеличит цену перехода до окончания фиксации на десятки тысяч крон. Однако это не касается первого рефинансирования кредита. Эксперты также отмечают, что он не такой большой, как изначально хотели банки.

«Почти очевидно, что банки продолжат наращивать прибыль с каждого нового клиента. Поэтому мы не можем ожидать какого-либо существенного снижения ставок по ипотечным кредитам», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.

Первый банк со ставкой ниже 4%

Посредники ожидают более значительного удешевления ипотечных кредитов, до 4% и ниже, в следующем году. До этого времени его может принести главным образом конкурентная борьба между банками. Moneta Money Bank был первым, кто на этой неделе предложил агрессивную стратегию. Он предлагает ставки от 3,99%, но при соблюдении нескольких условий.

«Мы готовим чрезвычайно выгодное предложение, чтобы в конкурентной среде выделить те банки, которые повышают или удерживают процентные ставки вне зависимости от общего снижения рыночных ставок», — сказал Томаш Спурный, председатель правления и генеральный директор Moneta Money Bank.

Те, кто зафиксирует ставки на пять лет вперед и займет только до 55% стоимости заложенного имущества, могут получить скидку. Таким образом, предложение будет привлекательным в первую очередь для кредитоспособных клиентов с более высокой нормой сбережений или для тех, кто перешел из другого банка и уже погасил часть первоначального кредита.
Чехия ипотеки процентные ставки банки покупка недвижимости кредитование

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
21 АВГУСТА 2024
264
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ СВОИ НАРАБОТКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного...
10:00
21 АВГУСТА 2024
507
ОБЩЕСТВО
ВООРУЖИТЬ ВСЮ ПРАГУ. ОРУЖИЯ В ЧЕХИИ СТАЛО БОЛЬШЕ — УЖЕ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
08:00
21 АВГУСТА 2024
616
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ В ПАМЯТЬ ОБ ОККУПАЦИИ ЗАЖГЛИ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ В ПРАГЕ
Несколько сотен человек собрались в сумерках 20 августа у посольства России в Праге, чтобы отметить годовщину вторжения в Чехословакию советских и других войск Варшавского договора и в то же время...
22:00
20 АВГУСТА 2024
1109
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ В ПРАГЕ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПРАКТИКАМ
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
1300
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ПРИЗЫВАЕТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В ЧЕХИИ
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...
16:30
20 АВГУСТА 2024
868
ЭКОНОМИКА
ВЛАДЕЕТЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЧЕХИИ И СДАЕТЕ ТУРИСТАМ? ТЕПЕРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ETURISTA
Объекты размещения в Чешской Республике с середины следующего года смогут обязать регистрироваться в новой электронной системе eTurista. Это предусмотрено поправкой к Закону о туристическом...
14:00
20 АВГУСТА 2024
885
ОБЩЕСТВО
ОНИ НЕ БОЯТСЯ МЕСТИ. В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБРАТИЛИСЬ 166 ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ
За первый год действия закона, защищающего так называемых осведомителей, в Министерство юстиции обратились 166 человек. На данный момент 52 из этих сообщений были переданы в соответствующие органы,...
13:00
20 АВГУСТА 2024
1108
ОБЩЕСТВО
ШВЕДСКИЕ ОПГ РАСПРОСТРАНЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СОСЕДНИЕ СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Дания хочет положить конец бесчинству банд, пришедших из Швеции. Страна обеспокоена прибытием киллеров из Швеции. В этом году 10 людям со шведским гражданством, более половины из которых...
11:30
20 АВГУСТА 2024
581
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДОХОДОВ ОТ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ В ЕС УКРАИНА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БОЕПРИПАСЫ
Часть доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе будет потрачена на поставки для Украины боеприпасов, которые закупит Чехия. Таким образом, появится возможность закупить еще сотни тысяч...
10:00
20 АВГУСТА 2024
1159
ОБЩЕСТВО
НЕМЦЫ БОЯТСЯ В СВОЕЙ СТРАНЕ, ПРЕСТУПНОСТЬ РАСТЕТ
Согласно опросу агентства Insa, немцы чувствуют себя все менее безопасно в своей стране. Каждый второй немец считает, что безопасность в стране за последние пять лет снизилась. Статистика МВД за...
08:00
20 АВГУСТА 2024
802
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: УКРАИНА МОГЛА БЫ ВСТУПИТЬ В НАТО И С ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено полным контролем над всей ее территорией, заявил президент Чехии Петр Павел. Он ожидает, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с...
22:00
19 АВГУСТА 2024
914
ОБЩЕСТВО
В ГЕРМАНИИ СКОРО ВСТУПИТ В СИЛУ БОЛЕЕ МЯГКИЙ ЛИМИТ НА МАРИХУАНУ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Водители в Германии скоро смогут садиться за руль, имея до 3,5 нанограмма THC на миллилитр сыворотки крови. Соответствующая поправка, увеличивающая лимиты употребления этого наркотического вещества...
15:45
19 АВГУСТА 2024
565
ЭКОНОМИКА
СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ ПЛЬЗЕНЬ
Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о...
15:00
19 АВГУСТА 2024
1197
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ АРЕСТОВАЛИ УКРАИНЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ФИНАНСИРОВАНИИ ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ
На днях в Карловых Варах полиция арестовала украинца, на которого власти Бельгии выдали европейский ордер по подозрению в финансировании деятельности исламских террористов. Областной суд в Пльзене...
14:00
19 АВГУСТА 2024
1094
ОБЩЕСТВО
НАЙТИ ЖИЛЬЕ СТУДЕНТАМ В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
Примерно 50 000 новых и десятки тысяч существующих студентов сталкиваются с перенаселенностью общежитий и усилением конкуренции при просмотре частных квартир. К тому же, по сравнению с прошлым...