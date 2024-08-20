Мужчина из Карловых Вар потерял более миллиона крон из-за рекламы в интернете

Представитель полиции Ян Билек сообщил о случае, произошедшем в середине августа.





«Пострадавший мужчина зашел на сайт, где ввел свои контактные данные. Неизвестная женщина позвонила ему в течение нескольких минут, а затем отправила сообщение в чате», — рассказал Билек.





Затем человек заплатил регистрационный взнос и получил ссылку на другой сайт по электронной почте. «Далее с ним связался неизвестный мужчина, который заставил его сделать еще несколько “инвестиций”. Впоследствии потерпевший отправил наличные на различные счета», — сказал Билек. Он добавил, что интернет-мошенник «заработал» более миллиона крон.





Следователи уже возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. «В случае признания виновным преступнику грозит до восьми лет лишения свободы», — заключил представитель полиции.