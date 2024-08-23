Прохлада скоро исчезнет. Какая погода продержится со среды до пятницы?

Сегодняшний день будет облачным, вплоть до пасмурного. «Дождь будет идти в основном в первой половине дня на границе Богемии и Моравии, в других местах сегодня ожидаются лишь отдельные осадки», — говорится в сообщении ČHMÚ в социальной сети X. Столбик термометра не поднимется выше 23°C, на юго-востоке — до 25°C.



Со вторника дожди будут носить эпизодический характер. Температура во вторник должна подняться до 27°C, а на юге Моравии — до 29°C. Со среды по пятницу дневные максимумы превысят 30°C, а с четверга возможны дожди с жарой и грозами.



С приходом холодного фронта температура воздуха в западной Богемии в пятницу составит около 25°C, а в субботу поднимется до 29°C. После ливней на большей части региона небо постепенно прояснится к выходным.