Прохлада скоро исчезнет. Какая погода продержится со среды до пятницы?
26 августа 2024
18:00
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После прохладной погоды с дождями в начале недели со среды в Чехию вернется жара. Во вторник дожди будут носить спорадический характер, а в четверг могут появиться грозы. В пятницу холодный фронт снова временно понизит температуру, и на большей части территории ожидаются дожди. В выходные температура будет чуть ниже 30°C, следует из еженедельного прогноза на сайте ČHMÚ.
Сегодняшний день будет облачным, вплоть до пасмурного. «Дождь будет идти в основном в первой половине дня на границе Богемии и Моравии, в других местах сегодня ожидаются лишь отдельные осадки», — говорится в сообщении ČHMÚ в социальной сети X. Столбик термометра не поднимется выше 23°C, на юго-востоке — до 25°C.
Со вторника дожди будут носить эпизодический характер. Температура во вторник должна подняться до 27°C, а на юге Моравии — до 29°C. Со среды по пятницу дневные максимумы превысят 30°C, а с четверга возможны дожди с жарой и грозами.
С приходом холодного фронта температура воздуха в западной Богемии в пятницу составит около 25°C, а в субботу поднимется до 29°C. После ливней на большей части региона небо постепенно прояснится к выходным.
Со вторника дожди будут носить эпизодический характер. Температура во вторник должна подняться до 27°C, а на юге Моравии — до 29°C. Со среды по пятницу дневные максимумы превысят 30°C, а с четверга возможны дожди с жарой и грозами.
С приходом холодного фронта температура воздуха в западной Богемии в пятницу составит около 25°C, а в субботу поднимется до 29°C. После ливней на большей части региона небо постепенно прояснится к выходным.
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