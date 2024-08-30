Мужчина заплатил женщине за жилье через Facebook, но потом оказался на улице в Хорватии

Пресс-секретарь полиции Милуше Заицова сообщила, что примерно в середине августа мужчина нашел в группе Facebook под названием «Проживание в Хорватии» предложение, которое его заинтересовало, и связался с женщиной, предлагавшей жилье. Они также поговорили по телефону, где женщина представилась по имени и прислала ему по электронной почте подтверждение на размещение пяти человек в период с 20 по 27 августа 2024 года, сказала пресс-секретарь.





В тот же день мужчина отправил на заранее указанный счет требуемую сумму в размере 8 600 чешских крон, а женщина прислала ему подтверждение оплаты и указала место проживания по определенному адресу. Однако, прибыв на место, потерпевший обнаружил, что по указанному адресу жилье не было предоставлено.





«Затем он позвонил подозреваемой, которая начала оправдываться за задержку своего приезда. Ранее они договорились, что она встретится с ним в гостинице. Она попросила его набраться терпения, сказав, что уже едет укладывать детей спать, а потом сядет в машину и приедет», — заявила Заицова.





Позже женщина больше не отвечала на звонки и лишь отправила несколько текстовых сообщений о том, что она в пути. Примерно через два часа раздосадованный мужчина написал ей, что если она не получит от него ответа, то он обратится в полицию.





«В ответ женщина написала ему сообщение о том, что вернет деньги и переведет их на его счет. Она также отправила ему скрин исходящего платежа. Однако деньги так и не поступили, поэтому у жертвы кончилось терпение, и в четверг он отправился в полицейский участок, чтобы подать жалобу на неизвестную преступницу, которая его обманула», — добавил представитель полиции.





Опасность таится не только в социальных сетях: значительно возросло число мошенничеств через Booking.com. Поскольку это довольно сложные мошенничества, даже осторожные пользователи могут попасться на удочку.





Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.





По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносное ПО Vidar Infostealer, которое рассылается им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.





Затем преступники отправили персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится фотография паспорта. Однако вместо этого ссылка вела на вредоносное ПО, которое автоматически сканировало системы отелей и получало доступ к аккаунтам Booking.com.





Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить заказ. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.





Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены, что их не обманут. Прямой вины Booking.com тоже нет, но этот случай заставляет задуматься о том, как туристические платформы подходят к защите своих клиентов и партнеров-отельеров от киберугроз.





Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове — при возникновении подобных сомнений в голове должен загореться красный предупреждающий сигнал. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.