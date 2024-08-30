Забудьте про осень: жара продержится всю первую неделю сентября

«Первая учебная неделя будет отмечена очень теплым южным потоком, поэтому высокие дневные температуры будут задерживаться на тропических отметках. Самые пиковые температуры будут наблюдаться во вторник и среду, когда они поднимутся до 34°C. Также будет зафиксировано множество температурных рекордов», — говорит Хонсова.



Сегодня в Чехии преимущественно ясно или частично облачно, но возможны эпиходические ливни или грозы. Максимальная температура — от 28 до 31°C.



Во вторник погода также будет в основном ясной и частично облачной. Утром температура опустится до 14—20°C, а днем достигнет 29—34°C. В течение дня снова может стать временно облачно, временами пройдут ливни и грозы.



Среда также будет по большей части ясной или частично облачной. В течение дня возможно увеличение облачности и отдельные дожди. Утренние минимумы опустятся до 15—20°C, а дневные — до 28—34°C.



В четверг будет частично облачно, временами пройдут ливни и грозы. Утренняя температура опустится до 15—19°C, а дневная — в основном до 27—32°C.



«В пятницу будет частично облачно с отдельными ливнями или грозами. Утренняя температура опустится до 13—17°C, а дневная достигнет 28—32°C», — сообщает ČHMÚ.



Выходные не принесут никаких изменений. В субботу снова будет частично облачно, утренние минимумы составят 13—17°C. Днем температура достигнет 28—32°C, временами будут идти ливни и грозы.



В воскресенье также будет частично облачно. Минимальная температура останется между 13 и 17°C, а дневные минимумы составят от 27 до 31°C.