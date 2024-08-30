Забудьте про осень: жара продержится всю первую неделю сентября
2 сентября 2024
21:00
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Начало сентября станет самым жарким за всю историю наблюдений. В течение всей недели температура будет выше 30°C, а во вторник и среду, по прогнозам, достигнет 34°C.
«Первая учебная неделя будет отмечена очень теплым южным потоком, поэтому высокие дневные температуры будут задерживаться на тропических отметках. Самые пиковые температуры будут наблюдаться во вторник и среду, когда они поднимутся до 34°C. Также будет зафиксировано множество температурных рекордов», — говорит Хонсова.
Сегодня в Чехии преимущественно ясно или частично облачно, но возможны эпиходические ливни или грозы. Максимальная температура — от 28 до 31°C.
Во вторник погода также будет в основном ясной и частично облачной. Утром температура опустится до 14—20°C, а днем достигнет 29—34°C. В течение дня снова может стать временно облачно, временами пройдут ливни и грозы.
Среда также будет по большей части ясной или частично облачной. В течение дня возможно увеличение облачности и отдельные дожди. Утренние минимумы опустятся до 15—20°C, а дневные — до 28—34°C.
В четверг будет частично облачно, временами пройдут ливни и грозы. Утренняя температура опустится до 15—19°C, а дневная — в основном до 27—32°C.
«В пятницу будет частично облачно с отдельными ливнями или грозами. Утренняя температура опустится до 13—17°C, а дневная достигнет 28—32°C», — сообщает ČHMÚ.
Выходные не принесут никаких изменений. В субботу снова будет частично облачно, утренние минимумы составят 13—17°C. Днем температура достигнет 28—32°C, временами будут идти ливни и грозы.
В воскресенье также будет частично облачно. Минимальная температура останется между 13 и 17°C, а дневные минимумы составят от 27 до 31°C.
Сегодня в Чехии преимущественно ясно или частично облачно, но возможны эпиходические ливни или грозы. Максимальная температура — от 28 до 31°C.
Во вторник погода также будет в основном ясной и частично облачной. Утром температура опустится до 14—20°C, а днем достигнет 29—34°C. В течение дня снова может стать временно облачно, временами пройдут ливни и грозы.
Среда также будет по большей части ясной или частично облачной. В течение дня возможно увеличение облачности и отдельные дожди. Утренние минимумы опустятся до 15—20°C, а дневные — до 28—34°C.
В четверг будет частично облачно, временами пройдут ливни и грозы. Утренняя температура опустится до 15—19°C, а дневная — в основном до 27—32°C.
«В пятницу будет частично облачно с отдельными ливнями или грозами. Утренняя температура опустится до 13—17°C, а дневная достигнет 28—32°C», — сообщает ČHMÚ.
Выходные не принесут никаких изменений. В субботу снова будет частично облачно, утренние минимумы составят 13—17°C. Днем температура достигнет 28—32°C, временами будут идти ливни и грозы.
В воскресенье также будет частично облачно. Минимальная температура останется между 13 и 17°C, а дневные минимумы составят от 27 до 31°C.
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