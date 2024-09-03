Инспекция в Чехии запретила продажу конфет с галлюциногенами из красного мухомора
5 сентября 2024
09:00
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Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI) запретила продажу желатиновых конфет, содержащих вещество мусцимол. Это нейротоксин, мощный депрессант центральной нервной системы и галлюциноген, содержащийся в грибах (красном мухоморе).
Мусцимол обладает сильным депрессивным действием, сопровождающимся галлюцинациями, и может вызвать кому. Растущее число розничных торговцев, предлагающих продукты, содержащие мусцимол, побудило инспекцию провести контрольное мероприятие.
«Продукты были изъяты инспекторами SZPI с рынка в рамках продолжающейся контрольной акции, направленной на пищевые продукты, которые, как можно предположить, содержат мусцимол, даже если он не указан непосредственно на упаковке или в описании, например, при продаже через Интернет», — сказал пресс-секретарь SZPI Павел Копржива.
В частности, инспекторы изъяли Euphoria Magic Gummies alien, драже с мусцимолом, и Euphoria Magic Gummies Wizard, драже с мусцимолом, у продавца в Остраве и Psillys Legal PsycheDelic Mushrooms Orange у продавца в Яблонец-над-Нисоу.
Все упаковки содержали пять желатиновых конфет, лабораторный анализ которых подтвердил наличие мусцимола в концентрации от 238 до 334 миллиграммов на килограмм.
«Один из уровней опасности заключается в том, что продукт находится в форме желатиновых конфет и поэтому может быть интересен младшим возрастным группам. Такие продукты часто продаются как непродовольственные товары — например, сувениры или предметы коллекционирования. Однако по их характеру и внешнему виду очевидно, что они являются продуктами питания, предназначенными для потребления человеком, и именно так к ним относятся инспекторы SZPI», — добавил Копржива.
SZPI возбудила административные дела в отношении продавцов с целью наложения штрафов.
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