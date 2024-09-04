IKEA начнет новый финансовый год в Чехии со скидок
5 сентября 2024
21:00
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Компания IKEA в Чехии начала новый финансовый год со снижения цен. С прошлого года компания добилась снижения цен на 70 процентов своего ассортимента, а в сентябре этого года сделает это еще на сотни товаров. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы стать ближе к покупателям и при этом сохранить рост. В прошлом году чешская ИКЕА росла, несмотря на снижение маржи, и в итоге объем продаж составил 12,1 млрд чешских крон.
Новый финансовый год IKEA начинает в том же духе, что и предыдущий, — со снижения цен. По словам руководства, только за последний год чешское подразделение шведской компании по продаже мебели для дома снизило цены на 70 процентов своего ассортимента. В сентябре этого года будут изменены цены еще на 700 товаров, за которые покупатели будут платить в среднем на 18 процентов меньше.
Этот шаг является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на то, чтобы стать еще ближе к своим покупателям. «Мы хотим быть как можно более доступными и в то же время иметь возможность развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе», — говорит Дэвид Маккейб, который с сентября 2021 года станет генеральным директором IKEA в Чехии, Венгрии и Словакии.
Меньшая маржа, но большая выгода
Хотя снижение цен обычно сопровождается уменьшением выручки от продаж, Маккейб не беспокоится об убытках: «Новые более низкие цены связаны не только с маржой, которая, по логике вещей, стала ниже. Они также связаны с целым рядом факторов, которые мы смогли отразить в конечных ценах — от экономии на операционной деятельности до инвестирования части прибыли обратно в ценообразование».
Благодаря своей стратегии «чешская» IKEA заработала в прошлом году 12,1 миллиарда чешских крон, что на два процента больше, чем в предыдущем году. Доля онлайн-покупок также увеличилась на два процентных пункта и в настоящее время составляет чуть менее четверти.
Снижение цен положительно сказывается и на спросе со стороны самих покупателей. Например, в прошлом году продажи товаров со скидкой выросли примерно на четверть, а на некоторые товары спрос был еще выше. «Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и что покупатели очень положительно воспринимают новые более низкие цены, а их удовлетворенность растет», — отмечает Маккейб, добавляя, что Чехия занимает первое место по количеству проданных товаров со скидкой по сравнению с другими странами.
В конце концов, он и сам убежден, что доступность — это то, что заложено в ДНК компании. На протяжении десятилетий она является одним из ее фундаментальных столпов и позволяет привлекать клиентов даже в условиях жесткой конкуренции. «У нас есть решения для людей в разных жизненных ситуациях, с разными вкусами и бюджетами. Мы хорошо знаем наших клиентов, мы заглядываем непосредственно к ним домой и выясняем их потребности. Думаю, в этом наша главная сила», — говорит менеджер.
Затем он добавляет, что, несмотря на философию компании, в прошлом бывали случаи, когда она была вынуждена повышать цены. Например, это было вызвано пандемией, во время которой нарушилась цепочка поставок, или войной в Украине и ростом цен. В результате такого сочетания факторов некоторые товары в 2022 году подорожают на десятки процентов. «Мы знали, что, как только сможем, мы захотим как можно быстрее снизить цены. Поэтому, когда экономическая ситуация начала улучшаться, мы снова начали дешеветь», — объясняет Маккейб.
Одна из главных стратегических тем этого финансового года — область сна. IKEA стремится демократизировать качественный сон и сделать его доступным для широкого круга покупателей, будь то спальни или другие сопутствующие предметы обстановки. Именно этот сегмент товаров демонстрирует значительный рост и в мае 2024 года составит 32 процента от общего объема продаж компании.
Что касается расширения в Чехии, то IKEA постоянно рассматривает варианты строительства следующего торгового центра, но в последние годы активно фокусируется на других форматах, таких как студии планирования. Помимо Праги, они есть в Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове и Оломоуце. Вместе с ними компания управляет почти сорока торговыми точками. «Мы также постоянно совершенствуем наши услуги, в том числе и онлайн. Например, недавно мы запустили IKEA Kreativ — инструмент для планирования интерьера с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта», — говорит Маккейб.
В последнем финансовом году в IKEA Czech Republic работало 2 253 сотрудника. В повышение их зарплат и премий было вложено около 175 миллионов чешских крон.
Этот шаг является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на то, чтобы стать еще ближе к своим покупателям. «Мы хотим быть как можно более доступными и в то же время иметь возможность развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе», — говорит Дэвид Маккейб, который с сентября 2021 года станет генеральным директором IKEA в Чехии, Венгрии и Словакии.
Меньшая маржа, но большая выгода
Хотя снижение цен обычно сопровождается уменьшением выручки от продаж, Маккейб не беспокоится об убытках: «Новые более низкие цены связаны не только с маржой, которая, по логике вещей, стала ниже. Они также связаны с целым рядом факторов, которые мы смогли отразить в конечных ценах — от экономии на операционной деятельности до инвестирования части прибыли обратно в ценообразование».
Благодаря своей стратегии «чешская» IKEA заработала в прошлом году 12,1 миллиарда чешских крон, что на два процента больше, чем в предыдущем году. Доля онлайн-покупок также увеличилась на два процентных пункта и в настоящее время составляет чуть менее четверти.
Снижение цен положительно сказывается и на спросе со стороны самих покупателей. Например, в прошлом году продажи товаров со скидкой выросли примерно на четверть, а на некоторые товары спрос был еще выше. «Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и что покупатели очень положительно воспринимают новые более низкие цены, а их удовлетворенность растет», — отмечает Маккейб, добавляя, что Чехия занимает первое место по количеству проданных товаров со скидкой по сравнению с другими странами.
В конце концов, он и сам убежден, что доступность — это то, что заложено в ДНК компании. На протяжении десятилетий она является одним из ее фундаментальных столпов и позволяет привлекать клиентов даже в условиях жесткой конкуренции. «У нас есть решения для людей в разных жизненных ситуациях, с разными вкусами и бюджетами. Мы хорошо знаем наших клиентов, мы заглядываем непосредственно к ним домой и выясняем их потребности. Думаю, в этом наша главная сила», — говорит менеджер.
Затем он добавляет, что, несмотря на философию компании, в прошлом бывали случаи, когда она была вынуждена повышать цены. Например, это было вызвано пандемией, во время которой нарушилась цепочка поставок, или войной в Украине и ростом цен. В результате такого сочетания факторов некоторые товары в 2022 году подорожают на десятки процентов. «Мы знали, что, как только сможем, мы захотим как можно быстрее снизить цены. Поэтому, когда экономическая ситуация начала улучшаться, мы снова начали дешеветь», — объясняет Маккейб.
Одна из главных стратегических тем этого финансового года — область сна. IKEA стремится демократизировать качественный сон и сделать его доступным для широкого круга покупателей, будь то спальни или другие сопутствующие предметы обстановки. Именно этот сегмент товаров демонстрирует значительный рост и в мае 2024 года составит 32 процента от общего объема продаж компании.
Что касается расширения в Чехии, то IKEA постоянно рассматривает варианты строительства следующего торгового центра, но в последние годы активно фокусируется на других форматах, таких как студии планирования. Помимо Праги, они есть в Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове и Оломоуце. Вместе с ними компания управляет почти сорока торговыми точками. «Мы также постоянно совершенствуем наши услуги, в том числе и онлайн. Например, недавно мы запустили IKEA Kreativ — инструмент для планирования интерьера с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта», — говорит Маккейб.
В последнем финансовом году в IKEA Czech Republic работало 2 253 сотрудника. В повышение их зарплат и премий было вложено около 175 миллионов чешских крон.
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