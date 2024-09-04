Туристы возмущены рекламной кампанией Окамуры в Праге: «Больше сюда не приедем»

Перед большим плакатом с чернокожим мужчиной, ножом и кровью группа молодых людей из Великобритании ищет по мобильному телефону дорогу до следующей остановки на Вацлавской площади. Среди них Ракель. Она только что окончила школу и последние три года работает в больнице. В качестве медсестры.





«Это очень расистски». Он поднимает глаза на плакат, где написано, что лекарством для чешской системы здравоохранения являются не «импортированные хирурги». Видно, что образ, созданный искусственным интеллектом, ее очень трогает: «Я чернокожая женщина, и видеть здесь чернокожего мужчину с ножом... Я этого вообще не понимаю. Это довольно страшно».





«Мы бы протестовали в Австралии»





Волну беспорядков в нижней части Вацлавской площади вызвали несколько гигантских рекламных щитов с агитацией к региональным выборам, которые там разместила партия SPD Томио Окамуры.





Вокруг гуляют туристы, то тут, то там кто-то останавливается, чтобы сфотографироваться, или ищет на своем телефоне, что это на самом деле означает и кто это создал. Прямо как группа пожилых туристов из Австралии. Йохан читает из Википедии жене и друзьям о SPD. «Партия описывается как сторонница крайне правого популизма», — говорит он.





Я спрашиваю Йохана, что он думает о предвыборном послании. «Я не понимаю, какое решение предлагает эта реклама. Проблема миграции гораздо масштабнее», — отвечает он.





Интересно, как на это отреагируют в Австралии? «У нас демократия, поэтому вы можете разоблачать что угодно, если только это не преступление на почве ненависти. Но протесты обязательно будут».





Студенты из Лондона такого же мнения. «Это довольно расистски», — говорит Уильям. Его друг учится на экономическом факультете. «Если бы это было в Лондоне, произошел бы бунт», — утверждает Том. Присоединяется еще один из группы: «Для меня было шоком увидеть это на главной площади столицы. Я не хочу сказать, что он представляет Чехию, но это что-то говорит о стране».





Тем временем приезжает группа туристов. Их 20 из нескольких стран Европы и мира. Туристка из Австралии фотографирует плакат, ее парень говорит ей, что это отвратительно. Экскурсовод рассказывает им историю чешских земель на английском языке, а когда объяснение заканчивается, я спрашиваю его, что он об этом думает. Он американец, но уже четыре года живет в Чехии. У него есть девушка. «Я беспокоюсь за нее, за последний месяц над ней дважды издевались из-за цвета кожи. Я не чувствую себя здесь в безопасности».





После этого из Национального музея медленно выходят еще двое туристов. Белая футболка, черные брюки. «Интересно, зачем я вообще сюда пришел. У меня такое чувство, будто они не хотят, чтобы я был здесь чернокожим, это не должно быть нормальным в 2024 году», — говорит Басман. Он работает ИТ-специалистом в Лондоне. «Я не хочу приходить сюда снова. Если я сфотографирую и отправлю друзьям, никто из них не захочет приехать в Чехию. Это крайне расистски».





SPD радикализируется, согласны эксперты





По мнению экспертов по политическому маркетингу, SPD становится все более радикальной из-за снижения предпочтений и роста конкурирующих движений.





Рекламные щиты выставлены на станции метро «Мустек». Томио Окамура также снял у них в четверг предвыборный видеоклип. Движение говорит о кампании в центре Праги как о выставке. Рекламный щит с чернокожим мужчиной затем описывается в пресс-релизе как «аллегория с хирургом-мигрантом».





Эксперты по маркетингу напоминают, что Томио Окамура пообещал «жесткость» в предвыборной кампании сразу после неудачных выборов в Европарламент, когда движение едва преодолело пятипроцентный барьер.





«SPD становятся радикальными, чтобы отличиться от других политических партий», — считает Дениса Хейлова из Департамента маркетинговых коммуникаций FSV UK.





«Цель такой кампании — шокировать. Это связано с тем состоянием, в котором партия находится в данный момент. Окамура сказал, что ему пришлось включить турбо — все должно было быть масштабнее, доведено до крайности, более шокирующим», — считает Карел Коминек из Института политического маркетинга.





Такие движения, как SPD, по его словам, они ищут две вещи — харизматического лидера и страх. «Им нужно вызывать у людей очень сильные эмоции, это основа протестных движений. И нет более сильной эмоции, чем страх», — добавляет Коминек.





SPD ранее использовала изображения чернокожих людей в социальных сетях и подвергалась за это критике и уголовным обвинениям. По мнению маркетологов, гигантские рекламные щиты в центре Праги пытаются привлечь еще больше внимания.





«Это типичный маркетинговый ход для привлечения внимания, потому что Вацлавская площадь — место символическое. Здесь плакат увидят множество людей, но особенно о нем будут писать и говорить в СМИ, а также он появится в социальных сетях. В результате его влияние будет многократно увеличено», — объясняет Хейлова.