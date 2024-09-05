«Мы промокли в поездке» — полиция рассказала, по какому поводу люди звонят по телефону 158
7 сентября 2024
15:00
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Телефонные звонки, с которыми сталкиваются сотрудники полиции, работающие на линии экстренной помощи 158, иногда могут служить сюжетом для мини-комедий или юмористических рассказов. Граждане иногда путают полицию с разными службами. Например, с таксистами.
«Не все запросы могут быть обнародованы, но, за исключением тех, которые приводят к расследованию серьезной преступной деятельности, некоторые из них довольно странные, и полиции приходится быть очень терпеливыми, чтобы их выслушать», — заявила пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.
Они промокли в поездке
В качестве примера она привела телефонный звонок из деревни в Зноймо, где женщина, видимо, в праздничные дни приняла полицию за службу такси. «Она позвонила по номеру 158 и сообщила, что была в поездке с тремя детьми и они попали под проливной дождь, она попросила оператора прислать патруль, чтобы забрать ее и ее семью. Однако на последующий обратный звонок женщина не ответила», — рассказала пресс-секретарь.
Избавь меня от постельных клопов
61-летний мужчина из Босковице вечером позвонил на линию экстренной помощи. «Он был в замешательстве и продолжал говорить, что не знает, что делать, даже говорил о трупах и просил о помощи. Он говорит, что будет ждать полицию на улице. Патруль прибыл для проверки срочного оповещения в указанное место. После более тщательного расследования выяснилось, что господин живет в общежитии и имеет проблему с постельными клопами. Полиция посоветовала ему решить вопрос с владельцем здания», — привела другой пример Андреа Цейнкова.
Ее грудь оскорбила его
Оплошность, которая привела к телефонному звонку мужчины из Брно, также вызвала смех. В тот день он набрал номер экстренной помощи и сообщил, что стоит на улице Кршеновой, где находится женщина, которая, по словам звонившего, сошла с ума, сняла футболку и стала показывать грудь. Поэтому он потребовал, чтобы на место выехал патруль. Полиция прибыла через несколько минут. Дама, которая уже была одета, рассказала, что только случайно ее футболка лопнула и грудь обнажилась. Поэтому она сразу пошла домой, где переоделась.
Он заперся в холодильнике
Сорокадевятилетний мужчина, который на прошлой неделе позвонил в службу экстренной помощи и сказал, что ему ужасно холодно и ему нужна помощь. Он заявил, что был заперт в грузовике-рефрижераторе и не мог выбраться. «Он не знал точно, где находится, сказал, что это место было между Глоговцем и Валтицами. Вскоре патрулю удалось обнаружить автомобиль и освободить мужчину. По ошибке дверь фургона с рефрижераторной надстройкой захлопнулась. К счастью, все обошлось», — добавила пресс-секретарь.
Они промокли в поездке
В качестве примера она привела телефонный звонок из деревни в Зноймо, где женщина, видимо, в праздничные дни приняла полицию за службу такси. «Она позвонила по номеру 158 и сообщила, что была в поездке с тремя детьми и они попали под проливной дождь, она попросила оператора прислать патруль, чтобы забрать ее и ее семью. Однако на последующий обратный звонок женщина не ответила», — рассказала пресс-секретарь.
Избавь меня от постельных клопов
61-летний мужчина из Босковице вечером позвонил на линию экстренной помощи. «Он был в замешательстве и продолжал говорить, что не знает, что делать, даже говорил о трупах и просил о помощи. Он говорит, что будет ждать полицию на улице. Патруль прибыл для проверки срочного оповещения в указанное место. После более тщательного расследования выяснилось, что господин живет в общежитии и имеет проблему с постельными клопами. Полиция посоветовала ему решить вопрос с владельцем здания», — привела другой пример Андреа Цейнкова.
Ее грудь оскорбила его
Оплошность, которая привела к телефонному звонку мужчины из Брно, также вызвала смех. В тот день он набрал номер экстренной помощи и сообщил, что стоит на улице Кршеновой, где находится женщина, которая, по словам звонившего, сошла с ума, сняла футболку и стала показывать грудь. Поэтому он потребовал, чтобы на место выехал патруль. Полиция прибыла через несколько минут. Дама, которая уже была одета, рассказала, что только случайно ее футболка лопнула и грудь обнажилась. Поэтому она сразу пошла домой, где переоделась.
Он заперся в холодильнике
Сорокадевятилетний мужчина, который на прошлой неделе позвонил в службу экстренной помощи и сказал, что ему ужасно холодно и ему нужна помощь. Он заявил, что был заперт в грузовике-рефрижераторе и не мог выбраться. «Он не знал точно, где находится, сказал, что это место было между Глоговцем и Валтицами. Вскоре патрулю удалось обнаружить автомобиль и освободить мужчину. По ошибке дверь фургона с рефрижераторной надстройкой захлопнулась. К счастью, все обошлось», — добавила пресс-секретарь.
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