Дроны над Швецией. Аэропорт в Стокгольме пришлось закрыть
9 сентября 2024
10:15
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В ночь на 9 сентября несколько неустановленных дронов появились над стокгольмским аэропортом Арланда, в результате чего аэропорт был закрыт. Об этом сообщает шведское телевидение SVT, согласно которому пять рейсов были перенаправлены в аэропорты Скавста и Ландветтер.
«Мы подозреваем, что это было преднамеренное действие. Но я не могу сказать, какова была его цель», — заявил представитель полиции Даниэль Викдал шведскому телевидению. «Однако в связи с конфиденциальностью расследования я не буду комментировать, какой тип дрона был замечен», — добавил он.
По меньшей мере четыре дрона разных размеров были замечены над шведским аэропортом, что побудило власти закрыть аэропорт около 2 часов ночи. Пять самолетов впоследствии были изменены и приземлились в аэропорту Скавста недалеко от Нючёпинга и в Ландветтере недалеко от Гетеборга.
В вооруженных силах Швеции заявили, что знают об инциденте и поддерживают связь с аэропортом. «Мы связываемся с ним, чтобы получить представление о ситуации. Но мы не находимся непосредственно на месте», — сказал Микаэль Огрен из Вооруженных сил Швеции.
Могут ли дроны над шведским аэропортом иметь какое-то отношение к России, которая использует дроны не только во время вторжения в Украину, в репортаже шведского телевидения не говорится.
В ночь на воскресенье над Латвией впервые упал российский беспилотник. Примерно то же самое произошло на выходных в Румынии, дрон разбился возле приграничного села Периправа.
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