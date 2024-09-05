Дроны над Швецией. Аэропорт в Стокгольме пришлось закрыть

«Мы подозреваем, что это было преднамеренное действие. Но я не могу сказать, какова была его цель», — заявил представитель полиции Даниэль Викдал шведскому телевидению. «Однако в связи с конфиденциальностью расследования я не буду комментировать, какой тип дрона был замечен», — добавил он.





По меньшей мере четыре дрона разных размеров были замечены над шведским аэропортом, что побудило власти закрыть аэропорт около 2 часов ночи. Пять самолетов впоследствии были изменены и приземлились в аэропорту Скавста недалеко от Нючёпинга и в Ландветтере недалеко от Гетеборга.





В вооруженных силах Швеции заявили, что знают об инциденте и поддерживают связь с аэропортом. «Мы связываемся с ним, чтобы получить представление о ситуации. Но мы не находимся непосредственно на месте», — сказал Микаэль Огрен из Вооруженных сил Швеции.





Могут ли дроны над шведским аэропортом иметь какое-то отношение к России, которая использует дроны не только во время вторжения в Украину, в репортаже шведского телевидения не говорится.





В ночь на воскресенье над Латвией впервые упал российский беспилотник. Примерно то же самое произошло на выходных в Румынии, дрон разбился возле приграничного села Периправа.