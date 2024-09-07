Еще одно электронное письмо с угрозами пришло в 2 500 чешских школ. Сохраняйте спокойствие, говорят в полиции

«Криминалисты интенсивно сотрудничают с зарубежными коллегами, и даже оттуда мы получаем информацию о том, что актуальность угроз невысока. Мы также принимаем меры», — отметили в полиции.





Министерства внутренних дел и образования подготовили для школ методику действий в предыдущие дни.





Письма с угрозами поступают в школьные почтовые ящики со вторника прошлой недели. Первая волна угроз основывалась на утверждениях о том, что школы заминированы.





Другие электронные письма имели разные модификации как по содержанию, так и по форме, но, по мнению полиции, все указывает на одного и того же преступника или группу. Школы в Словакии сталкиваются с аналогичной проблемой.





Полиция пока не нашла взрывчатки и с самого начала прорабатывает ряд версий того, кто мог стоять за угрозами в ходе расследования. Уже на прошлой неделе эксперты по преступности упомянули, что одна из версий — это часть гибридной войны в интернете по всей Европе.





Атака из России?





Министр внутренних дел Вит Ракушан сделал на выходных аналогичное заявление, согласно которому об атаке из-за границы свидетельствует, среди прочего, тот факт, что автора до сих пор не удалось найти, чего обычно не случается с анонимными студентами, которые хотят добиться отмены занятий.





«Интенсивность атаки и тот факт, что она затрагивает определенный спектр стран, определенно создают у меня впечатление хорошо скоординированных действий», — сказал он.