Еще одно электронное письмо с угрозами пришло в 2 500 чешских школ. Сохраняйте спокойствие, говорят в полиции
10 сентября 2024
10:20
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Во вторник, 10 сентября, школы по всей Чешской Республике получили электронные письма с угрозами. По мнению полиции, значимость и серьезность угрозы невысока, что подтверждается и информацией из-за границы. Аноним разослал письмо по электронной почте в 2 500 школ.
«Криминалисты интенсивно сотрудничают с зарубежными коллегами, и даже оттуда мы получаем информацию о том, что актуальность угроз невысока. Мы также принимаем меры», — отметили в полиции.
Министерства внутренних дел и образования подготовили для школ методику действий в предыдущие дни.
Письма с угрозами поступают в школьные почтовые ящики со вторника прошлой недели. Первая волна угроз основывалась на утверждениях о том, что школы заминированы.
Другие электронные письма имели разные модификации как по содержанию, так и по форме, но, по мнению полиции, все указывает на одного и того же преступника или группу. Школы в Словакии сталкиваются с аналогичной проблемой.
Полиция пока не нашла взрывчатки и с самого начала прорабатывает ряд версий того, кто мог стоять за угрозами в ходе расследования. Уже на прошлой неделе эксперты по преступности упомянули, что одна из версий — это часть гибридной войны в интернете по всей Европе.
Атака из России?
Министр внутренних дел Вит Ракушан сделал на выходных аналогичное заявление, согласно которому об атаке из-за границы свидетельствует, среди прочего, тот факт, что автора до сих пор не удалось найти, чего обычно не случается с анонимными студентами, которые хотят добиться отмены занятий.
«Интенсивность атаки и тот факт, что она затрагивает определенный спектр стран, определенно создают у меня впечатление хорошо скоординированных действий», — сказал он.
Комментарии:
paylina 10 сентября 2024 13:22
"Атака из-за границы" = "из любой страны за пределами Чехии". И то не факт, что за пределами, поскольку отследить путь письма с анонимных зашифрованных серверов довольно сложно. Но Ракушану за действиями любого хулигана - а по стилю писем это именно какой-то малолетний безграмотный хулиган - мерещатся российские спецслужбы, хотя пока что это версия буквально ничем не подтверждена. На Дурова с телеграмом бочки катят, а сами не могут добиться информации даже от ProtonMail, прикрывающихся швейцарским законодательством. Может, школам проще заблокировать входящие с Proton и прочих анонимных почтовых сервисов, да и дело с концом? И пусть автор рассылки там шлет письма в никуда.
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