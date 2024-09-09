Иностранец на Audi проехал мимо школы в Праге на скорости 118 километров в час

Сотрудники полиции сообщили о случае, произошедшем в пятницу, 6 сентября. Полицейский патруль с радаром находился около 8 часов утра на Ортеново намести — площади, которая примыкает к местной начальной школе. Полицейские следили за тем, чтобы все соблюдали установленную скорость и правила.



«Вскоре после восьми часов водитель на серебристой Audi проскочил мимо патруля на скорости почти 120 км/ч в месте, где максимальное ограничение скорости составляет 50 км/ч», — сказал пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина. Радар зафиксировал скорость водителя в 118 км/ч.



Впоследствии полицейские догнали 23-летнего иностранца, остановили его и проверили. Они сказали, что он совершил серьезное правонарушение, превысив максимальную скорость на 60 км/ч. Он лишился водительских прав. Теперь его действия также будут рассмотрены административным органом, который примет решение о штрафе и сроке запрета на вождение.



Полиция обратилась к водителям с просьбой быть внимательными в местах с повышенным пешеходным движением. Школа расположена рядом с трамвайной остановкой, утром там переходит дорогу большее количество детей.