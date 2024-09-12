Онлайн: Все о наводнениях в Чехии. Десятки городов в зоне риска

Кратко о ситуации: дожди могут продлиться до понедельника. Ближе к вечеру ситуация осложнится сильным ветром, порывы которого могут достигать 100 километров в час.

Уровень воды в реках Чешской Республики повышается. Число мест с наивысшим уровнем паводковой активности, то есть угрозой, возросло до 44. Около 200 мест находятся на том или ином уровне.

Тысячи домов в восточной Чехии остались без электричества.

За ночь пожарные совершили 1127 выездов. Закрыт пражский зоопарк. Аэропорт работает, задержаны некоторые поезда.











Актуальные данные:



13:51

Прага завершает строительство барьеров от наводнений

Прага завершила строительство барьеров от наводнений, запланированное на сегодняшнее утро вокруг реки Влтавы. Дальнейшее строительство в настоящее время не планируется, но подразделения пожарных и других организаций находятся в состоянии готовности и готовы начать возведение заграждений в соответствии с планом наводнения, если поток воды в реке увеличится. В то же время судоходство по реке в Праге приостановлено, а суда переводятся в безопасные гавани. Об этом после заседания кризисной комиссии сообщил пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман.



13:31

Угроза катастрофического наводнения на реке Сазава не подтвердилась

В Центральной Чехии худшая ситуация ожидалась в окрестностях Сазавы. По словам губернатора Петры Печковой, угроза катастрофического наводнения на этой реке не подтвердилась.



12:57

Новая



12:56

Мешки с песком в некоторых местах заканчиваются

В Држенице закончились мешки с песком. Пожарным пришлось доставлять их в деревню из Хрудима. Некоторые ручьи в этом районе уже вышли из берегов.



Немошице, район на окраине Пардубице, также находится в опасности. Вода в поле стоит так высоко, что еще немного и затопит новые здания.



12:39

Комиссия призвала губернатора объявить режим опасности в Моравско-Силезском крае

Центральная комиссия по наводнениям призвала губернатора Моравско-Силезского края Йозефа Белицу объявить состояние опасности в соответствии с Законом о кризисе. Заседание комиссии по наводнениям Моравско-Силезского края было намечено на 13:00.

Решение будет приниматься на основе текущих данных.



Комиссия также призвала паводковые власти принять во внимание, что, согласно текущим прогнозам, нельзя исключать, что суммарный сток в регионах Есенице, Крнов и Опава может превысить уровень 100-летней воды. «В бассейне Опавы и ее притоков, а также в потоках, стекающих с северной наветренной стороны Есеников.



12:29

Хладик: сильные дожди затронут не только Есеники, но Остраву и Опаву

Может выпасть до 230 миллиметров осадков. Плохая новость заключается в том, что дождь продолжится и в понедельник. Западная часть Чешской Республики находится в безопасности, и угрозы больших наводнений там сейчас нет. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) также заявил, что Праге сейчас ничего не угрожает.



12:13

Мнетице под угрозой



11:50

Ручьи выходят из своих русел в Пардубицах



11:38

Ситуация в окрестностях Брно

Брненский городок Юндров расположен у реки Свратка. Это одна из возможных зон затопления города. Сейчас у берегов остается запас около 1-2 метров. Плотина в Брно по-прежнему спускает максимальное количество воды.



11:32

Паводковая ситуация в Лучне Боуде в Крконошах

Снег, выпавший вчера в окрестностях, начал быстро таять в течение ночи. В настоящее время температура воздуха составляет 4 °C, а дождь не прекращается.



11:32

Павел: Чехия имеет лучшие модели и систему кризисного реагирования

Чешская Республика сегодня не только имеет более точные модели и, соответственно, предупреждения, но и гораздо более совершенную систему реагирования на кризисные ситуации, чем во время больших наводнений 1997 и 2002 годов. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала X президент Петр Павел. Он выразил признательность правительству, губернаторам, мэрам, подразделениям комплексной системы спасения, энергетикам, транспортникам и всем остальным, кто участвует в ликвидации последствий наводнения.



13:51Прага завершила строительство барьеров от наводнений, запланированное на сегодняшнее утро вокруг реки Влтавы. Дальнейшее строительство в настоящее время не планируется, но подразделения пожарных и других организаций находятся в состоянии готовности и готовы начать возведение заграждений в соответствии с планом наводнения, если поток воды в реке увеличится. В то же время судоходство по реке в Праге приостановлено, а суда переводятся в безопасные гавани. Об этом после заседания кризисной комиссии сообщил пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман.13:31В Центральной Чехии худшая ситуация ожидалась в окрестностях Сазавы. По словам губернатора Петры Печковой, угроза катастрофического наводнения на этой реке не подтвердилась.12:57Новая карта Чешского гидрометеорологического института показывает, насколько может подняться уровень «100-летней воды».12:56В Држенице закончились мешки с песком. Пожарным пришлось доставлять их в деревню из Хрудима. Некоторые ручьи в этом районе уже вышли из берегов.Немошице, район на окраине Пардубице, также находится в опасности. Вода в поле стоит так высоко, что еще немного и затопит новые здания.12:39Центральная комиссия по наводнениям призвала губернатора Моравско-Силезского края Йозефа Белицу объявить состояние опасности в соответствии с Законом о кризисе. Заседание комиссии по наводнениям Моравско-Силезского края было намечено на 13:00.Решение будет приниматься на основе текущих данных.Комиссия также призвала паводковые власти принять во внимание, что, согласно текущим прогнозам, нельзя исключать, что суммарный сток в регионах Есенице, Крнов и Опава может превысить уровень 100-летней воды. «В бассейне Опавы и ее притоков, а также в потоках, стекающих с северной наветренной стороны Есеников.12:29Может выпасть до 230 миллиметров осадков. Плохая новость заключается в том, что дождь продолжится и в понедельник. Западная часть Чешской Республики находится в безопасности, и угрозы больших наводнений там сейчас нет. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) также заявил, что Праге сейчас ничего не угрожает.12:1311:5011:38Брненский городок Юндров расположен у реки Свратка. Это одна из возможных зон затопления города. Сейчас у берегов остается запас около 1-2 метров. Плотина в Брно по-прежнему спускает максимальное количество воды.Снег, выпавший вчера в окрестностях, начал быстро таять в течение ночи. В настоящее время температура воздуха составляет 4 °C, а дождь не прекращается.Чешская Республика сегодня не только имеет более точные модели и, соответственно, предупреждения, но и гораздо более совершенную систему реагирования на кризисные ситуации, чем во время больших наводнений 1997 и 2002 годов. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала X президент Петр Павел. Он выразил признательность правительству, губернаторам, мэрам, подразделениям комплексной системы спасения, энергетикам, транспортникам и всем остальным, кто участвует в ликвидации последствий наводнения.

«Их профессионализм, самоотдача, а также солидарность и взаимопомощь всех нас - это важное условие для того, чтобы мы справились с этим кризисом и вышли из него немного сильнее. Я желаю всем много сил, решимости и доброй воли, чтобы мы смогли пережить следующие несколько дней с как можно меньшим ущербом», - сказал президент.



В 11:00 утра предупреждение о наводнении действовало почти в 190 населенных пунктах Чехии. Некоторые ручьи уже переполнились. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Есеницах в Оломоуцком крае и во Фридланте в Либерецком крае. Но есть проблемы и в других регионах.



11:30

Уезжайте из Шпиндлерув-Млина

Мэр города Шпиндлерув Млин посоветовал посетителям покинуть сегодня знаменитый горный курорт Крконоше. Существует опасность того, что река Эльба между Шпиндлерув-Млином и Врхлаби выйдет из русла и главная подъездная дорога к курорту станет труднопроходимой.



Эльба в Шпиндлерув-Млине может достичь своего пика в воскресенье утром, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей Мартин Яндура, мэр Шпиндлерув-Млина. Эльба на крупнейшем курорте Крконоше превысила пределы третьего уровня паводковой активности, то есть состояние опасности, и продолжает расти.



«Рекомендуем посетителям покинуть город в дневное время. Это рекомендация только для их безопасности и комфорта. Я призываю их учитывать упомянутые риски, иначе ситуация может обостриться», — сказал Яндура.



11:21

Дрезден ожидает волны из Чехии



10:59

Поезда не ходят на десятках линий

Из-за экстремальных погодных условий сегодня утром поезда не ходили на десятках линий по всей стране - некоторые из-за поваленных деревьев, другие - из соображений предосторожности. Руководство железных дорог пытается как можно скорее восстановить работу линий, но продолжающийся дождь и сильный ветер еще больше осложнили ситуацию с утра. Чешские железные дороги рекомендовали пассажирам отложить поездки на выходные, если в этом нет крайней необходимости. Об этом сообщают оба государственных учреждения.



10:58

Часть Пардубице готовится к эвакуации

В Пардубице ожидаются наводнения в некоторых районах города. Об этом жителей угрожаемых районов оповестили по городской системе оповещения. Возможная эвакуация касается районов Немошице, Дроздице и Мнетице, где протекает река Хрудимка. Из-за непогоды в Пардубицком крае были нарушены линии электропередач, а наводнения закрыли некоторые участки дорог. Ночью пожарные получили множество вызовов.





10:55

Уровень воды поднимается и в Пардубицком крае



10:54

В Есениках за последние три часа выпало до 30 мм осадков.



10:45

Насос большой производительности прибыл в район Вишнёва



10:42

50 человек покинули свои дома в Моравско-Силезском крае

Около 50 человек в Моравско-Силезском крае уже вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Эвакуацию в Остраве-Порубе, Широкой Ниве в Брунтальском крае и Вржезине в Остравском крае провели чиновники, полиция и пожарные. Люди нашли временное жилье, например, в университетских общежитиях или в гимназии. Об этом сообщает Чешское агентство печати.



Два десятка жителей двух улиц в районе Поруба в Остраве были вынуждены покинуть свои дома. Из-за сильных дождей там переполнился ручей Порубка. «На данный момент мы нашли альтернативное жилье для четырех жителей. Мы временно разместили их в общежитиях Горно-металлургического университета - Технического университета Остравы», — сказал мэр. Эвакуацией в Порубе занимается муниципальный округ без помощи пожарной службы.



10:20

Операторы готовят генераторы



10:14

Дальнейшее строительство в зонах затопления

Хотя Чехия пережила два разрушительных наводнения в недавнем прошлом, это не привело к тому, что уроки были усвоены повсеместно. Новые здания были построены в зонах активного затопления, что может вызвать проблемы во время наводнений.



10:11

Эвакуация больницы в Брно

V Brně preventivně evakuují Nemocnici milosrdných bratří. Celkově jde o cca 170 pacientů. Míří do různých zařízení v Brně i v kraji. Nemocnice je poblíž řeky Svratky. #szpovodne2024 pic.twitter.com/idj1tjVQl6 — Tomáš Svoboda (@Novinar_Tom) September 14, 2024

10:08

Видео: Ситуация с наводнением во Фрыдланте

Пожарные из добровольных пожарных команд Фрыдланта и Ветрова строили мобильную стену от наводнения на реке Смеда, которая уже находится на третьем уровне паводка. Стена была построена на правом берегу реки возле городского парка, где вода чаще всего выходит из русла.







9:49

Спасение животных в Есениках

"Zvířata jsou důležitější než nábytek." V České vsi u Jeseníku odvážejí slepice, králíky, ovce do bezpečí. Mezitím vyčerpávaji vodu ze sklepů a modlí se, aby se Bělá nevylila z koryta. "Má být hůř," predikuje starosta, který mapuje situaci na místě. #SZPovodne na @SeznamZpravy pic.twitter.com/e1mZK2ZzrF — Honza Novák (@Jan_p_novak) September 14, 2024



9:39

Уже можно претендовать на миллионы из программы Živel

Министерство регионального развития подготовило 200 миллионов чешских крон по программе Živel для восстановления поврежденного имущества муниципалитетов и регионов.



9:32

Уровень воды в реке Влтава в Шумаве резко повысился

Показания воды в реке Влтава показывают, насколько сильным дождь в Шумаве. На Соумарском мосту, где уровень воды обычно достигает полуметра, в 8 часов утра он составлял 199,9 сантиметра. За ночь уровень поднялся на полтора метра.



9:18

Новый отчет Чешского гидрометеорологического управления о дождях

Характер осадков в последние часы меняется, предупреждает Радек Томшу из Чешского гидрометеорологического института в специальной онлайн-трансляции, связанной с метеорологическим радаром.



9:16

Пражский зоопарк останется закрытым

Пражский зоопарк останется закрытым сегодня и в воскресенье. По словам директора Мирослава Бобека, из-за подтопления почвы и ветра существует опасность падения деревьев.



9:13

Больница братьев милосердия в Брно перевела часть пациентов в другие больницы

Больница братьев милосердия в Брно перевела пациентов из отделения интенсивной терапии, анестезиолого-реанимационного и родильного отделений в другие больницы Брно. Муниципальное учреждение находится в зоне наводнения вблизи реки Свратка, уровень которой повышается.



8:41

Русло реки в Бела-под-Прадедем

Третий уровень паводковой активности сегодня в Есениках, кроме Белы в Микуловицах, также на Черном ручье в Вельке Краши, Стржибрном ручье в Жулове и Виднавке в Виднаве.



8:31

63 000 домохозяйств без электричества

Более 63 000 домохозяйств в Чешской Республике остались без электричества из-за сильного дождя и ветра. Об этом ČTK сообщили пресс-секретарь ČEZ Соня Холингерова и пресс-секретарь E.ON Роман Шперняк. Проблемы наблюдаются в основном на севере Чехии.

Больше всего сбоев ČEZ зафиксировала в регионе Усти-над-Лабем, где без электроснабжения остались более 20 000 домохозяйств. В Либерецком и Градец-Краловском краях без электричества остаются более 13 000 домохозяйств, сообщает ČEZ.

Представитель E.ON Шперняк сообщил ČTK, что на утро в распределительной сети EG.D без электричества оставалось около 2 000 мест, из них около 650 в южной Чехии, в основном в Страконице и Прахатице, остальные в Высочине и южной Моравии.



8:05

Вода льется через Коуты-над-Десноу



8:01

Влтавские водохранилища принимают увеличенный приток

Водохранилища бассейна Влтавы вмещают 387 миллионов кубометров воды, при этом Орлик спускает 13 миллионов кубометров в день. Водохранилища начинают принимать возросший приток.



7:53

Уровень воды в Есениках продолжает расти



7:52

Небольшой оптимизм в Брно

В Брно, благодаря умеренному прогнозу метеорологов, царит легкий оптимизм. Согласно обновленным утренним прогнозам, уровень воды в реках Свратка и Свитава может не достигнуть экстремальных значений.



7:27

Вишнёва отрезана

Деревня Вишнёва отрезана от остальной части региона Фрыдланта в Либерецком крае. Вода из разлившейся реки Смеда затопила дороги, и транспорт обеспечивает эвакуационная татра пожарных. До жилых домов вода пока не дошла.



6:59

Река Бела вышла из русла

Река Бела вышла из русла в Микуловицах и Чешска-Вес в Есеницком регионе. Пожарные совместно с полицией перекрыли часть дорог, а также построили дамбы из мешков с песком. Кроме того, они направили 60 профессиональных и добровольных пожарных с лодками для спасения и эвакуации людей.





6:45

Пожарные принимают меры в Остравском регионе

Уровень воды в нескольких ручьях в Моравско-Силезском крае поднялся до третьего уровня. Пожарные откачивают воду из подвалов, большинство действий происходит в регионе Острава.



6:42

Три ручья в Оломоуцком крае в зоне опасности



6:23

В Либерецком крае введено чрезвычайное положение на шести ручьях



5:56

Самый сильный дождь в Есеникских горах

За последние 24 часа больше всего дождей выпало в Есениках и Крконошах. 164 литра на квадратный метр выпало в Злате-Горе в Есеникском крае, сообщает сайт Envidata.