Байдарочники катаются по разлившейся реке Хрудимка. Пожарные в ужасе

Бурные реки стали опасным аттракционом для некоторых спортсменов, которые видят в них возможность получить порцию адреналина. Несколько групп гребцов решили спуститься по реке Хрудимка, несмотря на предупреждения пожарных и спасателей.





Обычно Хрудимка — спокойная река, но сегодня из-за сильных дождей и спуска плотин она превратилась в бурную реку с опасными порогами. В пятницу в некоторых местах она достигла второго уровня паводковой активности. Тем не менее нашлись смельчаки, которые решили спуститься по реке.



Один из гребцов признался, что ради такого случая даже взял отпуск. «Я просто увидел, что вода прибывает, и взял отпуск». Группа договаривается через WhatsApp и планирует свои мероприятия так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Пожарные и спасатели настоятельно предостерегают от подобных азартных игр.



«Мы предупреждаем людей не делать этого уже как минимум четыре дня. Это опасно, потому что в прошлом мы видели, как люди теряли свои жизни», — сказал Мартин Кавка, представитель пожарно-спасательной службы.