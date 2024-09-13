Байдарочники катаются по разлившейся реке Хрудимка. Пожарные в ужасе
14 сентября 2024
15:00
698
Спортсмены на байдарках выходят на разлившуюся реку Хрудимка. Это безответственно, говорят пожарные.
Бурные реки стали опасным аттракционом для некоторых спортсменов, которые видят в них возможность получить порцию адреналина. Несколько групп гребцов решили спуститься по реке Хрудимка, несмотря на предупреждения пожарных и спасателей.
Обычно Хрудимка — спокойная река, но сегодня из-за сильных дождей и спуска плотин она превратилась в бурную реку с опасными порогами. В пятницу в некоторых местах она достигла второго уровня паводковой активности. Тем не менее нашлись смельчаки, которые решили спуститься по реке.
Один из гребцов признался, что ради такого случая даже взял отпуск. «Я просто увидел, что вода прибывает, и взял отпуск». Группа договаривается через WhatsApp и планирует свои мероприятия так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Пожарные и спасатели настоятельно предостерегают от подобных азартных игр.
«Мы предупреждаем людей не делать этого уже как минимум четыре дня. Это опасно, потому что в прошлом мы видели, как люди теряли свои жизни», — сказал Мартин Кавка, представитель пожарно-спасательной службы.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:05
14 СЕНТЯБРЯ 2024
77
В ЧЕХИИ АВТОМОБИЛЬ С ТРЕМЯ ЛЮДЬМИ УПАЛ В РЕКУ, ВЫШЕДШУЮ ИЗ БЕРЕГОВ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Автомобиль с водителем и пассажирами упал в реку Старжич в Есеницком крае. Полиция до сих пор ведет тщетные поиски пропавших без вести людей.
19:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
185
Вдова писателя Милана Кундеры — Вера — скончалась во Франции в субботу утром в возрасте 89 лет. Об этом сообщила Анна Мразова, пресс-секретарь Моравской региональной библиотеки (MZK), с которой...
18:30
14 СЕНТЯБРЯ 2024
4441
Следим за ситуацией с наводнениями в Чехии. Характер осадков несколько изменился — по сравнению с пятницей, когда дождь шел почти на большей части территории, он начинает идти полосами, которые...
16:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
2419
Новая карта Чешского гидрометеорологического института показывает, насколько может подняться уровень воды. Худший сценарий приведет к затоплению нижней части Пражского зоопарка, части исторического...
13:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
1977
Сегодня в Праге 1 в качестве меры предосторожности закрыт Стрелецкий остров. Мэрия советует жителям не посещать парки.
12:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
464
Ежегодно десятки тысяч людей открывают бизнес в Чехии, чаще всего в качестве мелких предпринимателей. Одной из основных проблем на начальном этапе является чрезмерная бюрократия, возникающая из-за...
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
512
Германия приняла к сведению предложение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского и других его европейских коллег ограничить передвижение российских дипломатов в европейской Шенгенской зоне без...
22:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1126
Чешские депутаты вскоре примут закон, который может существенно повлиять на весь криптовалютный рынок. Новые законы должны установить единые правила торговли криптовалютами и упростить для компаний...
19:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
2047
Из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра деревья падают на линии электропередач, из-за чего в пятницу вечером не менее 27 000 домохозяйств в Чехии остались без электричества. Хуже всего...
15:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
952
В горах Крконоше выпал первый снег предстоящего зимнего сезона. Из-за сильного ветра и погодного предупреждения некоторые канатные дороги были остановлены. Горная служба не рекомендует походы по...
14:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1325
Чехии грозят самые крупные наводнения с 1997 года, и страховые компании готовы к увеличению количества сообщений даже в выходные дни. Однако никто не страхует дома в рискованных районах.
13:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
2147
ПОЛИЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАЛА ТЮНИНГОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОГИБЛА ДЕВУШКА
В результате ночного столкновения полицейской машины с другим автомобилем в Праге погибла девушка и пострадали еще четыре человека. Представитель полиции Ян Данек рассказал, что полиция...
11:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
915
Net4Gas выиграл арбитражное разбирательство с российским «Газпромом». Поставщик газа также должен оплатить с процентами суммы за неиспользуемые газопроводы, которые он не платил с конца 2022 года....
10:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
6163
Чешские СМИ отслеживают ситуацию с наводнениями по всей стране. Прогнозы пока неутешительные, Масариков университет эвакуирует студенческие общежития в Брно. Полиция зафиксировала незначительные...
08:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1216
Если Запад позволит Украине атаковать цели в глубине российской территории с помощью дальнобойного оружия, это будет означать, что страны Организации Североатлантического договора находятся в...