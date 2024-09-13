В Чехии автомобиль с тремя людьми упал в реку, вышедшую из берегов. Полиция ищет пропавших без вести

«В деревне Липова-Лазне в Есеникском крае падением автомобиля в разбушевавшуюся реку Старжич. Одному человеку удалось выбраться на берег, остальные три человека оставались внутри. Мы ищем автомобиль и пассажиров», — говорится в сообщении полиции в сети X.Пресс-секретарь полиции Ивана Скоупилова сообщила, что инцидент произошел около 17:00. «По данным полиции, пассаижры автомобиля были старше 18 лет», — сказала она. Она не захотела сообщать более подробную информацию.Еще один пропавший — 54-летний мужчина, который в субботу днем упал в Янковицкий ручей в регионе Угерске Градиште. По данным полиции, он упал в воду, когда разбирал завалы возле своего дома. Его поиски до сих пор не увенчались успехом.