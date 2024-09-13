Две женщины не послушались приказа об эвакуации, пожарным пришлось спасать их на лодке

Однако две женщины отказались подчиниться приказу об эвакуации и не захотели временно покидать свои дома. Тогда пожарным пришлось спасать их на лодке, неоправданно рискуя жизнью. «Следуйте официальной информации и выполняйте инструкции», - призывают пожарные.