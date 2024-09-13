Две женщины не послушались приказа об эвакуации, пожарным пришлось спасать их на лодке
15 сентября 2024
12:00
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Вода из реки Черна затопила Бенешов-над-Черной на юге Чехии. Некоторых жителей городка, расположенного в 30 километрах от Чески-Крумлова, пришлось эвакуировать, поскольку их жизни угрожала опасность.
Однако две женщины отказались подчиниться приказу об эвакуации и не захотели временно покидать свои дома. Тогда пожарным пришлось спасать их на лодке, неоправданно рискуя жизнью. «Следуйте официальной информации и выполняйте инструкции», - призывают пожарные.
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