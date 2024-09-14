Сбор средств в помощь пострадавшим при наводнении

19:00 15 СЕНТЯБРЯ 2024 1461 ОБЩЕСТВО

Есеники и Фридлант, которые также относятся к наиболее неблагополучным регионам, скорее всего, понесут наибольший ущерб после наводнений. Об этом заявил сегодня в сети X президент Чехии Петр Павел.