Из Чехии в другие страны ЕС без декларации можно будет вывезти не более 15 000 евро наличными — поправку подписал президент Чехии

В настоящее время граждане Чехии должны отчитываться о перевозках наличных на сумму более 10 000 евро (то есть около 250 000 крон), но через внешние границы ЕС, что в Чехии касается только международных аэропортов. Поправка теперь распространяет это обязательство на внутренние границы ЕС как для перевоза денег лично или перевода денежных средств по почте или другой службой доставки.



Павел также подписал поправку о базовых регистрах, благодаря которой с ноября за основные регистры жителей и лиц будет отвечать Агентство цифровых и информационных технологий. До сих пор эти регистры вели Министерство внутренних дел и Чешское статистическое управление.