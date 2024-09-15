Банки дадут отсрочку по кредитам людям, пострадавшим от наводнения

Банки предложат клиентам, пострадавшим от наводнений, которые в последние дни обрушились на многие регионы Чехии, отсрочить выплаты по кредитам и ипотеке.





«Возможность отсрочки платежей будет предоставляться без внесения в реестр должников, что обычно сопровождает отсрочку платежей», — сказал Филип Грубы, пресс-секретарь Česká spořitelna.





По его словам, в настоящее время в банк с таким требованием обратилось менее десятка клиентов. Komerční banka также регистрирует подобное количество клиентов, которые просят отложить выплаты по кредитам на несколько недель или месяцев в связи с наводнением.





Количество заявок будет расти





Однако, по словам пресс-секретаря компании Шарки Неворалова, в ближайшие дни число заявок увеличится.





«Во многих районах у людей еще не было возможности вернуться домой. Кризисная ситуация все еще сохраняется. Мы ожидаем, что в ближайшие дни количество заявок увеличится», — сказала SZ Byznys пресс-секретарь Komerční banka.





UniCredit Bank также объявил о подобной возможности для своих клиентов. «Для клиентов в районах, подверженных наводнениям, мы выбираем индивидуальный подход в случае сложной ситуации с выплатами по ипотеке или потребительским кредитам. Чаще всего это отсрочка или сокращение выплат», — сказал пресс-секретарь банка Петр Плочек.





Помимо возможности отсрочки и сокращения выплат по кредиту, Česká spořitelna предлагает пострадавшим от наводнения беспроцентную ссуду в размере до 2,5 млн крон на три месяца. «Размер процентов по истечении трехмесячного срока будет определяться индивидуально в зависимости от потребностей и профиля конкретного клиента», — добавил Грубы от имени банка.





Банки готовят помощь на случай наводнения





По словам представителей отечественных банков, в настоящее время прорабатываются и другие конкретные моменты для оказания дополнительной помощи клиентам, пострадавшим от большой воды. Среди них — поддержка индивидуальных клиентов и компаний.





«Мы готовим адресную помощь в виде финансовой, психологической и продуктовой поддержки. В ближайшие дни мы сообщим о деталях планируемой помощи», — сказала представитель Райффайзенбанка Тереза Кайзершотова.





Банки также призывают своих клиентов на своих сайтах решать вопросы, связанные с наводнением, преимущественно онлайн или по телефону. Это связано с тем, что некоторые отделения в районах, подверженных наводнениям, пришлось закрыть.





«По техническим причинам, связанным с наводнением, отделения в Опаве, Богумине и Крнове будут закрыты в течение всего дня в понедельник, 16 сентября 2024 года», — говорится на сайте UniCredit Bank.





Паводок затронул и филиальную сеть банка Česká spořitelna. «В настоящее время до дальнейших распоряжений закрыты следующие отделения: Есеник, Врбно-под-Прадедем, Крнов, Богумин, Литовель, Краварже, Опава-Бреда, Глучин, Сухдол-над-Лужници», — говорится на сайте банка.





В случае с ČSOB речь идет о филиалах в Крнове и Есенике.





Страховые компании сообщают о первых страховых случаях





Наводнения, произошедшие в выходные, нанесли большой ущерб. Страховые компании пока не хотят называть конкретные цифры. По их оценкам, количество сообщений об ущербе будет расти по мере развития ситуации.





Однако к 16 часам воскресенья страховая компания Generali Česká pojišt’ovna, например, уже заявила о 1 145 убытках на сумму 23 млн крон.





Об ущерба заявила и страховая компания Kooperativa. «В настоящее время мы регистрируем 500 обращений. Большинство заявлений поступило от клиентов из Южноморавского, Злинского, Моравско-Силезского и Среднечешского краев», — говорит Милан Каня, пресс-секретарь Kooperativa.





По словам страховщиков, ожидается, что общее число значительно вырастет. «На данный момент, по нашим первым оценкам, речь идет примерно о 30 000 страховых случаев», — сказал Ян Марек, представитель компании Generali Česká pojišt’ovna.