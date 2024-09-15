Банки дадут отсрочку по кредитам людям, пострадавшим от наводнения
17 сентября 2024
09:00
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В ближайшие несколько дней банки начнут связываться со своими клиентами, пострадавшими от наводнения. Они работают над антикризисным планом, чтобы определить, какие варианты им предложить. Уже сейчас люди подают заявки на отсрочку выплат по кредитам. Также рассматриваются беспроцентные кредиты.
Банки предложат клиентам, пострадавшим от наводнений, которые в последние дни обрушились на многие регионы Чехии, отсрочить выплаты по кредитам и ипотеке.
«Возможность отсрочки платежей будет предоставляться без внесения в реестр должников, что обычно сопровождает отсрочку платежей», — сказал Филип Грубы, пресс-секретарь Česká spořitelna.
По его словам, в настоящее время в банк с таким требованием обратилось менее десятка клиентов. Komerční banka также регистрирует подобное количество клиентов, которые просят отложить выплаты по кредитам на несколько недель или месяцев в связи с наводнением.
Количество заявок будет расти
Однако, по словам пресс-секретаря компании Шарки Неворалова, в ближайшие дни число заявок увеличится.
«Во многих районах у людей еще не было возможности вернуться домой. Кризисная ситуация все еще сохраняется. Мы ожидаем, что в ближайшие дни количество заявок увеличится», — сказала SZ Byznys пресс-секретарь Komerční banka.
UniCredit Bank также объявил о подобной возможности для своих клиентов. «Для клиентов в районах, подверженных наводнениям, мы выбираем индивидуальный подход в случае сложной ситуации с выплатами по ипотеке или потребительским кредитам. Чаще всего это отсрочка или сокращение выплат», — сказал пресс-секретарь банка Петр Плочек.
Помимо возможности отсрочки и сокращения выплат по кредиту, Česká spořitelna предлагает пострадавшим от наводнения беспроцентную ссуду в размере до 2,5 млн крон на три месяца. «Размер процентов по истечении трехмесячного срока будет определяться индивидуально в зависимости от потребностей и профиля конкретного клиента», — добавил Грубы от имени банка.
Банки готовят помощь на случай наводнения
По словам представителей отечественных банков, в настоящее время прорабатываются и другие конкретные моменты для оказания дополнительной помощи клиентам, пострадавшим от большой воды. Среди них — поддержка индивидуальных клиентов и компаний.
«Мы готовим адресную помощь в виде финансовой, психологической и продуктовой поддержки. В ближайшие дни мы сообщим о деталях планируемой помощи», — сказала представитель Райффайзенбанка Тереза Кайзершотова.
Банки также призывают своих клиентов на своих сайтах решать вопросы, связанные с наводнением, преимущественно онлайн или по телефону. Это связано с тем, что некоторые отделения в районах, подверженных наводнениям, пришлось закрыть.
«По техническим причинам, связанным с наводнением, отделения в Опаве, Богумине и Крнове будут закрыты в течение всего дня в понедельник, 16 сентября 2024 года», — говорится на сайте UniCredit Bank.
Паводок затронул и филиальную сеть банка Česká spořitelna. «В настоящее время до дальнейших распоряжений закрыты следующие отделения: Есеник, Врбно-под-Прадедем, Крнов, Богумин, Литовель, Краварже, Опава-Бреда, Глучин, Сухдол-над-Лужници», — говорится на сайте банка.
В случае с ČSOB речь идет о филиалах в Крнове и Есенике.
Страховые компании сообщают о первых страховых случаях
Наводнения, произошедшие в выходные, нанесли большой ущерб. Страховые компании пока не хотят называть конкретные цифры. По их оценкам, количество сообщений об ущербе будет расти по мере развития ситуации.
Однако к 16 часам воскресенья страховая компания Generali Česká pojišt’ovna, например, уже заявила о 1 145 убытках на сумму 23 млн крон.
Об ущерба заявила и страховая компания Kooperativa. «В настоящее время мы регистрируем 500 обращений. Большинство заявлений поступило от клиентов из Южноморавского, Злинского, Моравско-Силезского и Среднечешского краев», — говорит Милан Каня, пресс-секретарь Kooperativa.
По словам страховщиков, ожидается, что общее число значительно вырастет. «На данный момент, по нашим первым оценкам, речь идет примерно о 30 000 страховых случаев», — сказал Ян Марек, представитель компании Generali Česká pojišt’ovna.
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