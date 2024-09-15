Солидарность чехов не знает границ. Они уже пожертвовали 50 миллионов крон пострадавшим от наводнений

По данным на 13:00 понедельника люди послали на счета благотворительного сбора SOS Povodně 33 миллиона крон.





«Мы согласились работать с продовольственным банком, потому что там был дефицит. На первом этапе мы выделили 2 миллиона крон на закупку нескоропортящихся продуктов питания, которые будут доставлены в пострадавшие районы, где наблюдается нехватка. В основном в Мошнов в Есенике, откуда их развозят вертолетами в отрезанные села», — рассказал Томаш Урбан, представитель организации Člověk v tísni.





Уже на выходных организация обеспечила питьевой водой и основными продуктами питания жителей Есеника, которым пришлось эвакуироваться в гостиницы.





«В сотрудничестве с местными организациями мы договорились, например, усилить возможности эвакуационных центров в Остраве», — пояснил Урбан некоторые другие текущие формы помощи. Другие работники готовятся составить карту ущерба, нанесенного домохозяйствам в Оломоуце и Есенике, в сотрудничестве с пожарными и другими представителями интегрированной спасательной системы.





За последние дни благотворительные сборы объявили более десятка организаций.





К полудню понедельника организация ADRA получила от спонсоров 10,7 миллиона крон, Charita ČR собрала более 2,6 миллиона. «Мы искренне благодарим всех доноров за солидарность и поддержку», — подчеркнул представитель ADRA Филип Муронь.





Большинство организаций направит деньги сначала на работу волонтеров в пострадавших районах, а затем, после подсчета ущерба, на помощь конкретным людям, чьи дома были разрушены стихией, а также на материальную и психосоциальную помощь.





Чешский Красный Крест уже утром получил от благотворителей 1,5 миллиона крон в различных формах, к вечеру понедельника люди внесли в сбор Diakonie более 2 миллионов крон.





Организации координируют помощь волонтеров с пожарными и другими спасательными службами. Не надо спонтанно отправляться на разрушенные объекты, даже с добрым намерением помочь, просят пожарные и МВД.





«Пожалуйста, не ходите сейчас на помощь в пострадавшие районы, ваше время придет. Если вы хотите принять участие сейчас, принесите в продовольственный банк нескоропортящиеся продукты и питьевую воду или сделайте финансовый вклад», — просят представители ведомства в сети Х.





«На данный момент через наши формы зарегистрировались 1 013 волонтеров, за что мы им очень благодарны. Однако потребность в помощи велика, и именно поэтому мы продолжим искать больше волонтеров, которые будут участвовать в пострадавших районах», — добавил представитель ADRA Филип Муронь.



Сбор средств для помощи пострадавшим при наводнении:







Также можно делать пожертвования через Также можно делать пожертвования через чешские продовольственные банки





