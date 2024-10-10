Увеличение стоимости недвижимости будет учитываться при разделе имущества

Согласно постановлению, Верховный суд «дополнил закон, не имея для этого никаких предпосылок, и тем самым попытался изменить закон на практике». «Он неправомерно подменил волю законодателя собственными социально-политическими соображениями в пользу более подходящего законодательного решения», — говорится в постановлении, которое затрагивает ряд споров, связанных с разводами и урегулированием вопросов общей собственности. Особенно в случае с недвижимостью, стоимость которой за последние десятилетия выросла, причем нередко многократно.



В частности, суд рассмотрел дело пары, поженившейся в 1988 году. В 1990 году муж, нынешний автор успешной конституционной жалобы, продал семейный дом, которым он владел до брака, и получил за него 182 194 кроны. Вскоре после этого он и его жена купили другой дом за 171 816 крон, который впоследствии стал их совместной собственностью.



В 2017 году они развелись. К тому времени стоимость совместного имущества уже приблизилась к 10 миллионам крон. Суд постановил, что муж получит обратно 171 816 крон — первоначальную номинальную сумму своего вклада, а остальные деньги от продажи совместного дома бывшие супруги разделят поровну.



Вердикт ссылается на предыдущую судебную практику Верховного суда, согласно которой положение Гражданского кодекса об индексации вклада из единоличной в общую собственность может применяться только в том случае, если супруги заранее договорились об индексации, чего не было в данном случае. В своей конституционной жалобе мужчина заявил, что гражданские суды нарушили его право на справедливое судебное разбирательство и право на владение собственностью. Конституционный суд поддержал его жалобу, и теперь у мужчины есть шанс получить больше денег в рамках имущественного урегулирования.



Краевой суд в Праге вынесет новое решение, используя автоматическое применение раздела Гражданского кодекса об индексации внесений и принимая во внимание сегодняшнее постановление. «Это не мешает ему принимать во внимание другие обстоятельства дела при определении размера долей в общем имуществе», — сказал Винтр. К ним относятся более поздние инвестиции в имущество или совместный уход за ним.