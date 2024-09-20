Facebook заблокировал страницу организации RESCO, оказывающей помощь пострадавшему от наводнения региону
22 сентября 2024
15:00
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Некоммерческая организация «Региональная система гражданской защиты Чешской Республики» (RESCO), которая оказывает помощь в Заторе в Брунтальском крае после наводнения, столкнулась с неожиданной проблемой. Социальная сеть Facebook заблокировала ее страницу, сославшись на то, что она выдает себя за кого-то другого.
«Страница носит одно и то же имя с момента ее создания. Она является важным каналом коммуникации для организации, а для многих — единственным способом общения», — рассказал Ондржей Бумба, председатель совета директоров RESCO. Затор — один из самых разрушенных муниципалитетов Моравско-Силезского края.
«Это огромная проблема, связь с пострадавшими очень важна в такие моменты, в деревне не было мобильного сигнала, и хотя он улучшается с каждым днем, для многих это был единственный способ связи», — сказал Бумба. По его словам, они сразу же попытались связаться с техподдержкой Facebook, но после нескольких часов усилий получили лишь автоматический ответ, в котором ничего не было сказано.
Одна из организаций в Заторе помогает работать муниципальному штабу по чрезвычайным ситуациям и устранять последствия наводнения. Группу RESCO в Заторе возглавляет офицер полиции Мартин Полак.
Проект RESCO был создан после разрушительного торнадо в Моравии два года назад, где Полак и его коллеги оказывали помощь.
Сама RESCO призывает к общей осторожности, потому что, по ее словам, после чрезвычайных ситуаций всегда найдутся те, кто попытается воспользоваться солидарностью других людей в своих интересах.
«Мы имели дело с бесчисленным количеством таких случаев в Моравии после торнадо, и, несомненно, такие люди найдутся и сейчас, после наводнения», — сказал Бумба.
Однако, по его словам, веб-сайт организации не выглядит подозрительным, не был создан недавно, не менял своего названия и не вел никакой другой подобной деятельности.
«Мы не можем объяснить, как это могло произойти, будь то из-за ошибок алгоритмов Facebook или из-за того, что кто-то сообщил о нашей странице. В любом случае блокировка нашей страницы существенно осложняет нашу работу, которую мы все делаем бесплатно и в свободное время. Ситуация тем более прискорбна, что время, потраченное на ее решение, можно было бы потратить с пользой, помогая тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается», — говорит Бумба.
«Это огромная проблема, связь с пострадавшими очень важна в такие моменты, в деревне не было мобильного сигнала, и хотя он улучшается с каждым днем, для многих это был единственный способ связи», — сказал Бумба. По его словам, они сразу же попытались связаться с техподдержкой Facebook, но после нескольких часов усилий получили лишь автоматический ответ, в котором ничего не было сказано.
Одна из организаций в Заторе помогает работать муниципальному штабу по чрезвычайным ситуациям и устранять последствия наводнения. Группу RESCO в Заторе возглавляет офицер полиции Мартин Полак.
Проект RESCO был создан после разрушительного торнадо в Моравии два года назад, где Полак и его коллеги оказывали помощь.
Сама RESCO призывает к общей осторожности, потому что, по ее словам, после чрезвычайных ситуаций всегда найдутся те, кто попытается воспользоваться солидарностью других людей в своих интересах.
«Мы имели дело с бесчисленным количеством таких случаев в Моравии после торнадо, и, несомненно, такие люди найдутся и сейчас, после наводнения», — сказал Бумба.
Однако, по его словам, веб-сайт организации не выглядит подозрительным, не был создан недавно, не менял своего названия и не вел никакой другой подобной деятельности.
«Мы не можем объяснить, как это могло произойти, будь то из-за ошибок алгоритмов Facebook или из-за того, что кто-то сообщил о нашей странице. В любом случае блокировка нашей страницы существенно осложняет нашу работу, которую мы все делаем бесплатно и в свободное время. Ситуация тем более прискорбна, что время, потраченное на ее решение, можно было бы потратить с пользой, помогая тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается», — говорит Бумба.
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