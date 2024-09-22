Жители Чехии занимают все больше денег у небанковских компаний

По данным ассоциации, средняя сумма выдаваемого кредита составляет 76 000 крон. Почти треть потребительских кредитов в первом полугодии этого года была направлена ​​на покупку легкового автомобиля. В годовом исчислении наблюдался рост более чем на 13%, до 4 млрд крон.



В конце первого полугодия этого года общая сумма дебиторской задолженности по действующим кредитным договорам приблизилась к 34 млрд крон.



Потребительские кредиты предоставляют 13 компаний — членов ČLFA, лицензированных поставщиков потребительских кредитов. Крупнейшая из них, Home Credit, профинансировала новые кредиты в Чехии в первой половине этого года на сумму 8,4 млрд крон, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил ČTK генеральный директор компании Людек Йиру.



В банках объем новых потребительских кредитов в первом полугодии увеличился почти на треть и достиг 67 млрд крон.



Благоприятное развитие событий обусловлено улучшением ситуации с доходами домохозяйств, ростом потребительской уверенности, а также необходимостью увеличения финансирования из-за инфляционных событий в последние годы, сообщил ČTK аналитик Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер.