Один из родителей пришел в детский сад в Чехии с ножом и взял в заложники воспитательницу

«Оперативный сотрудник получил на экстренный номер 158 сообщение от сотрудников детского сада в Остраве-Свинове о том, что мужчина взял в заложники одну из воспитательниц», — сообщила пресс-секретарь полиции Остравы Ева Михаликова.





Она добавила, что мужчина угрожал карманным ножом. «Как только мужчина понял, что сотрудники детского сада позвонили в службу 911, он покинул здание. Пострадавших нет», — описала инцидент представитель полиции, добавив, что мужчина был законным представителем одного из детей.





На мероприятие прибыли патрули районного отдела Острава-Поруба 1, а также сотрудники полиции отдела патрульной службы. Через несколько минут после уведомления полиция арестовала мужчину примерно в 150 метрах от детского сада.





«Задержанный прошел тест на алкоголь и получил отрицательный результат, тест на наркотики также оказался отрицательным», — продолжила Михаликова. Полиция конфисковала карманный нож, которым он угрожал.





«В настоящее время подозреваемый находится под стражей и с ним проводятся процессуальные действия, по этой причине дополнительная информация не может быть разглашена. По данному факту следователи по уголовным делам возбудит уголовное дело по подозрению в совершении преступления», — резюмировала представитель полиции.