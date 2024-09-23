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Zásilkovna через год наконец-то доставила посылки, застрявшие в депо под Либерцем

Новости 420on
25 сентября 2024
13:00
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Через год клиенты Zásilkovna получили посылки, которые застряли на складе недалеко от Либерца в августе прошлого года из-за спора между логистической компанией и частным оператором. Всего это около 15 000 поставок, сообщила во вторник пресс-секретарь компании Тереза ​​Коткова.
Zásilkovna уже выплатила в прошлом году несколько миллионов крон в качестве компенсации клиентам и интернет-магазинам. По словам представителя, дальнейший ущерб все еще подсчитывается.

Расследованием инцидента занимается полиция, которая, по словам Котковой, в рамках уголовного производства забрала посылки со склада и теперь передала Zásilkovna как доверенному лицу. Однако расследование еще не завершено, поэтому компания не может его комментировать.

«Как только мы приняли грузы, мы начали интенсивно работать над их сортировкой и обработкой, чтобы как можно скорее вернуть их получателям или отправителям», — сказала Коткова. По ее словам, поставки, отправленные через интернет-магазины, компания обрабатывает напрямую с торговцами.

«Посылки, отправленные через мобильное приложение Zásilkovna физическими лицами, которые нам удалось вернуть, в последние дни мы бесплатно отправили получателям. Содержимым посылок часто были подарки или предметы, имеющие сентиментальную ценность, поэтому для нас было само собой разумеющимся отправлять их получателям, когда это было возможно. Конечно, мы не будем требовать компенсации, которую мы заплатили за эти отправления в прошлом», — добавила пресс-секретарь.
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