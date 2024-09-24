У канатной дороги на Снежку перевернулась коляска, ребенок погиб

Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и последствиях в пресс-релизе в четверг полиция не предоставила.





«К сожалению, более подробную информацию по делу предоставить невозможно», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, ссылаясь на возраст ребенка.





На месте происшествия также находились спасатели Горной службы, медики и экипаж воздушного спасательного вертолета.





«Там присутствовало четыре группы спасателей и медиков. Но это максимум, что я могу сказать, учитывая возраст ребенка», — сказала Люция Ганушова, пресс-секретарь спасательной службы.