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У канатной дороги на Снежку перевернулась коляска, ребенок погиб

Новости 420on
26 сентября 2024
15:00
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Полиция расследует трагический случай, произошедший в среду во второй половине второго дня в деревне Пец под Снежкой в ​​Крконоше. Недалеко от канатной дороги коляска с ребенком стала катиться вниз, младенец выпал из нее и погиб. Полиция теперь просит всех свидетелей немедленно звонить по номеру 158.
Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и последствиях в пресс-релизе в четверг полиция не предоставила.

«К сожалению, более подробную информацию по делу предоставить невозможно», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, ссылаясь на возраст ребенка.

На месте происшествия также находились спасатели Горной службы, медики и экипаж воздушного спасательного вертолета.

«Там присутствовало четыре группы спасателей и медиков. Но это максимум, что я могу сказать, учитывая возраст ребенка», — сказала Люция Ганушова, пресс-секретарь спасательной службы.
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