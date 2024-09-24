У канатной дороги на Снежку перевернулась коляска, ребенок погиб
26 сентября 2024
15:00
653
Полиция расследует трагический случай, произошедший в среду во второй половине второго дня в деревне Пец под Снежкой в Крконоше. Недалеко от канатной дороги коляска с ребенком стала катиться вниз, младенец выпал из нее и погиб. Полиция теперь просит всех свидетелей немедленно звонить по номеру 158.
Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и последствиях в пресс-релизе в четверг полиция не предоставила.
«К сожалению, более подробную информацию по делу предоставить невозможно», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, ссылаясь на возраст ребенка.
На месте происшествия также находились спасатели Горной службы, медики и экипаж воздушного спасательного вертолета.
«Там присутствовало четыре группы спасателей и медиков. Но это максимум, что я могу сказать, учитывая возраст ребенка», — сказала Люция Ганушова, пресс-секретарь спасательной службы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2024
133
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1096
22:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
2030
19:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
494
14:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1184
13:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
576
11:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1728
10:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
2255
22:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
820
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
2093
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
2513
13:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
753
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1545
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1285