Страховая компания подтвердила, что не выплатит ни одной кроны пострадавшей от наводнения семье в Есенике
28 сентября 2024
11:00
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История семьи из Есеника, чей дом был разрушен наводнением всего через несколько дней после его покупки, имеет печальное, но обнадеживающее продолжение. Страховая компания подтвердила семье, что не выплатит ни одной кроны из-за так называемого периода ожидания по договору. Но хорошая новость в том, что читатели Novinky.cz существенно помогли семье благодаря пожертвованиям.
После публикации статьи на портале Novinky.cz на благотворительный счет за сутки поступило 2 миллиона крон. Семья будет использовать их для погашения кредита, а также хочет помочь близким. Сотни людей отправляли деньги Анете Паришковой и Томашу Урбану, некоторые посылали даже пятизначные суммы.
«Это что-то действительно потрясающее», — сказал Урбан Novinky.cz в пятницу утром, посмотрев на сумму прозрачного счета. До публикации статьи в четверг утром на счету был миллион крон, днем позже сумма составила почти 3,3 миллиона крон. Он четко знает, на что потратит эти деньги. Почти 2 миллиона пойдут на погашение ипотеки за дом, который сейчас снесен до основания.
«Мы счастливы, но в то же время есть ощущение огромного опустошения. Конечно, мы потратим эти деньги на погашение кредита за дом, но сейчас его сносят, и земля, на которой он стоит, ничего не стоит. Нам сказали, что разрешения на строительство здесь нового дома мы не получим», — рассказал Урбан. Деньги, оставшиеся после погашения ипотеки банка, также помогут нескольким близким, которые попали в беду из-за наводнения.
Семья с двумя маленькими детьми с весны оформляла ипотеку на дом своей мечты. Они купили недвижимость за несколько дней до наводнения за 2,1 миллиона крон, заплатив 20% из своих денег, остальное покрыла ипотека.
«Как только я узнал, что регистрация произведена в кадастре, я обратился в страховую компанию и заключил договор страхования. Через четыре дня произошло наводнение, и от дома остались только руины», — рассказал Урбан. В то же время смыло и квартиру в Писечне, где он живет со своей подругой и двумя маленькими детьми. «В квартире было полтора метра воды. Мы потеряли почти все. Квартира затоплена, дом готов к сносу», — добавила Анета Паришкова.
Когда они сообщили об ущербе в страховую компанию, то узнали, что не получат ни кроны, поскольку десятидневного периода ожидания для момента вступления договора в силу оказалось недостаточно. Страховая компания уже официально сообщила семье эту новость.
Представитель Generali Česka pojišťovna Ян Марек подтвердил это в пятницу. «Что касается условий страхования, а точнее, объявленного десятидневного периода ожидания, то выплата страховых выплат действительно не может состояться», — сказал Марек.
«Пусть это будет уроком для других», — заявили в страховой компании.
По мнению Марека, вся эта история может послужить уроком, поскольку многие люди считают, что купленную недвижимость можно застраховать только тогда, когда они станут ее владельцами, а этот неверно.
«Я считаю, что безусловно самой полезной информацией для ваших читателей будет информация о том, что приобретенную недвижимость нужно страховать, не ожидая регистрации в кадастре, ведь страховой интерес возникает как как только подписан договор купли-продажи», — сказал представитель.
Сейчас семья сосредоточила все свои силы на реконструкции квартиры в соседней Писечной, откуда она хотела переехать в Домашов. «Мы собираемся жить там, где жили, и сосредоточиться на том, чтобы снова сделать квартиру пригодной для жизни», — добавил Урбан.
«Это что-то действительно потрясающее», — сказал Урбан Novinky.cz в пятницу утром, посмотрев на сумму прозрачного счета. До публикации статьи в четверг утром на счету был миллион крон, днем позже сумма составила почти 3,3 миллиона крон. Он четко знает, на что потратит эти деньги. Почти 2 миллиона пойдут на погашение ипотеки за дом, который сейчас снесен до основания.
«Мы счастливы, но в то же время есть ощущение огромного опустошения. Конечно, мы потратим эти деньги на погашение кредита за дом, но сейчас его сносят, и земля, на которой он стоит, ничего не стоит. Нам сказали, что разрешения на строительство здесь нового дома мы не получим», — рассказал Урбан. Деньги, оставшиеся после погашения ипотеки банка, также помогут нескольким близким, которые попали в беду из-за наводнения.
Семья с двумя маленькими детьми с весны оформляла ипотеку на дом своей мечты. Они купили недвижимость за несколько дней до наводнения за 2,1 миллиона крон, заплатив 20% из своих денег, остальное покрыла ипотека.
«Как только я узнал, что регистрация произведена в кадастре, я обратился в страховую компанию и заключил договор страхования. Через четыре дня произошло наводнение, и от дома остались только руины», — рассказал Урбан. В то же время смыло и квартиру в Писечне, где он живет со своей подругой и двумя маленькими детьми. «В квартире было полтора метра воды. Мы потеряли почти все. Квартира затоплена, дом готов к сносу», — добавила Анета Паришкова.
Когда они сообщили об ущербе в страховую компанию, то узнали, что не получат ни кроны, поскольку десятидневного периода ожидания для момента вступления договора в силу оказалось недостаточно. Страховая компания уже официально сообщила семье эту новость.
Представитель Generali Česka pojišťovna Ян Марек подтвердил это в пятницу. «Что касается условий страхования, а точнее, объявленного десятидневного периода ожидания, то выплата страховых выплат действительно не может состояться», — сказал Марек.
«Пусть это будет уроком для других», — заявили в страховой компании.
По мнению Марека, вся эта история может послужить уроком, поскольку многие люди считают, что купленную недвижимость можно застраховать только тогда, когда они станут ее владельцами, а этот неверно.
«Я считаю, что безусловно самой полезной информацией для ваших читателей будет информация о том, что приобретенную недвижимость нужно страховать, не ожидая регистрации в кадастре, ведь страховой интерес возникает как как только подписан договор купли-продажи», — сказал представитель.
Сейчас семья сосредоточила все свои силы на реконструкции квартиры в соседней Писечной, откуда она хотела переехать в Домашов. «Мы собираемся жить там, где жили, и сосредоточиться на том, чтобы снова сделать квартиру пригодной для жизни», — добавил Урбан.
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