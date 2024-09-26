Страховая компания подтвердила, что не выплатит ни одной кроны пострадавшей от наводнения семье в Есенике

После публикации статьи на портале Novinky.cz на благотворительный счет за сутки поступило 2 миллиона крон. Семья будет использовать их для погашения кредита, а также хочет помочь близким. Сотни людей отправляли деньги Анете Паришковой и Томашу Урбану, некоторые посылали даже пятизначные суммы.«Это что-то действительно потрясающее», — сказал Урбан Novinky.cz в пятницу утром, посмотрев на сумму прозрачного счета. До публикации статьи в четверг утром на счету был миллион крон, днем ​​позже сумма составила почти 3,3 миллиона крон. Он четко знает, на что потратит эти деньги. Почти 2 миллиона пойдут на погашение ипотеки за дом, который сейчас снесен до основания.«Мы счастливы, но в то же время есть ощущение огромного опустошения. Конечно, мы потратим эти деньги на погашение кредита за дом, но сейчас его сносят, и земля, на которой он стоит, ничего не стоит. Нам сказали, что разрешения на строительство здесь нового дома мы не получим», — рассказал Урбан. Деньги, оставшиеся после погашения ипотеки банка, также помогут нескольким близким, которые попали в беду из-за наводнения.Семья с двумя маленькими детьми с весны оформляла ипотеку на дом своей мечты. Они купили недвижимость за несколько дней до наводнения за 2,1 миллиона крон, заплатив 20% из своих денег, остальное покрыла ипотека.«Как только я узнал, что регистрация произведена в кадастре, я обратился в страховую компанию и заключил договор страхования. Через четыре дня произошло наводнение, и от дома остались только руины», — рассказал Урбан. В то же время смыло и квартиру в Писечне, где он живет со своей подругой и двумя маленькими детьми. «В квартире было полтора метра воды. Мы потеряли почти все. Квартира затоплена, дом готов к сносу», — добавила Анета Паришкова.Когда они сообщили об ущербе в страховую компанию, то узнали, что не получат ни кроны, поскольку десятидневного периода ожидания для момента вступления договора в силу оказалось недостаточно. Страховая компания уже официально сообщила семье эту новость.Представитель Generali Česka pojišťovna Ян Марек подтвердил это в пятницу. «Что касается условий страхования, а точнее, объявленного десятидневного периода ожидания, то выплата страховых выплат действительно не может состояться», — сказал Марек.«Пусть это будет уроком для других», — заявили в страховой компании.По мнению Марека, вся эта история может послужить уроком, поскольку многие люди считают, что купленную недвижимость можно застраховать только тогда, когда они станут ее владельцами, а этот неверно.«Я считаю, что безусловно самой полезной информацией для ваших читателей будет информация о том, что приобретенную недвижимость нужно страховать, не ожидая регистрации в кадастре, ведь страховой интерес возникает как как только подписан договор купли-продажи», — сказал представитель.Сейчас семья сосредоточила все свои силы на реконструкции квартиры в соседней Писечной, откуда она хотела переехать в Домашов. «Мы собираемся жить там, где жили, и сосредоточиться на том, чтобы снова сделать квартиру пригодной для жизни», — добавил Урбан.