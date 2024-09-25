Страховая компания подтвердила, что не выплатит ни одной кроны пострадавшей от наводнения семье в Есенице

После публикации статьи на портале Novinky.cz на благотворительный счет за сутки поступило два миллиона крон. Семья будет использовать их для погашения кредита, а также хочет помочь близким. Сотни людей отправляли деньги Анете Паришковой и Томашу Урбане, некоторые посылали даже пятизначные суммы.«Это что-то действительно потрясающее», — сказал Урбан Novinky.cz в пятницу утром, посмотрев на сумму прозрачного счета. До публикации статьи в четверг утром на счету был миллион крон, днем ​​позже сумма составила почти 3,3 миллиона крон. Он четко знает, на что потратит эти деньги. Почти два миллиона пойдут на погашение ипотеки за дом, который сейчас снесен до основания.«Мы счастливы, но в то же время есть ощущение огромного опустошения. Конечно, мы потратим эти деньги на погашение кредита за дом, но сейчас его сносят, и земля, на которой он стоит, теперь ничего не стоит. Нам сказали, что разрешения на строительство здесь нового дома мы не получим», — рассказал Урбан. Деньги, оставшиеся после погашения ипотеки банка, также помогут нескольким близким, которые также попали в беду из-за наводнения.Семья с двумя маленькими детьми с весны оформляла ипотеку на дом своей мечты. Они купили недвижимость за несколько дней до наводнения за 2,1 миллиона крон, заплатив 20% из своих денег, остальное покрыла ипотека.«Как только я узнал, что регистрация произведена в кадастре, я обратился в страховую компанию и заключил договор страхования. Через четыре дня произошло наводнение, и от дома остались только руины», — рассказал Урбан. В то же время смыло и квартиру в Писечне, где он живет со своей подругой и двумя маленькими детьми. «В квартире было полтора метра воды. Мы потеряли почти всё. Квартира затоплена, дом готов к сносу», — добавила Анета Паришкова.Когда они сообщили об ущербе в страховую компанию, то узнали, что не получат ни одной кроны, поскольку десятидневного периода ожидания для момента вступления договора в силу оказалось недостаточно. Страховая компания уже официально сообщила семье эту новость.Представитель Generali Česka pojišťovna Ян Марек подтвердил это в новостях в пятницу. «Что касается условий страхования, а точнее объявленного десятидневного периода ожидания, то выплата страховых выплат реально не может состояться», — сказал Марек.«Пусть это будет уроком для других», — заявили в страховой компании.По его мнению, вся эта история может послужить обучением, поскольку многие люди считают, что купленную недвижимость можно застраховать только тогда, когда они станут ее владельцем, что, по мнению Марка, является ошибкой.«Я считаю, что безусловно самой полезной информацией для ваших читателей будет информация о том, когда в случае приобретения недвижимости следует застраховать ее, а не ждать ее регистрации в кадастре, ведь страховой интерес возникает как как только будет подписан договор купли-продажи», — сказал представитель.Сейчас семья сосредоточила все свои силы на реконструкции своей квартиры в соседней Писечной, откуда они хотели переехать в Домашов. «Мы просто собираемся жить там, где жили, и сосредоточиться на том, чтобы снова сделать квартиру пригодной для жизни», — добавил Урбан.