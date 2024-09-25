Первый случай крысиной желтухи подтвержден в Чехии. Причина — наводнение
29 сентября 2024
09:00
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После контакта с паводковой водой первый человек в Чехии заразился крысиной желтухой. Об этом в субботу сообщил Государственный институт здравоохранения (SZÚ). 64-летний мужчина из Моравскосилезского края был унесен паводковыми водами в середине сентября и, вероятно, наглотался зараженной воды. В настоящее время он госпитализирован в больницу.
«В связи с этим первым заражением мы просим людей внимательно следить за своим здоровьем. Лептоспироз не передается от человека к человеку, поэтому нет необходимости искать контакты больных, но необходимо повторить профилактику путем соблюдения гигиены и использования защитных средств», — подчеркнула Зузана Бабишова, директор Моравско-Силезской региональной гигиенической станции.
Гигиенисты все еще работают на местах и проводят исследования в затопленных областях.
Мужчина мог заразиться не только напившись воды, но и инфекция могла попасть в его организм через поврежденную кожу. По словам гигиенистов, к врачу он обратился только на 11-й день после наводнения с жалобами на боли в ногах, нарушение ходьбы, слабость и спутанность сознания. Анализы крови подтвердили лептоспироз, и ему немедленно назначили антибиотики.
Первоначально инфекция проявляется как грипп, сопровождается высокой лихорадкой, и если заболевание не лечить, оно может закончиться органной недостаточностью или воспалением мозговых оболочек.
Обращение к волонтерам и местным жителям
Главный гигиенист Барбора Мачкова отметила, что жителям затопленных мест и волонтерам, которые помогают устранять последствия наводнения, важно тщательно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами или мылом. При контакте с паводковой водой важно надевать защитные перчатки, резиновые сапоги и другие средства, предотвращающие контакт кожи с водой.
Крысиная желтуха распространяется через мочу и фекалии инфицированных животных, обычно грызунов, диких и сельскохозяйственных животных, которые смываются паводковыми водами во время наводнений.
«В нашей стране заболевание чаще всего переносят крысы или мыши. Ежегодно от него заболевает менее десятка человек, а умирает в среднем один человек в год. Мы знаем, что после наводнения 1997 года почти сто человек заразились и четверо умерли. Ситуация была похожей даже после паводка в 2002 году», — добавила Мацкова.
Инфекция может попасть в организм через небольшие ссадины на коже, лептоспиры также могут попасть в дыхательные пути с пылью от засохших отложений.
«В случае уже высушенного материала, где во время очистки кружится пыль, также необходимо использовать респираторы и, в идеале, средства защиты глаз, чтобы предотвратить вдыхание лептоспир, потому что даже пораженная слизистая оболочка глаз может стать воротами для инфекции», — добавила Мацкова.
Гигиенисты все еще работают на местах и проводят исследования в затопленных областях.
Мужчина мог заразиться не только напившись воды, но и инфекция могла попасть в его организм через поврежденную кожу. По словам гигиенистов, к врачу он обратился только на 11-й день после наводнения с жалобами на боли в ногах, нарушение ходьбы, слабость и спутанность сознания. Анализы крови подтвердили лептоспироз, и ему немедленно назначили антибиотики.
Первоначально инфекция проявляется как грипп, сопровождается высокой лихорадкой, и если заболевание не лечить, оно может закончиться органной недостаточностью или воспалением мозговых оболочек.
Обращение к волонтерам и местным жителям
Главный гигиенист Барбора Мачкова отметила, что жителям затопленных мест и волонтерам, которые помогают устранять последствия наводнения, важно тщательно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами или мылом. При контакте с паводковой водой важно надевать защитные перчатки, резиновые сапоги и другие средства, предотвращающие контакт кожи с водой.
Крысиная желтуха распространяется через мочу и фекалии инфицированных животных, обычно грызунов, диких и сельскохозяйственных животных, которые смываются паводковыми водами во время наводнений.
«В нашей стране заболевание чаще всего переносят крысы или мыши. Ежегодно от него заболевает менее десятка человек, а умирает в среднем один человек в год. Мы знаем, что после наводнения 1997 года почти сто человек заразились и четверо умерли. Ситуация была похожей даже после паводка в 2002 году», — добавила Мацкова.
Инфекция может попасть в организм через небольшие ссадины на коже, лептоспиры также могут попасть в дыхательные пути с пылью от засохших отложений.
«В случае уже высушенного материала, где во время очистки кружится пыль, также необходимо использовать респираторы и, в идеале, средства защиты глаз, чтобы предотвратить вдыхание лептоспир, потому что даже пораженная слизистая оболочка глаз может стать воротами для инфекции», — добавила Мацкова.
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