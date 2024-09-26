Отдашь крону, получишь сотню. Чешская коррупция статистически доказана

Мы все подозреваем, что такая практика все еще существует. Компания оказывает спонсорскую поддержку партии и получает что-то взамен. Например, контракт с завышенной ценой из государственного бюджета, который определяется получателем пожертвования и оплачивается всеми нами.



Полиция зафиксировала ряд подобных случаев. Однако мало кто знает, что этот тип коррупции был подробно описан с научной точки зрения в случае с Чешской Республикой. Концепция «что-то за что-то» просто работает, и это статистически доказано. Вам остается только запустить в работу и подключить базы данных спонсоров политических партий и получателей госзаказов.



Этим занялся малоизвестный, но уважаемый чешский экономист Витезслав Титл, работавший в Утрехтском университете и одновременно на юридическом факультете Карлова университета. Хотя его самая цитируемая статья вышла еще в 2019 году, она должна стать обязательной литературой для всех губернаторов и избирателей после каждых региональных выборов.



Текст был опубликован в академическом журнале European Economic Review и отображал события в регионах Чехии в 2007–2014 годах. Его сила в том, что он основан на современных данных обо всех региональных контрактах и ​​всех спонсорских пожертвованиях. По мнению Титла, формула «кто дает, тот получает» явно работает. Что мы вроде и знаем, но теперь это доказанная закономерность.



«Мы не просто рассчитали некоторые средние показатели. Это надежный статистический анализ 140 000 наблюдений, который доказывает, что это не совпадение, а систематическая причинно-следственная связь. В данных можно увидеть явный, статистически значимый эффект. Те, кто спонсировал нужную партию в нужное время, имели лучший доступ к госзаказам», — добавляет ученый родом из Хомутова, где ему не нужно никого убеждать в своих выводах.



Упомянутые 140 000 ситуаций включают в себя все три мыслимые комбинации. «Есть компании, которые дали деньги и получили контракт, дали деньги и не получили контракт или не дали денег и получили контракт», — объясняет Титл и предлагает два числовых вывода, которые показывают преимущества пожертвований.



Одно измерение показывает, что 10-процентное увеличение пожертвований приводит к увеличению количества заказов плюс-минус полпроцента в следующем году. На первый взгляд это не кажется существенным, но магия заключается в абсолютных цифрах. Пожертвования существенно меньше заказов. Таким образом, каждая крона, вложенная в победившую политическую партию, принесет еще 100 крон в виде контрактов.



Как говорит Титл, «прибавятся два нуля», что в реальном выражении представляет собой баснословную сделку, хотя это и не прибыль, а оборот компаний. Пожертвование в 10 000 крон стоит миллион, 10 миллионов стоят миллиард.



Второй показатель показывает, как эффективность пожертвований менялась в зависимости от успеха или неудачи спонсируемой стороны. Период 2007–2014 годов уникален тем, что в регионах произошла практически полная передача власти от ODS к CSSD. Данные показывают, что обе партии платили своим спонсорам поровну, когда они были у власти, а не иначе.



В Хомутове местный мэр и первоначальный кандидат Бабиша на пост губернатора Марек Грабач оказался под стражей в августе из-за контрактов. Аналогичные проблемы у ANO были и в других регионах, так что, похоже, здесь еще предстоит многое исследовать, даже если правящая система в регионах снова поменяется.



По мнению Титла, задача на будущее состоит в том, чтобы власти, которые должны отслеживать коррупцию, научились обращаться с данными. В статье, опубликованной в прошлом году в Оксфордском бюллетене экономики и статистики, он пишет о том, как искусственный интеллект можно научить анализировать и находить связи. «Полиция и другие органы власти должны использовать подобные алгоритмы в качестве подсказок о том, какие компании стоит проверять», — советует экономист и обещает продолжить развитие своих исследований в этой области.