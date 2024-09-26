Отдашь крону, получишь сотню. Чешская коррупция статистически доказана
30 сентября 2024
08:00
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У новых губернаторов есть уникальный шанс показать, что, несмотря на все трудности, Чехия постепенно развивается. Просто изучите один экономический кейс шестилетней давности.
Мы все подозреваем, что такая практика все еще существует. Компания оказывает спонсорскую поддержку партии и получает что-то взамен. Например, контракт с завышенной ценой из государственного бюджета, который определяется получателем пожертвования и оплачивается всеми нами.
Полиция зафиксировала ряд подобных случаев. Однако мало кто знает, что этот тип коррупции был подробно описан с научной точки зрения в случае с Чешской Республикой. Концепция «что-то за что-то» просто работает, и это статистически доказано. Вам остается только запустить в работу и подключить базы данных спонсоров политических партий и получателей госзаказов.
Этим занялся малоизвестный, но уважаемый чешский экономист Витезслав Титл, работавший в Утрехтском университете и одновременно на юридическом факультете Карлова университета. Хотя его самая цитируемая статья вышла еще в 2019 году, она должна стать обязательной литературой для всех губернаторов и избирателей после каждых региональных выборов.
Текст был опубликован в академическом журнале European Economic Review и отображал события в регионах Чехии в 2007–2014 годах. Его сила в том, что он основан на современных данных обо всех региональных контрактах и всех спонсорских пожертвованиях. По мнению Титла, формула «кто дает, тот получает» явно работает. Что мы вроде и знаем, но теперь это доказанная закономерность.
«Мы не просто рассчитали некоторые средние показатели. Это надежный статистический анализ 140 000 наблюдений, который доказывает, что это не совпадение, а систематическая причинно-следственная связь. В данных можно увидеть явный, статистически значимый эффект. Те, кто спонсировал нужную партию в нужное время, имели лучший доступ к госзаказам», — добавляет ученый родом из Хомутова, где ему не нужно никого убеждать в своих выводах.
Упомянутые 140 000 ситуаций включают в себя все три мыслимые комбинации. «Есть компании, которые дали деньги и получили контракт, дали деньги и не получили контракт или не дали денег и получили контракт», — объясняет Титл и предлагает два числовых вывода, которые показывают преимущества пожертвований.
Одно измерение показывает, что 10-процентное увеличение пожертвований приводит к увеличению количества заказов плюс-минус полпроцента в следующем году. На первый взгляд это не кажется существенным, но магия заключается в абсолютных цифрах. Пожертвования существенно меньше заказов. Таким образом, каждая крона, вложенная в победившую политическую партию, принесет еще 100 крон в виде контрактов.
Как говорит Титл, «прибавятся два нуля», что в реальном выражении представляет собой баснословную сделку, хотя это и не прибыль, а оборот компаний. Пожертвование в 10 000 крон стоит миллион, 10 миллионов стоят миллиард.
Второй показатель показывает, как эффективность пожертвований менялась в зависимости от успеха или неудачи спонсируемой стороны. Период 2007–2014 годов уникален тем, что в регионах произошла практически полная передача власти от ODS к CSSD. Данные показывают, что обе партии платили своим спонсорам поровну, когда они были у власти, а не иначе.
В Хомутове местный мэр и первоначальный кандидат Бабиша на пост губернатора Марек Грабач оказался под стражей в августе из-за контрактов. Аналогичные проблемы у ANO были и в других регионах, так что, похоже, здесь еще предстоит многое исследовать, даже если правящая система в регионах снова поменяется.
По мнению Титла, задача на будущее состоит в том, чтобы власти, которые должны отслеживать коррупцию, научились обращаться с данными. В статье, опубликованной в прошлом году в Оксфордском бюллетене экономики и статистики, он пишет о том, как искусственный интеллект можно научить анализировать и находить связи. «Полиция и другие органы власти должны использовать подобные алгоритмы в качестве подсказок о том, какие компании стоит проверять», — советует экономист и обещает продолжить развитие своих исследований в этой области.
Полиция зафиксировала ряд подобных случаев. Однако мало кто знает, что этот тип коррупции был подробно описан с научной точки зрения в случае с Чешской Республикой. Концепция «что-то за что-то» просто работает, и это статистически доказано. Вам остается только запустить в работу и подключить базы данных спонсоров политических партий и получателей госзаказов.
Этим занялся малоизвестный, но уважаемый чешский экономист Витезслав Титл, работавший в Утрехтском университете и одновременно на юридическом факультете Карлова университета. Хотя его самая цитируемая статья вышла еще в 2019 году, она должна стать обязательной литературой для всех губернаторов и избирателей после каждых региональных выборов.
Текст был опубликован в академическом журнале European Economic Review и отображал события в регионах Чехии в 2007–2014 годах. Его сила в том, что он основан на современных данных обо всех региональных контрактах и всех спонсорских пожертвованиях. По мнению Титла, формула «кто дает, тот получает» явно работает. Что мы вроде и знаем, но теперь это доказанная закономерность.
«Мы не просто рассчитали некоторые средние показатели. Это надежный статистический анализ 140 000 наблюдений, который доказывает, что это не совпадение, а систематическая причинно-следственная связь. В данных можно увидеть явный, статистически значимый эффект. Те, кто спонсировал нужную партию в нужное время, имели лучший доступ к госзаказам», — добавляет ученый родом из Хомутова, где ему не нужно никого убеждать в своих выводах.
Упомянутые 140 000 ситуаций включают в себя все три мыслимые комбинации. «Есть компании, которые дали деньги и получили контракт, дали деньги и не получили контракт или не дали денег и получили контракт», — объясняет Титл и предлагает два числовых вывода, которые показывают преимущества пожертвований.
Одно измерение показывает, что 10-процентное увеличение пожертвований приводит к увеличению количества заказов плюс-минус полпроцента в следующем году. На первый взгляд это не кажется существенным, но магия заключается в абсолютных цифрах. Пожертвования существенно меньше заказов. Таким образом, каждая крона, вложенная в победившую политическую партию, принесет еще 100 крон в виде контрактов.
Как говорит Титл, «прибавятся два нуля», что в реальном выражении представляет собой баснословную сделку, хотя это и не прибыль, а оборот компаний. Пожертвование в 10 000 крон стоит миллион, 10 миллионов стоят миллиард.
Второй показатель показывает, как эффективность пожертвований менялась в зависимости от успеха или неудачи спонсируемой стороны. Период 2007–2014 годов уникален тем, что в регионах произошла практически полная передача власти от ODS к CSSD. Данные показывают, что обе партии платили своим спонсорам поровну, когда они были у власти, а не иначе.
В Хомутове местный мэр и первоначальный кандидат Бабиша на пост губернатора Марек Грабач оказался под стражей в августе из-за контрактов. Аналогичные проблемы у ANO были и в других регионах, так что, похоже, здесь еще предстоит многое исследовать, даже если правящая система в регионах снова поменяется.
По мнению Титла, задача на будущее состоит в том, чтобы власти, которые должны отслеживать коррупцию, научились обращаться с данными. В статье, опубликованной в прошлом году в Оксфордском бюллетене экономики и статистики, он пишет о том, как искусственный интеллект можно научить анализировать и находить связи. «Полиция и другие органы власти должны использовать подобные алгоритмы в качестве подсказок о том, какие компании стоит проверять», — советует экономист и обещает продолжить развитие своих исследований в этой области.
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