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Украинские беженцы в Чехии часто страдают от депрессии и не лечатся

Новости и статьи
13 октября 2024
15:00
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«Более 41% респондентов-беженцев из пострадавшей от войны Украины имели умеренную или тяжелую депрессию и более 23% — умеренную или тяжелую тревогу», — говорится в исследовании, проведенном учеными Национального института SYRI. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychiatry Research, поддержка психического здоровья все еще недостаточна.
«Наши результаты, полученные на выборке из более чем 1 300 украинских беженцев, свидетельствуют о том, что депрессию и тревожность испытывают многие из них. Особенно это касается женщин и молодых людей в возрасте до 30 лет. Эти категории значительно чаще имеют проблемы с психическим здоровьем», — отмечает один из исследователей, Матоуш Пильначек из Национального института СИРИ и Института социологии Академии наук Чешской Республики.

Настораживает и тот факт, что значительная часть беженцев, испытывающих симптомы умеренной или сильной тревоги или депрессии, не обращается за помощью. «Они не воспринимают проблемы психического здоровья как проблемы. Поэтому они реже обращаются за помощью. Отсутствие признания этих проблем и тревожно низкий процент обращений за психиатрической помощью указывают на необходимость программ повышения грамотности в области психического здоровья, специально ориентированных на эту группу населения», — говорит Пильначек.

Такие программы должны способствовать повышению осведомленности, дестигматизации проблем психического здоровья, вооружать людей знаниями и навыками для повышения их психического благополучия и устойчивости, а также давать им возможность обращаться за адекватной поддержкой в случае необходимости. Кроме того, программы должны учитывать специфические потребности группы.

«Учитывая языковые барьеры и культурные различия, я считаю крайне важным внедрение программ под руководством украинских экспертов и на украинском языке. Такие программы могли бы внести значительный вклад в дестигматизацию проблем психического здоровья и расширить доступ к медицинской помощи», — говорит Зои Герреро, научный сотрудник Национального института психического здоровья и соавтор исследования.

Выводы чешских исследователей совпадают с данными коллег за рубежом, в таких странах, как Польша и Украина, где исследователи обнаружили схожие уровни депрессии и тревоги среди украинцев, пострадавших от войны. «Барьеры на пути к лечению, о которых сообщили респонденты в нашем исследовании, были схожи с теми, о которых сообщалось в других исследованиях, что говорит о необходимости просвещения о различных видах доступной помощи и о том, когда за ней следует обращаться», — заключил Пильначек.
беженцы украинцы Чехия Украина
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