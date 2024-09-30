Чешка в Ливане: Местные жители определенно не рассматривают это как войну между Израилем и Хезболлой

Напряженность в Ливане растет. Ночью Израиль начал наземную операцию на юге страны с целью уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». Израиль также продолжает авиаудары по территории Ливана, включая столицу Бейрут.



«Люди обеспокоены тем, что произойдет дальше и как это будет выглядеть», — описывает атмосферу словацкий журналист Матей Шулц, находящийся в настоящее время в Бейруте.



По его словам, в настоящее время центр города «населен больше, чем когда-либо».



«Здесь находятся тысячи вынужденных переселенцев, которые спят на матрасах, иногда прямо на площадях», — отмечает он, добавляя, что приход шиитов в более или менее христианские и суннитские районы несет с собой определенную напряженность в обществе.



Корреспондент Seznam Zprávy Лейла Бартельди, которая в настоящее время находится в северном городе Триполи и контактирует с людьми из пострадавших от бомбардировок районов на юге, говорит об огромном страхе, который есть среди них.



«Семьи оказываются в ситуации, когда они раздумывают, остаться ли им вместе и, следовательно, умереть вместе, или же разделить детей и отправить каждого в другую деревню, к другой тетке, чтобы хоть кто-то из них выжил», — говорит она.



Израильская армия начала наземную атаку на юге Ливана против «Хезболлы». Министр обороны США Ллойд Остин уже поддержал операцию. В то же время Вашингтон предупреждает, что нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Тегерана.



Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что страна в настоящее время переживает «один из самых опасных этапов» в своей истории.



Министерство здравоохранения страны объявило, что в результате нападений в понедельник по всей стране погибли по меньшей мере 95 человек и еще 172 получили ранения. За последние две недели погибло более тысячи человек, добавили власти.



Драматическая ситуация сложилась и в той части страны, которая до сих пор избегала нападений. «Даже в районах, где нет бомбардировок, мы каждый день слышим самолеты и есть большое количество беженцев», — описывает чешка, живущая в северном Ливане. Он добавляет, что существует обеспокоенность, поскольку люди не знают, чего ожидать от Израиля.



Страх и гнев



По данным властей, около миллиона человек, примерно четверть населения, были вынуждены покинуть свои дома в результате авиаударов. Ливанским беженцам часто некуда идти, поэтому многие из них спят на улице или в своих машинах.



«Люди перемещаются по всему Ливану. Когда два дня назад я возвращался из Бейрута, дорога была полностью перекрыта, вокруг дороги стояли люди, пытающиеся добраться на север», — описывает Бартельди.



По ее словам, в обществе, помимо страха и беспомощности, присутствует еще и гнев.



«Ливанцы, конечно, не рассматривают это как войну между Израилем и „Хезболлой“, как ее иногда представляют. Они рассматривают это как агрессию против Ливана», — говорит она. Однако она подчеркивает, что страна разделена по культурному, экономическому и религиозному признаку, и люди часто расходятся во взглядах на конфликт.



По мнению эксперта по Ближнему Востоку, в регионе больше конфликтных центров и есть опасность, что они сольются в один более крупный конфликт, в который войдут и другие акторы. «Ни США, ни Иран не хотят большой открытой войны», — считает он.



По словам журналиста, ливанцы воспринимают Израиль как военную сверхдержаву, которая — имея в виду убийство в пятницу главного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — «может делать то, что хочет, и убивать кого хочет».



«В Ливане нет такого понятия, как противовоздушная оборона или какая-либо другая форма гарантий. В отсутствие сильной и вооруженной армии „Хезболла“ была для многих из них гарантией того, что они смогут противостоять врагу», — заявляет он. Говорят, что после того, как Израиль уничтожил практически все руководство «Хезболлы», многие забеспокоились.



Вдобавок ко всему, они чувствуют себя обиженными, потому что Запад признает израильскую операцию против «Хезболлы» в Ливане, считает Шульц. Министр обороны США Ллойд Остин поддержал действия Израиля. Они согласились со своим израильским коллегой в необходимости ликвидации базы на юге Ливана на случай возможного нападения «Хезболлы» на север Израиля.



Как и многие другие страны, США в последние дни призвали своих граждан покинуть Ливан по соображениям безопасности. Аэропорты там сейчас переполнены и царит хаос. На данный момент в них летают только ливанские авиакомпании, билеты дорогие и их не хватает для удовлетворения спроса.



Поэтому некоторые люди пытаются выбраться из Ливана другим путем. Эвакуационные автобусы отправляются в Иорданию, а коммерческие яхтенные компании предлагают круизы на Кипр или в Турцию, сообщили местные источники.